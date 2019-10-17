Брексит: Джонсон победил в Брюсселе, но может проиграть в Лондоне

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Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон совершил то, что несколько дней назад казалось невозможным: добился от Брюсселя пересмотра соглашения о выходе Британии из ЕС. Но эту победу - и надежды Джонсона на брексит 31 октября - может аннулировать поражение дома, в британском парламенте.

Лидеры ЕС одобрили новую редакцию соглашения на начавшемся в четверг саммите.

Далее соглашение должен одобрить парламент Британии - Палата общин уже назначила экстренное заседание на субботу, 19 октября.

Если Палата общин проголосует за соглашение, дальше все будет относительно просто: его быстро ратифицирует Европарламент, завизирует Совет ЕС, и 31 октября Соединенное Королевство официально перестанет быть страной Евросоюза.

Но Джонсон, привезя в Лондон новую редакцию соглашения о выходе, может столкнуться со старой проблемой, той, что утопила карьеру премьер-министра Терезы Мэй: отсутствие в парламенте явного большинства за какой-либо из вариантов выхода из ЕС.

"Я очень надеюсь, что мои коллеги-депутаты теперь объединятся и все-таки доведут дело с брекситом до конца. Пора нам уже разобраться с брекситом и заняться строительством нашего совместного с ЕС будущего", - бодро заявил Борис Джонсон перед началом саммита ЕС.

Но нет никаких гарантий, что "сделка Джонсона" соберет большинство голосов в Палате общин. Как, впрочем, нет гарантий и обратного.

Непростой расклад голосов

Фракции правящей Консервативной партии в Палате общин с начала сентбря не хватает до большинства более 40 голосов, но главная сложность с прогнозами в случае с британским парламентом и брекситом состоит в том, что их невозможно строить, просто складывая и сравнивая численность фракций.

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption Судьба нынешнего соглашения с ЕС будет решаться в британской Палате общин

Часть однопартийцев Джонсона вполне может проголосовать против соглашения. Часть оппозиции - за.

Авторитетнейший депутат-тори, бывший лидер партии и решительный брекситер Иэн Данкан Смит после того, как из Брюсселя пришли новости о соглашении, сказал, что еще не уверен, проголосует ли за него.

И наоборот - какая-то небольшая часть оппозиционеров из Лейбористской партии, вероятно, поддержит предложенный премьером вариант выхода.

Лейборист Джон Манн в четверг сказал журналистам, что он и сам будет голосовать за соглашение и считает, что все лейбористы из Северной и Центральной Англии, чьи избиратели на референдуме голосовали за выход из ЕС, тоже обязаны это сделать.

Разочарование союзников

Главной проблемой для Джонсона выглядит то, что против новой редакции соглашения - а по сути новой редакции протокола о Северной Ирландии - выступили те, кого он прежде всего касается - союзники консерваторов из Демократической юнионистской партии Северной Ирландии (ДЮП).

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption "Единство Ирландии - решение проблемы брексита", написано на плакате. Ирландцы выступают против любой физической границы между Ирлансдской Республиков и северной Ирландией

Сами по себе голоса десяти союзников-депутатов от ДЮП в Палате общин уже не так важны для правительства Джонсона, потому что даже с ними ему теперь очень далеко до простого большинства, но на позицию ДЮП, как предполагается, будут ориентироваться многие колеблющиеся депутаты, прежде всего из числа сторонников жесткого разрыва с ЕС.

Чем недовольны юнионисты Ольстера?

По новому проекту соглашения, Северная Ирландия, в отличие от остальной Британии, по сути частично останется в зоне действия общеевропейских правил торговли, причем потенциально - на неопределенно долгий срок.

"Эти предложения, на наш взгляд, невыгодны для экономики Северной Ирландии и подрывают единство Соединенного Королевства", - заявила ДЮП, чьи избиратели - свевероирландские противники присоединения к Республике Ирландия.

Лейбористы - за референдум

Лидер лейбористов Джереми Корбин, который в четверг тоже был в Брюсселе, заявил, что его партия будет голосовать против "сделки Джонсона".

"Эта сделка не объединит страну и должна быть отклонена. Наилучший способ разобраться с брекситом - это дать людям право окончательного решения на всенародном голосовании", - сказал Корбин.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Лидер лейбористов Корбин уже заявил, что эта сделка хуже предыдущей, достигнутой Терезой Мэй

У лейбористов есть свой особый резон голосовать против соглашения: если брекситер Джонсон добьется окончательного успеха и выполнит, вопреки всему, свое обещание вывести страну из ЕС 31 октября, это может резко повысить шансы его партии на уверенную победу на внеочередных выборах, которые британские политики намерены в любом случае провести в ближайшие месяцы.

Остальные оппозиционные партии в Палате общин давно выступали за второй референдум о брексите, лейбористы же окончательно определились именно сейчас, когда обнаружилось, что Джонсон добился нового соглашения.

В субботу объединенная оппозиция, скорее всего, попытается увязать одобрение соглашения с выносом его на референдум - что неминуемо потребует отсрочки брексита.

Но наберет ли это предложение большинство голосов, тоже не ясно.

Формально самые основные сценарии развития событий описать довольно просто.

Если Джонсон проиграет

Если в субботу парламент Британии прокатит Джонсона, то по закону, принятому его противниками в начале сентября, премьер должен будет просить ЕС об отсрочке брексита до 31 января 2020 года.

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption Опросы показыват, что значительное число британцев хотели бы отмены брексита

За это время британские политики намерены провести внеочередные выборы, хотя поможет ли это разрешит проблему брексита - отдельный большой вопрос.

Ранее Джонсон неоднократно заявлял, что ни в коем случае не будет просить об отсрочке. Если он так и поступит, не подав при этом в отставку, например, то уже в понедельник иск против него будет рассмотрен в шотландском Сессионном суде.

Этот иск загодя подала группа политиков и юристов во главе с депутатом парламента от Шотландской национальной партии Джоанной Черри.

Если Джонсон выиграет

Все совсем просто: соглашение проходит ратификацию в британском парламенте и Европарламенте, его окончательно визируют лидеры страны ЕС, и в полночь по центральноевропейскому времени с 31 октября на 1 ноября Великобритания выходит из Евросоюза.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Если Палата общин проголосует за соглашение, его быстро ратифицирует Европарламент и завизирует Совет ЕС

Но при этом как бы остается в нем.

Потому что в этом случае по соглашению о выходе начнется переходный период, на который отношения Британии и ЕС в почти всех основных областях сохранятся в прежнем виде.

В течение этого периода Лондон и Брюссель намерены составить и подписать договор о свободной торговле и прочие договоры о новых отношениях.

Этот переходный период продлится до конца 2020 года, а затем, если стороны не успеют договориться, его можно будет по обоюдному согласию продлить.