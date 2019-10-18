Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Фильм "Праченая" снял режиссер Стивен Содерберг, взяв за основу книгу американского журналиста Джека Бернштайна. На фото (слева направо) - Скотт Бёрнс, Стивен Содерберг , Гэри Олдман, Мэрил Стрип и Антонио Бандерас

В пятницу 18 октября на Netflix вышел фильм "Прачечная" (The Laundrоmat) режиссера Стивена Содерберга. Главные роли в ней сыграли Мэрил Стрип, Гэри Олдман и Антонио Бандерас, а в эпизодических - еще несколько звезд Голливуда. Это фильм о том, чем занимались по всему миру владельцы офшоров, фигурирующих в "панамском досье".

От Путина до Кэмерона

О "Панамском досье" мир узнал весной 2016 года. Группа журналистов-расследователей (в том числе, российских - из OCCRP и "Новой газеты") опубликовала сведения примерно о 200 тысячах фирм, зарегистрированных в панамской оффшорной компании Mossack Fonseca.

Как выяснилось, офшоры принадледжали многим известным и высокопоставленным лицам - они нашлись у семей глав Азербайджана, Пакистана, Аргентины, Китая и других стран. В десятках стран начались расследования, в отставку ушел премьер-министр Исландии, а бывший в 2016 году премьер-министром Великобритании Дэвид Кэмерон был вынужден оправдываться: оффшорную компанию нашли у его отца.

Из опубликованных документов выяснилось, что друг Владимира Путина, виолончелист Сергей Ролдугин владел сетью оффшоров с оборотом около двух миллиардов долларов. Тот в ответ сказал лишь, что "занимался этим бизнесом еще до Перестройки, а потом это стало развиваться, и получились вот такие вещи".

Кроме Ролдугина, в документах обнаружили компании, с которыми связаны секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак, вице-мэр Москвы Максим Ликсутов, пресс-секретарь президента Путина Дмитрий Песков, близкие к президенту предприниматели Аркадий и Борис Ротенберги.

Всего, по данным Росфинмониторинга, в "Панамском досье" нашлось почти 4,2 тысячи офшоров, связанных с россиянами. Их суммарный оборот - около 4 млрд долларов.

Генпрокуратура РФ не возбудила ни одного уголовного дела, объяснив это тем, что следователи из Панамы не ответили на запросы российской стороны.

От Мэрил Стрип до "Теории большого взрыва"

Фильм "Прачечная" снял режиссер Стивен Содерберг, взяв за основу книгу американского журналиста Джека Бернштайна.

Его премьера прошла в сентябре на Венецианском фестивале, а затем последовал скандал. Основатели компании-регистратора офшоров Юрген Моссака и Рамон Фонсека потребовали остановить выход "Прачечной" в прокат, мотивируя это тем, что фильм порочит их честь и достоинство.

В ответ последовал комментарий юристов Netflix о том, что требование персонажей фильмов смехотворно и что они очернили себя задолго до его премьеры, занимаясь неочевидными с точки зрения закона вещами. Оба панамских предпринимателя арестованы и находятся под залогом, суд над ними еще не начинался.

Моссаку и Фонсеку сыграли Антонио Бандерас и Гэри Олдман, их главную противницу - Мэрил Стрип. Остальной кастинг фильма - сплошная ностальгия по 1990-м: небольшие роли в нем сыграли Шэрон Стоун, звезда второй части "Терминатора" Роберт Патрик, герой "Убойного отдела" и "Индианы Джонс" Джеффри Райт. Также в фильме снялись Мелисса Ройч, известная по роли Бернадетт из "Теории большого взрыва" и герой сериала "Друзья" Дэвид Швиммер.

От гротеска до политики

Героиня этого фильма Мэрил Стрип с мужем и друзьями плывут на прогулочном кораблике, на него накатывает огромная волна, и все пассажиры, кроме нее, тонут.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption New Yorker пишет, что героиня Мэрил Стрип с ее блестящей игрой заслуживает отдельной истории

Героиня выясняет, что страховая компания, которая должна заплатить за катастрофу, но не делает этого, зарегистрирована в Панаме, причем по указанному адресу находится почтовое отделение.

Бандерас и Олдман постоянно скрываются, потому что их разыскивают владельцы других оффшоров - мошенники разной степени обаяния. Время от времени они появляются в модном ресторане или с коктейлями на пляже и объясняют - с очень смешным испанским акцентом - что они не преступники, они просто пользуются теми лазейками, которые дает им законодательство.

Этот фильм едва ли станет классикой, но он очень легкий, забавный и обаятельный - с такими актерами это просто неизбежно. Временами это чистый гротеск, временами - политическая сатира.

Веселый финал неожиданно превращается в публицистику, причем уровня выступления на митинге. Герои укоряют США за то, что некоторые штаты - например, Невада или Дэлавер, - сами являются крупнейшими в мире офшорами. И заргистрированные там компании законно ушли от уплаты почти 100 миллиардов долларов налогов в одном только 2018 году.

От паззла до беспорядка

Первые зрительские оценки фильма - средние. Его рейтинг на сайте IMDB - 6,3 из 10, на Rotten Tomatoes - 48%. Критикам понравился замысел, но не его реализация.

Издание Hollywood Reporter в своей, в целом, положительной рецензии пишет, что Содерберг и автор сценария Скотт Бернс хотели показать беспощадность мошенничества и немного повеселиться, но, возможно, выбранная цель - "Панамское досье" не соответствует их масштабу и амбициями.

Британской газете Guardian фильм не понравился, издание назвало его лоскутным одеялом - в нем много героев, которые исчезают и сменяются другими, прежде чем зритель успевает понять, как к ним относиться".

Журнал New Yorker пишет, что фильм получился на грани "паззла и беспорядка", и что героиня Мэрил Стрип с ее блестящей игрой заслуживает отдельной истории, которая бы не отвлекалась на другие мини сюжеты.

"Для фильма о том, как ужасен мир, это было слишком весело", - говорится в рецензии New York Times.