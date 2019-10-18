Фигуранты "Украинагейта" отвергли обвинения в незаконном финансировании выборов в США

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Во второй половине дня в четверг калифорниец Андрей Кукушкин и флоридец Дэвид Коррейа предстали для первоначального оформления перед манхэттенским федеральным судьей Полом Откеном и отказались признать себя виновными в нарушении американских законов о финансировании предвыборных кампаний.

Всю церемонию, которая была чисто формальной и продолжалась чуть больше четверти часа, 46-летний Кукушкин, родившийся на Украине и давно получивший американское гражданство, и коренной американец 44-летний Коррейа просидели с каменными лицами за столом защиты. Оба были в дорогих темно-синих костюмах и белоснежных сорочках с накрахмаленными воротниками. Американец лыс, а Кукушкин - черноволос.

54-летний Откен, являвшийся первым в стране гласным геем, который был утвержден на должность федерального судьи, назначил следующее слушание дела на начало декабря и разрешил Кукушкину до этого проживать у себя в Калифорнии. Его передвижения будут резко ограничены и сведутся к поездкам на работу, к адвокату и врачу.

В прошлую пятницу суд Сан-Франциско выпустил Кукушкина под залог в миллион долларов. Его адвокат заявил судье, что Кукушкин переехал в Калифорнию в 1991 году, а до этого работал в швейцарском банке.

Кукушкин был арестован в Сан-Франциско в прошлую среду - как и его более знаменитые подельники, тоже натурализованные граждане США Лев Парнас, родившийся на Украине, и Игорь Фруман, который родом из Беларуси, но вырос на Украине. Их взяли под стражу в вашингтонском аэропорту им. Даллеса, когда они ожидали посадки на рейс в Вену. Парнас там работает переводчиком у американских адвокатов украинского олигарха Дмитрия Фирташа, обвиненного федеральным судом Чикаго во взяточничестве в Индии и ожидающего в Австрии выдачи в США.

СМИ нашли крайне подозрительным, что у Парнаса и Фрумана были авиабилеты лишь в один конец. Однако их защитник, бывший адвокат президента Трампа Джон Дауд, говорит, что поскольку его клиенты брали билеты в последний момент, поездка в оба конца обошлась бы им в несколько тысяч долларов, поэтому они взяли лишь в один.

Виргинский судья выпустил Фрумана под залог в миллион долларов и назначил такую же сумму Парнасу, который тем не менее по какой-то причине до сих пор находится в тюрьме в Вирджинии.

Когда они оба будут на свободе, им будет разрешено общаться друг с другом лишь в присутствии адвоката и предписано носить на лодыжке датчик GPS. Они, скорее всего, снова увидятся в следующую среду, когда оба, наконец, тоже предстанут в Нью-Йорке перед судьей Откеном.

Третий обвиняемый

После ареста трех подельников на свободе оставался четвертый - Коррейа, давний бизнес-партнер Парнаса. По словам адвоката Коррейа, его подзащитный находился в поездке на Ближнем Востоке, но, узнав, что его привлекли к суду в США, связался с властями и договорился с ними о том, что он вернется через нью-йоркский аэропорт им. Кеннеди, где его и арестовали в среду утром.

Бизнесмена привезли в небольшой зал манхэттенского судьи-магистрата на пятом этаже судебного небоскреба на Перл-стрит и быстро выпустили под залог, предписав явиться в четверг к судье Откену, заседающему в старом здании суда на Фоли-сквере.

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption Игоря Фрумана (слева) и Льва Парнаса также обвиняют в нарушении правил финансирования избирательных кампаний

Наиболее колоритный эпизод в обвинительном заключении по делу этой четверки касается ее попытки заручиться лицензиями на торговлю марихуаной в развлекательных целях. Подельники собирались воспользоваться нынешней модой на легализацию этого зелья в растущем числе американских штатов, прежде всего в Неваде, где "развлекательная" марихуана была легализована в 2017 году, и якобы давали пожертвования штабам тамошних политиков в надежде на то, что те протолкнут искомую лицензию.

Политики ни в чем не обвиняются и поэтому в судебных документах зашифрованы, но известно, что в октябре прошлого года Фруман перевел по 10 тысяч долларов штабам невадского генпрокурора Адама Лэксолта, который баллотировался в губернаторы штата, и другого республиканца, Уэсли Дункана, баллотировавшегося в генпрокуроры Невады.

Избиратели прокатили обоих в ноябре прошлого года.

Иностранный гражданин

По версии прокуратуры Южного округа Нью-Йорка, источником денег для этих пожертвований был некий российский бизнесмен, который будто бы в два присеста перевел Фруману в США миллион долларов, а заговорщики жертвовали их от своего имени, поскольку россиянину как любому иностранцу запрещено финансировать американские избирательные кампании. Россиянин этот ни в чем не обвиняется и поэтому не называется по имени в обвинительном документе, где он зашифрован как "Иностранный гражданин №1".

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Андрей Кукушкин - уроженец Украины, давно получивший гражданство США

То, что речь идет о россиянине, подтверждается, в частности, фразой Кукушкина, который якобы заявил своим подельникам, что личность их денежного источника следует скрывать, поскольку "у него русские корни". Ряд американских СМИ, прежде всего леволиберальный журнал Mother Jones, высказали предположение, что речь идет о российском предпринимателе Андрее Муравьеве, который в прошлом был партнером Кукушкина по марихуанному бизнесу и, возможно, хотел помочь ему выправить невадскую лицензию.

Журнал подчеркивает, что он не стопроцентно в этом уверен, поскольку Кукушкин, по его данным, сотрудничал с целым рядом российских предпринимателей, жаждущих прорваться на бурно развивающийся марихуанный рынок Калифорнии.

Но его сотрудничество с Муравьевым было, если верить прессе, особенно активным. В 2016 году, например, они открыли в Сакраменто корпорацию Legacy Botanical Company LLC вместе с известным местным бизнесменом Гарибом Карапетяном. СМИ называют Карапетяна фактическим "королем каннабиса в Сакраменто", поскольку он контролирует почти треть законного марихуанного бизнеса в калифорнийской столице.

Тень Джулиани

Журнал и сайт Bradenton Herald приводят еще несколько примеров совместных проектов в этой области, которые осуществляли Кукушкин и Муравьев, пока являющийся у американской прессы главным кандидатом на звание "Иностранного гражданина №1".

Следственные действия в США обычно заканчиваются к моменту ареста обвиняемых, однако прокурор Николас Рус заметил в четверг, что это расследование еще продолжается. В частности, прокуратуре предстоит изучить материалы, изъятые на 10 обысках, и содержимое более 50 банковских счетов. Поскольку все эти материалы по закону должны быть потом предоставлены защите, подготовка к процессу займет еще несколько месяцев, предсказал Рус.

За день до этого судья Откен проводил последнее слушание перед процессом пяти жителей Эстонии (Бокова, Литвинцука, Магеррамова, Нифталиева и Воронюка), привлеченных в прошлом году за попытку ввоза в США огромного количества карфентанила - аналога фентанила, который, как заметил главный прокурор округа Джеффри Берман, "в тысячу раз сильнее героина" и зовется в СМИ "транквилизатором для носорогов".

На слушании практически не было прессы. Зато журналисты ломились на первое заседание по делу Кукушкина и Коррейа, потому что над ним витает тень президентского адвоката Руди Джулиани, хотя в обвинительном документе он ни разу не упоминается.