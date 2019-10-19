Гипоаллергенные кошки, огороды на Марсе, муравей-спринтер и побоище Бронзового века

В очередной подборке интересных научных новостей недели:

Аллергию на кошек можно победить вакциной?

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Пушистые домашние питомцы вскоре могут перестать представлять проблему для аллергиков. Швейцарская фармакологическая компания Hypocat разработала экспериментальную вакцину, которая должна победить аллергию на кошек.

Вакцина пока не готова к массовому употреблению, в продаже она появится только в 2022 году, однако раньше подобных аналогов в фармакологии не было.

Вакцинировать будут не людей, особо чувствительных к присутствию и запаху кошек, а самих животных. Лекарство подавляет выделение в кошачьем организме белка Fel d1, который вызывает у некоторых людей резкую иммунную реакцию.

Около 90% людей, страдающих от аллергии на кошек, вырабатывают антитела именно на белок Fel d1. Если испытание вакцины пройдет успешно, в теории всех кошек можно будет сделать гипоаллергенными.

Пока что эксперименты провели на 50 котятах. В течение девяти недель им сделали три прививки - и содержание проблемного белка в кошачьих выделениях резко снизилось.

Разработчики подчеркивают, что применение вакцины не должно иметь долгосрочных последствий для здоровья домашних питомцев. Белок Fel d1 не играет серьезной роли в кошачьем организме, а у некоторых пород его от природы вырабатывается крайне мало.

Полномасштабные клинические испытания должны начаться в США и странах ЕС в 2020 году, однако компания-производитель уже ведет подготовку к массовому производству нового лекарства.

Аналогичная вакцина для собак уже тоже разработана, но испытать ее пока не успели.

Муравьи-спринтеры из Сахары

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Когда речь заходит о самых быстрых животных, обычно мы первым делом представляем гепардов или гончих собак. Но если сравнивать пройденное за одно и то же время расстояние с длиной тела бегущего животного, то здесь безусловный рекорд принадлежит насекомым и другим членистоногим.

Недавно определился и новый рекордсмен - сахарский серебристый муравей (Cataglyphis bombycina), он способен развивать скорость до 855 мм в секунду.

В пересчете на длину тела муравья это примерно в 108 раз больше. Даже самый быстрый гепард способен за секунду пробежать расстояние, превышающее длину его тела не более чем в 16 раз.

Олимпийский чемпион в беге на короткие дистанции Усейн Болт за секунду пробегает расстояние, которое больше его роста примерно в 6,2 раза. Если бы он сумел сравниться в подвижности с сахарским муравьем, он мог бы развить скорость до 800 км/ч.

Эти муравьи из рода бегунков (или фаэтончиков) способны переносить исключительно высокие дневные температуры. Их тело покрыто волосками, имеющими трехгранное сечение: они отражают солнечные лучи и отводят избыточное тепло.

Длинные ноги, которые муравей высоко поднимает во время бега, предохраняют его тело от жара, испускаемого раскаленным песком. Кроме того, бегунки способны отслеживать текущее положение Солнца, чтобы выбрать кратчайший путь к муравейнику.

Ученым удалось заснять их передвижения с помощью высокоскоростной видеокамеры. На записи видно, что, достигнув скорости более 300 мм в секунду, муравей переходит на галоп, когда все шесть ног отрываются от земли одновременно, касаясь песка всего на 7 миллисекунд.

И на Марсе будут цвести помидоры

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Оказывается, горох, помидоры и еще семь растительных культур могут расти не только на Земле, но и на других планетах. К такому выводу пришли биологи из Нидерландов в результате серии экспериментов по высаживанию различных растений на аналогах лунной и марсианской почвы.

Это значит, что будущие колонисты с Земли смогут обеспечить себя едой, выращивая на Луне или Марсе собственные овощи и злаки.

Исследователи воспользовались созданными НАСА аналогами лунного реголита - почвы с высоким содержанием легких металлов, состав которой хорошо известен. Похожую по химическому составу землю из аризонской пустыни смешали с органическим материалом, который будущие колонисты смогут производить на месте или привозить с собой.

Аналог марсианского грунта воссоздали на основе вулканической почвы Гавайских островов, добавив к ней различные компоненты на основании данных, полученных американскими марсоходами.

Ученые испытали 10 различных культур: кресс-салат, рукколу, помидоры, редис, рожь, киноа, два вида лука, горох и шпинат. Почти все эти культуры вызрели и дали плоды - за исключением шпината. Попутно выяснилось, что в условиях марсианского грунта растения чувствуют себя лучше, чем на лунной почве.

Особенно важно то, что от трех из девяти культур - редиса, гороха и кресс-салата - ученым удалось получить семена, которых оказалось достаточно для посева.

Впрочем, попытки наладить нормальное растениеводство за пределами Земли зависит и от множества других, менее изученных факторов. В частности, неизвестно, как воздействует на жизнь растений жесткое ультрафиолетовое излучение и перепады температур.

Возможно, будущим колонистам придется применять методы гидропоники или аэропоники, когда растения получают все нужные им питательные вещества из воды или аэрозолей.

Битва бронзового века

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Археологам давно известно, что в доисторический период на территории Европы шли ожесточенные конфликты между людьми позднего неолита и цивилизациями Бронзового века.

Но только недавно им стал понятен истинный масштаб подобных войн. В ходе раскопок на севере Германии они обнаружили место, где около 3000 лет назад в ходе битвы погибли тысячи молодых мужчин, вооруженных бронзовым оружием.

На дне реки, протекающей протекает по местности, где произошло это эпическое сражение, были найдены сотни фрагментов бронзовых артефактов. Их анализ свидетельствует, что некоторые из воинов прибыли к месту битвы издалека, проделав путь в сотни километров.

Очевидно, жившие тогда люди были достаточно организованны, чтобы мобилизовать большие группы воинов.

Битва развернулась в узкой болотистой долине реки Толлензе в земле Мекленбург, в 160 км от Берлина. Многие из найденных предметов попали в воду и хорошо сохранились под покровом речного ила и других отложений.

Рядом с бронзовыми фрагментами на дне реки были найдены наконечники стрел, булавки, бронзовый нож с костяной рукояткой, а также реберная и затылочная кости. В болотистом грунте сохранились и изделия из дерева, включая березовую рукоятку шила, что помогло археологам более точно определить дату сражения - около 1300 года до нашей эры.

В общей сложности с момента открытия этого места в 1996 году археологи нашли там более 12 тысяч фрагментов человеческих костей и сотни металлических и деревянных артефактов.

Среди последних находок, сделанных в 2016 году, есть фрагменты бронзовых трубок, бронзового ножа и небольшого долота. Судя по расположению предметов относительно друг друга, это не ритуальное захоронение, а потерянные личные вещи.

Подобные артефакты часто находят в захоронениях на юге Европы, однако в северной части континента такое крупное собрание бронзовых орудий обнаружено впервые. Анализ ДНК костных останков подтвердил, что среди погибших воинов преобладали выходцы из южной Европы.

Это подтверждает гипотезу, что древние воины передвигались на большие расстояния, а это свидетельствует о сложной общественной организации той эпохи.

Кроме того, кусочки бронзы с насечками и долото указывают, что в то время люди уже использовали примитивные деньги - а значит, активно торговали друг с другом.