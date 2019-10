Правообладатель иллюстрации Getty Images

По просьбе BBC Music более сотни музыкальных критиков из разных стран выбрали лучшие, по их мнению, песни в жанре хип-хоп. На основе их выбора Би-би-си составила рейтинг из 25 позиций.

В опросе Би-би-си приняли участие 108 критиков, артистов и других экспертов музыкальной индустрии из 15 стран: США, Канады, Британии, Германии, России, Китая, Индии, Японии, Новой Зеландии, ЮАР, Кении, Нигерии и Колумбии. От России в опросе участвовал Андрей Никитин, главный редактор портала о хип-хопе The Flow.

Все опрошенные выбрали по пять песен, которые считают лучшими в истории хип-хопа. Рейтинг был составлен на основе получившегося списка (полностью этот список можно посмотреть здесь).

В итоговом рейтинге преобладают композиции так называемого "золотого века" хип-хопа - периода с конца 1980-х по середину 1990-х годов, который оказал огромное влияние на развитие этого жанра и всей музыки в целом. Почти половина песен из чарта (12 композиций) были выпущены в 1992-1995 годы, и только семь - после 1998 года.

В топ-10 вошли шесть песен исполнителей Восточного побережья США (East Coast hip-hop), большинство из которых можно назвать классикой нью-йоркского хип-хопа. Остальные четыре песни из десятки лучших представляют хип-хоп Западного побережья (West Coast hip-hop).

В десятке оказались главные представители Восточного и Западного побережий - Кристофер Уоллес (The Notorious B.I.G., восток) и Тупак Шакур (2Pac, запад).

Они были главными противниками и соперниками во время так называемой войны побережий (противостояния рэперов с востока и запада США), в итоге оба были убиты. В рейтинге Би-би-си The Notorious B.I.G. занял первое место, 2Pac - десятое.

В итоговый рейтинг попали всего две женщины - Дана Оуэнс (Queen Latifah) со своим хитом 1993 года U.N.I.T.Y., который стал ярким феминистским высказыванием того времени, и Лорин Хилл с песней Doo Wop (That Thing).

В названиях и текстах некоторых песен из рейтинга содержится нецензурная лексика.

25. Alright, Кендрик Ламар (2015)

Крупнейший сайт о музыке Pitchfork поставил Alright Кендрика Ламара на первое место в своем рейтинге двухсот лучших песен 2010-х годов.

Композиция Alright стала гимном движения Black Lives Matter в США, участники которого выступают против насилия в отношении темнокожего населения. Припев из нее - "We gon be alright" ("У нас все будет хорошо") - звучал на многих акциях протеста этого движения.

Как рассказывал Ламар в одном из интервью, на песню Alright его вдохновила поездка по Южной Африке, где он стал свидетелем проблем местного населения: "Их борьба - в десять раз тяжелее". "Alright - это песня о надежде", - говорил рэппер в интервью New York Times.

В апреле прошлого года Ламар получил Пулитцеровскую премию в области музыки за свой альбом Damn. В любви к его творчеству признавался экс-президент США Барак Обама: в 2015 году он назвал его песню How Much A Dollar Cost своей любимой.

25. Rosa Parks, OutKast (1998)

Эта песня хип-хоп дуэта OutKast из Атланты, ставшая хитом в 1998 году, названа в честь Розы Спаркс, американской активистки и борца против расовой сегрегации в США. Именно она в 1955 году в Алабаме отказалась уступить место в автобусе белому мужчине.

В тексте песни есть отсылка к этому инциденту: "Hush that fuss. everybody move to the back of the bus" ("Перестаньте суетиться, идите в конец автобуса"), но сама Роза Паркс нигде, кроме названия, не упоминается.

Тем не менее, в 1999 году представители Паркс подали в суд на рэперов из-за использования ее имени без разрешения. Как рассказывал один из адвокатов Паркс, ее особенно расстроило, что в песне было использовано слово "ниггер"и содержались грубые описания секса.

Судебная тяжба из-за песни продолжалась много лет и была урегулирована в 2005 году незадолго до смерти Паркс в возрасте 92 лет, но каким образом и на каких условиях - неизвестно.

24. All Of The Lights, Kanye West featuring Rihanna and Kid Cudi (2010)

Предупреждение: это видео не рекомендуется смотреть людям со светочувствительной эпилепсией

После выхода клипа на песню All Of The Lights в 2011 году японский дизайнер Том Кан, который разработал титры в начале фильма "Вход в пустоту" Гаспара Ноэ, обвинил авторов клипа в плагиате своей идеи.

Кан назвал сходство титров в начале фильма и клипа слишком вопиющим, и заявил, что разочарован тем, что режиссер клипа Хайп Уильямс не связался ни с ним, ни с Ноэ для работы над ним.

В конце 2015 года Гаспар Ноэ в одном из интервью тоже упомянул, что Уильямс скопировал для клипа титры из "Входа в пустоту". Ноэ и Кан в итоге не подали жалоб на нарушение авторских прав, но авторы клипа в итоге удалили его с YouTube и переработали титры.

23. Grindin', Clipse (2002)

Эту песню дуэта Clipse, двух братьев из Бронкса Джина и Терренса Торнтонов, Pitchfork включил в рейтинг 200 лучших песен "нулевых". Она занимает в нем 24-е место.

22. Lose Yourself, Eminem (2002)

Было бы странно, если бы песня Lose Yourself не попала в этот рейтинг. Она стала самым успешным синглом в карьере Эминема: после выхода эта песня занимала первые места в музыкальных чартах более чем 20 разных стран, а в США и Австралии не опускалась ниже первой строчки в течение трех месяцев.

Lose Yourself стала саундтреком к фильму "Восьмая миля" о жизни белого рэпера в Детройте, главную роль в котором сыграл сам Эминем. В 2003 году он получил Оскар за лучшую песню к фильму, став таким образом первым рэпером, получившим эту награду.

Однако на самой церемонии награждения Эминем не присутствовал, награду вместо него забирал соавтор композиции Луис Ресто.

"Если честно, в ту ночь я спал. Я просто почувствовал, что у меня нет шансов на победу, потому что, знаете, когда я узнал, что меня номинировали, я думал, что это для актеров... В тот момент своей жизни я думал, что рэп никогда не получает справедливых наград. Это одна из причин, по которой я не пошел на первую Грэмми, на какую меня позвали. Я не понимал, почему существует отдельная категория для рэпа и категория лучших альбомов, почему рэп-альбом не может быть лучшим альбомом", - рассказывал исполнитель потом.

21. Doo Wop (That Thing), Lauryn Hill (1998)

Doo Wop (That Thing) - песня с первого и единственного сольного альбома Лорин Хилл The Miseducation. В нем она смешала рэп, нео-соул и регги с личными текстами о несчастной любви и философии.

Песня Doo Wop и клип на нее мгновенно покорили аудиторию летом 1998 года. Она занимала первую строчку в хит-параде Billboard Hot 100. В 1999 году на церемонии вручения премии "Грэмми" эта песня выиграла сразу в двух номинациях.

Самой Хилл на момент выпуска The Miseducation было 23 года, но она уже тогда могла считаться ветераном хип-хопа. Перед тем, как заняться сольным проектом, она была солисткой в группе The Fugees, которая в среедине 1990-х прославилась во многом благодаря ее голосу.

20. International Players Anthem (I Choose You), UGK featuring OutKast (2007)

International Players Anthem (I Choose You) - одна из крупнейших хип-хоп коллабораций 2000-х годов. Сингл вышел и стал хитом за несколько месяцев до того, как рэппер Чад Батлер (Pimp C, его куплет в песне - второй по счету) умер от сердечного приступа в возрасте 33 лет.

Песня считается классикой американского южного хип-хопа. В клипе на нее, снятом в формате свадьбы, куплеты музыкантов звучат как свадебные клятвы. Однако песня запомнилась благодаря куплету Андре Бенджамина (Andre 3000), который он зачитывает в самом начале.

Многие называли куплет Andre 3000 очень чувственным, искренним и поэтичным ("Я написал девушке, с которой раньше виделся, что она тот милый пирожок, с которым я хочу быть"), чем разительно отличался от грубых куплетов остальных рэперов ("Моя сучка очень привередливая, никогда не трахается без резинки", "Что такое шлюха без сутенера, и что такое сутенер без шлюх?").

Кроме того, Андре, в отличие от остальных музыкантов, зачитывает свой куплет без ударных или баса. Как позже выяснилось, Pimp C сначала пришел в ярость, когда Андре прислал ему свою часть без ударных. Но в итоге его удалось убедить в том, что первый куплет Андре может стать хорошей раскачкой для его собственного куплета.

19. U.N.I.T.Y., Queen Latifah (1993)

Куин Латифа известна своей актерской карьерой, но ее также часто называют первой леди хип-хопа. Она ворвалась в мир хип-хопа в 1989 году с альбомом All Hail The Queen ("Все приветствуют королеву") и потребовала уважения к себе как к рэперу и женщине.

Куин Латифа не была первой женщиной в хип-хопе или первой, кто потребовал уважения к себе и другим женщинам, но, учитывая влияние, которое она оказала на хип-хоп культуру, ее по праву можно считать королевой: она привознесла в хип-хоп феминизм.

Хип-хоп в начале и середине 1990-х годов уже был очень влиятельным жанром, и его важность в тот момент нельзя недооценивать. Рэперы того времени поднимали в своих текстах проблемы темнокожих, рассказывали в них о несправедливости, жестокости полиции и т.д.

Однако хип-хопу как культуре, в которой доминируют мужчины, был присущ сексизм. Женщинам в песнях зачастую отводилась роль "сук" и "шлюх" - эти слова использовались в хип-хопе 1990-х годов невероятно часто (и используются до сих пор).

В своей песне U.N.I.T.Y. Куин Латифа рассказывает о проблемах, которые рэперы-мужчины в своих текстах не поднимали, -сексуальные домогательства, домашнее насилие, а также объективация темнокожих женщин в жизни и искусстве. "Ты кого называешь сукой?", - обращается она к мужчинам.

18. Fuck Tha Police, NWA (1988)

Альбом Straight Outta Compton калифорнийской группы N.W.A., в который вошла песня Fuck Tha Police (о действиях полиции по отношению к афроамериканцам), вышел в 1988 году и стал одним из первых альбомов, на обложке которого был помещен знак Parental Advisory, предупреждающий покупателей о содержащейся в нем ненормативной лексике.

Название этой песни на обложке было написано так: "____ Tha Police", а в цензурированной версии эта песня отсутствовала вовсе.

"Наши люди уже давно хотели сказать: "Fuck the police", - объяснил в 1989 году О'Ши Джексон (сценический псевдоним - Ice Cube), - Если в моем районе что-то случится, то последними, кого мы вызовем, будет полиция. Наших друзей убивают, но они никогда не находят убийц. В 1988 году в результате бандитских разборок были убиты 387 человек".

Из-за ненормативной лексики альбом не попал в ротацию радиостанций, что не помешало ему стать платиновым. Некоторые промоутеры отменяли концерты N.W.A. в поддержку альбома из-за давления полиции. Однажды полицейские даже сорвали концерт в Детройте, когда группа попыталась исполнить песню Fuck Tha Police.

Лейбл N.W.A. Ruthless Records также получил письмо от ФБР, в котором говорилось, что "такие песни, как эта, обескураживают и унижают смелых и преданных своему делу офицеров".

17. It Was A Good Day, Ice Cube (1992)

Как и следует из названия, в песне It Was A Good Day Ice Cube описывает свой идеальный день: "Мама приготовила завтрак без свинины, я наелся, но не обожрался", "Видел полицию, они проехали мимо меня", "Никого из тех, кого я знаю, не убили в южном Лос-Анджелесе".

В 2012 году один блогер попытался по строчкам из песни узнать дату того дня, о котором пел рэпер, и пришел к выводу, что речь в песне идет о 20 января 1992 года. Как он пояснил, в этот день было ясно и не было тумана, баскетбольная команда Lakers победила SuperSonics, а у Ice Cube в этот день не было никаких мероприятий, в которых ему надо было бы участвовать.

Спустя неделю другой блогер нашел неточности в ходе его размышлений и назвал новую дату "хорошего дня" - 30 ноября 1988 года.

Позже сам рэпер в одном из интервью заявил, что точной даты его "хорошего дня" не существует: "Это вымышленная песня, просто моя интерпретация того, каким может быть отличный день".

16. B.O.B., OutKast (2000)

Bombs Over Baghdad (B.O.B.) - далеко не самая популярная песня OutKast, она даже не попала в главный американский чарт Billboard Hot 100. Тем не менее, Pitchfork поставил ее на первое место в рейтинге 200 лучших песен "нулевых".

В этой песне OutKast соединяют хип-хоп с элементами металла и электро, подготавливая почву для всего последующего десятилетия, отмечает Pitchfork. Песня вышла за три года до вторжения США в Ирак, предвосхитив грядущие события.

15. They Reminisce Over You (T.R.O.Y.), Pete Rock & C.L. Smooth (1992)

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Пит Рок и C.L. Smooth в Нью-Йорке, июль 1992 года

К сожалению, мы не можем показать клип на эту песню. Но его можно посмотреть, например, тут.

Эта песня была записана после трагедии, которая произошла с близким другом Пита Рока и Кори Пенна (C.L. Smooth) Троем Диксоном. Он трагически погиб в 1990-м году в возрасте 22 лет, упав с высоты в Индианаполисе.

"Я все еще не могу поверить, что пережил это, - рассказывал Пит Рок, - Когда я свел песню, у меня тогда был Чарли Браун из Leaders of the New School [хип-хоп коллектив из Лонг-Айленда], и мы все начали плакать".

14. Rapper's Delight, Sugarhill Gang (1979)

Дебютный сингл группы The Sugarhill Gang из Нью-Джерси Rapper's Delight нельзя назвать первой в истории хип-хоп песней, но он сделал этот стиль доступным широкой публике и во многом положил начало становлению хип-хоп культуры.

Несколько дней назад The Sugarhill Gang полным составом (за исключением Генри Джексона, Big Bank Hank, который умер в 2014 году) исполнили эту легендарную песню на ток-шоу Джимми Киммела в прямом эфире.

13. Paid In Full, Eric B & Rakim (1987)

Альбом Paid In Full, выпущенный в так называемую золотую эпоху хип-хопа, стал одним из самых успешных проектов дуэта Эрика Бэрриера и Ракима.

Телеканал MTV поставил его на первое место в рейтинге велийчайших хип-хоп альбомов, отметив его инновационность, влиятельность и то, что он поднял стандарты жанра как в звуковом плане, так и в плане текстов.

12. Runaway, Kanye West featuring Pusha T (2010)

Runaway стала лучше песней 2010 года по весрии журнала Rolling Stone. Полная версия клипа на ней представляет собой короткометражный фильм и длится 35 минут.

11. Electric Relaxation, A Tribe Called Quest (1993)

После выхода песня Electric Relaxation занимала 65-е место в Billboard Hot 100. В марте этого года исполнилось 25 лет с момента ее официального выхода в эфир.

10. Dear Mama, 2Pac (1995)

Песню Dear Mama Тупак Шакур посвятил своей матери Афени. Это песня о его любви к ней и о том, как ей тяжело было растить такого трудного ребенка, как Тупак, в бедности и будучи матерью-одичкой: "Я наливаю себе еще и вспоминаю, что в любой ситуации я могу положиться на свою маму. И когда кажется, что нет надежды, ты говоришь слова, которые могут вернуть меня к жизни. И когда я был беспомощен, как ребенок, ты делала меня счастливым, ничего не жалея".

В 2010 году песню внесли в реестр Библиотеки конгресса США, как объект культурного значения, а ее рукописный текст в 2010 году выставили на аукцион за 75 тысяч долларов.

Мама Тупака умерла в 2016 году в Калифорнии в возрасте 69 лет. Когда стало известно о ее смерти, в "Твиттере" за несколько часов появилось более 18 тысяч твитов с хештегом #DearMama. Сам Тупак был застрелен в 1997 году в возрасте 25 лет.

9. N.Y. State Of Mind, Nas (1994)

N.Y. State Of Mind - песня с дебютного альбома рэпера Nas, который он выпустил в 21 год.

В ней, как и во всем альбоме, рассказывается о его опыте жизни в Нью-Йорке: "Нью-йоркский стиль мышления толкает меня на преступления", "Этот город никогда не спит, полон мутных типов, здесь я научился рубить бабло, но вынужден был терпеть всяких фриков", "Я никогда не сплю, ведь сон - это брат смерти".

8. Passin' Me By, The Pharcyde (1992)

В песне Passin' Me By The Pharcyde поют о своих школьных переживаниях о неразделенной любви, что немного расходилось с гангста-рэпом того периода. Pitchfork включил ее в топ лучших песен 1990-х. В нем она занимает 41 место.

7. 93 'Til Infinity, Souls of Mischief (1993)

"Мы из восточного Окленда, Калифорния, и иногда здесь становится немного неспокойно. Но сейчас мы поговорим о том, как мы отдыхаем", - говорится в начале песни 93 'til Infinity. Она вышла в 1993 году, и в Окленде тогда действительно было неспокойно: предыдущий год стал рекодным в истории города по количеству убийств.

В начале песни также упоминается девушка по имени Бриджит, но, как позже признался один из участников группы Опио, на самом деле ее никогда не существовало: "Никакой Бриджит не было, она просто хорошо рифмовалась с "цифрами" (digits) и "карликом" (midget)".

6. C.R.E.A.M., Wu-Tang Clan (1993)

Песня Cash Rules Everything Around Me - одна из самых известных в истории хип-хопа. В ней обратная сторона капитализма объясняется лучше, чем в любой новостной заметке или документальном фильме, писал Forbes.

5. Nuthin' But A 'G' Thang, Dr. Dre featuring Snoop Dogg (1992)

"Nuthin' But A 'G' Thang" - эталон гангста-рэпа Западного побережья. Критики признают ее одной из величайших песен в истории хип-хопа.

4. The Message, Grandmaster Flash & The Furious Five (1982)

В 2012 году журнал Rolling Stone назвал The Message величайшей хип-хоп песней всех времен. Она стала одной из первых композиций так называемого аполитического хип-хопа, в которой соединились рэп и политическое высказывание.

The Message" стала первой песней, в которой сила хип-хопа была использована для того, чтобы рассказать правду о современной жизни в Америке, писал Rolling Stone.

3. Shook Ones (Part II), Mobb Deep (1995)

В 2013 году журнал The Complex включил песню Shook Ones (Part II) в список 25 самых жестоких песен в истории рэпа.

Рэпер Prodigy (Альберт Джонсон), один из участников дуэта Mobb Deep, всю жизнь боролся с серповидноклеточной анемией и умер от нее в 2017 году в возрасте 42 лет.

"Я был сердитым ребенком из-за серповидных клеток. Поэтому мне нравилась злость в хип-хопе. Это то, что привлекало меня в нем, то, что заставляло меня этим заниматься. Это помогало мне справиться с агрессией", - рассказал он в одном из интервью в 2013 году.

2. Fight The Power, Public Enemy (1989)

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Кадр из клипа Public Enemy Fight The Power

Мы не можем показать клип на эту песню. Его полную версию можно посмотреть тут.

Fight The Power стала главным саундреком к фильму "Делай, как надо" Спайка Ли, который многие критики считают одним из самых сильных в его карьере.

Эта песня идеально подходила для истории о вопиющей расовой несправедливости в Нью-Йорке в 1980-х. Это было нестабильное десятилетие для города, на которое пришлось много случаев громких убийств афроамериканцев расистами и полицейскими.

1. Juicy, Notorious B.I.G. (1994)

Juicy - песня о пути молодого темнокожего рэпера от бедности к богатству и трудностях на нем, распространенную в хип-хопе тему: "Меня не удивляло, что мы не отмечали Рождество, дни рождения были худшими днями. А теперь мы утоляем жажду шампанским. Черт возьми, мне очень нравится моя жизнь, ведь она изменилась с плохой на хорошую". Сейчас эта песня, конечно, может казаться наивной.

"Эта песня описывает американскую мечту с точки зрения любого американского ребенка. Но Biggie - один из величайших MC всех времен", - говорил про Juicy рэпер Common.

Сам Notorious B.I.G. (Кристофер Уоллес) был застрелен в 1997 году в возрасте 24 лет.