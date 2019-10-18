Кто такие курды? Феминисты, победители ИГ и разделенный народ

Правообладатель иллюстрации DELIL SOULEIMAN/AFP/Getty Images Image caption У курдов Сирии женщины имеют равные права с мужчинами и на войне, и во власти

Курдские отряды сыграли ключевую роль в победе над "Исламским государством" (организация запрещена в России), но сейчас на севере Сирии они под угрозой после ухода американцев и вторжения Турции.

В охваченной войной Сирии они пытаются строить автономию на принципах децентрализации власти и под влиянием идеологии, в которой смешались феминизм, экология и социальная справедливость.

Би-би-си рассказывает о курдах Сирии - авангарде тридцатимилионной нации, разделенной между главными державами Ближнего Востока.

Кто такие курды?

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Курдские мужчины в иракском городе Сулеймания

Курды - индоевропейский этнос, их историческая родина - горные области нынешних Ирака, Ирана, Сирии и Турции, которые известны под собирательным названием Курдистан.

Всего в регионе живет около 30 млн курдов, это четвертая по численности народность Ближнего Востока, а также самый большой народ региона, не имеющий собственного государства.

Во что они верят и за что борются?

Большинство курдов - мусульмане суннитского толка, хотя в их среде распространены и другие конфессии.

В том числе езидская - синкретическая вера, совмещающая в себе элементы многих религий.

Ее последователей веками преследовали как "дьяволопоклонников" - в том числе и курды-мусульмане.

Почему у курдов нет государства?

В начале XX века европейские державы рассматривали создание независимого Курдистана на территории бывшей Османской империи. Однако эти идеи были оставлены.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Курдский флаг на митинге у посольства США в Тель-Авиве

Сейчас курды борются не за единое государство, а за автономию и права в рамках существующих. И в Сирии, и в Турции курды хотят получить статус самоуправляемого региона, схожий с тем, что имеют их соотечественники в Ираке, где по новой конституции была создана автономная область с широкими правами самоуправления.

Больше всего курдов живет в Турции, где они составляют, по разным оценкам, от 15% до 23% населения. Эта цифра растет - помимо быстрого демографического роста, все больше граждан страны курдского происхождения начинают идентифицировать себя именно как курды.

Турция говорит, что они террористы. Так ли это?

"Курдский вопрос" - одна из главных проблем Турции на протяжении XX века. Турецкие власти долго отрицали существование такой нации, называя ее представителей "горными турками".

Ключевую роль в курдской борьбе за права и автономию сыграли Абдулла Оджалан и созданная им в конце 1970-х Рабочая партия Курдистана (РПК) - политическая и боевая организация.

Оджалан начинал как марксист-ленинист, однако с годами пришел к идеям анархизма и либертарного социализма, в том числе - к популярным у антиглобалистов сочинениям американского философа Мюррея Букчина. Все это изменило состав курдских элит в Турции и Сирии: они имеют широкую поддержку низших слоев общества.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Учения Рабочей партии Курдистана в Ираке, 2007 год

Рабочая партия Курдистана признана террористической организацией в Турции, США и ряде европейских стран. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган утверждает, что курдские отряды в Сирии находятся под контролем РПК и, следовательно, являются террористами.

Однако эксперты считают, что курды Сирии не подчиняются руководству РПК, по меньшей мере напрямую.

"Ситуация в Сирии крайне сложная, ей невозможно управлять из убежищ в горах Кандиль на севере Ирака, где базируется руководство РПК", - рассказывает Гюней Йылдыз, научный сотрудник Института Ближнего Востока в Вашингтоне.

Курдские партии и отряды связаны как горизонтальное движение идеологически близких организаций, а не бюрократическая структура, рассказывает Ектан Тюркйылмаз, культурный антрополог и научный сотрудник Форума трансрегиональных исследований в Берлине.

"Нет никакого центрального комитета - это был бы оксюморон, потому что сеть построена на принципе децентрализации власти", - говорит Тюркйылмаз.

За что воюют курды в Сирии?

На северо-востоке Сирии живет от 1,5 до 2 млн курдов. Но их права последовательно отрицались Дамаском, потому что правящая в Сирии партия БААС придерживается идеологии арабского национализма.

Сирийский режим даже ограничивал празднование Новруза, распространенного у многих народов региона.

С начала гражданской войны, однако, отношения между курдами и Дамаском стали выправляться. Курды не поддержали восстание против Асада, а сирийская армия в ответ не пыталась захватить территории на северо-востоке, взятые под контроль курдскими отрядами.

Правообладатель иллюстрации DELIL SOULEIMAN/AFP/Getty Images Image caption Оркестр Рожавы в населенном курдами городе Эль-Камышлы в Сирии

Финалом этого сближения стал заключенный с сирийским правительством договор, которому предшествовали переговоры на российской базе Хмеймим. По приглашению курдов сирийская армия при поддержке российских военных вошла в приграничные города на севере страны, чтобы не допустить их захвата Турцией и ее союзниками.

"Эрдоган за два дня сделал то, что Россия не могла сделать годами", - рассказал Би-би-си Константин Труевцев, старший научный сотрудник Института востоковедения Российской Академии наук.

Как устроена курдская автономия?

В 2012-2013 годах курдские отряды заняли большую часть северо-востока Сирии. Сейчас они контролируют около четверти территории страны. В 2014 году они создали органы самоуправления, которые изначально задумывались как фундамент для национальной автономии.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Объявление о создании автономной области на северо-востоке Сирии

Со временем под контролем курдов оказались территории, населенные также арабами, туркоманами, ассирийцами и армянами. В итоге существующая сегодня автономная администрация Северо-Восточной Сирии мыслится курдами как представляющая все эти народы, а не только курдов.

В этой автономии каждый орган власти - от местных советов до руководителей территории - имеет двоих сопредседателей, один из этих постов обязательно занимает женщина. Во главе администрации сейчас стоят араб Мансур Селам и представляющая курдов Эльхам Эхмед.

Демократическая идеология сирийских курдов также предусматривает запрет многоженства на всей территории автономии; женщины также участвовали в боях против ИГИЛ.

"Они довольно успешно построили и политическую систему, и вооруженные силы", - говорит Константин Труевцев.

Кто ведет переговоры с США и Россией?

Переговоры от лица сирийских курдов с мировыми державами ведет генерал Мазлум Абди, командующий Демократическими силами Сирии (SDF) - объединенными силами, состоящими из курдов, арабов, ассирийцев и других народов северо-востока страны, которых вооружили и поддерживали США.

Абди - уроженец город Кобани на севере Сирии. Он проходил обучение в отрядах Рабочей партии Курдистана и был дружен с ее лидером Абдуллой Оджаланом.

Правообладатель иллюстрации DELIL SOULEIMAN/AFP/Getty Images Image caption Генерал Мазлум Абди, командующий курдскими отрядами, ведет переговоры с мировыми державами

Это, правда, не помешало в свое время американским сенаторам Джону Маккейну и Линдси Грэму посещать освобожденные сирийские города в качестве гостей генерала Мазлума.

Именно из-за связей с РПК и Оджаланом Турция считает Абди террористом.

Почему курды были союзниками США?

В среду на пресс-конференции президент США Дональд Трамп дважды заявил, что курды умеют воевать. Это не миф. Действительно, коалиция под руководством США сделала ставку на курдов именно из-за их успехов в борьбе с ИГ.

Американцы искали союзников для борьбы с террористами ИГ, которые могли бы взять на себя проведение наземной операции при воздушной поддержке США.

Курды оказались самой надежной и способной силой. Для курдских отрядов, у которых нет авиации и артиллерии, этот военный альянс имел в основном тактическое значение.

Именно курдские отряды были главной сухопутной силой коалиции, освободившей Ракку и выбившей боевиков "халифата" из Сирии.

Курды и Россия

История отношений курдов с Россией восходит еще к дореволюционным временам - во время Первой мировой войны отряды из рода Барзани переходили на сторону русской императорской армии, рассказал Би-би-си Константин Труевцев.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Первый президент иракского Курдистана Масуд Барзани (слева) вырос в Москве

В период советской оккупации Ирана во время Второй мировой войны была образована курдская Республика Мехабад, разгромленная иранским шахом в 1946 году, после ухода советских войск.

Командующий мехабадскими силами генерал Барзани смог эмигрировать в СССР, где жил до возвращения в Ирак в 1958 году. Его сын Масуд Барзани в 2005 году стал первым президентом автономного иракского Курдистана.

"Когда я в 1986 году встречался с Масудом Барзани, он рассказывал, как вырос в Москве и играл в футбол с местными мальчишками", - рассказывает Труевцев.

По словам востоковеда, Москва всегда поддерживала контакт с курдами. После вступления России в сирийский конфликт, российские дипломаты пытались убедить курдов и Дамаск, чтобы они пришли к согласию.

Москва поддерживает контакт с сопредседателями партии Демократической союз, которая является доминирующей в сирийском Курдистане и имеет поддержку больше 80% населения.

Однако у части российских военных было недоверие к курдам из-за их союза с США, добавляет Труевцев.