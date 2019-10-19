Что будет с рублем к Новому году? Три сценария

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Рубль в ближайшие месяцы будет постепенно дешеветь, считают экономисты, опрошенные Би-би-си. К концу года доллар может стоить 66-67 рублей, полагают они. Экономисты не исключают и шоковый сценарий: 70 рублей за доллар к концу году.

В пятницу российский рубль укреплялся к доллару и евро: курс доллара впервые с конца сентября опускался ниже 64 рублей. С начала года доллар подешевел к рублю почти на 7,8%.

Но вряд ли успешное укрепление российской валюты продлится долго: к концу года рубль, по мнению экономистов, неминуемо начнет дешеветь.

В основном экономисты ждут ослабления на 2-3 рубля по сравнению с нынешним уровнем. Но если со сделкой по брекситу или переговорами между США и Китаем что-то пойдет не так, то доллар может взлететь выше 70 рублей, считают они.

Позитивного сценария для российской валюты мало кто ждет. Это может произойти, если, например, США и Китай смогут наконец договориться о прекращении торговой войны. Рост рубля также возможен, если российская экономика будет сильнее расти.

Русская служба Би-би-си на основе опроса экономистов составила три основных сценария того, что будет с рублем в последние месяцы этого года и в начале следующего.

Мягкая посадка

Сейчас доллар будет "болтаться" на уровне 64-65 рублей, а к концу года он может дойти до 66-67 рублей, полагает главный экономист рейтингового агентства "Эксперт РА" Антон Табах. В первом квартале следующего года рубль будет стоить столько же, уверен Табах.

Примерно 66 рублей за доллар в конце этого года и начале следующего ждет и экономист банка Nordea Татьяна Евдокимова. Стратег Сбербанка Юрий Попов ожидает, что к концу году доллар будет стоить 67 рублей, а в первом квартале 2020 года - 66 рублей.

И Табах, и Евдокимова уверены, что рубль будет слабеть на фоне внешних факторов: инвесторы не будут вкладывать деньги в валюты развивающихся стран на фоне замедления мировой экономики и роста неопределенности в торговой войны между США и Китаем. В такие периоды инвесторы покупают золото, американские казначейские облигации, но не рубли, объясняет Евдокимова.

"Сейчас затишье в течение пары недель. Все вроде пытаются договориться", - говорит Евдокимова. Укрепление рубля в пятницу большинство экономистов также объясняло готовящейся сделкой по брекситу. А дальше Евдокимова ожидает "мягкую посадку" рубля.

На конец года приходится выплата дивидендов и пик расходования бюджетных средств, напоминает Антон Покатович из "БКС Премьер". Его прогноз: 65-67,5 рубля за долларов в конце года, 64-66 рублей в начале следующего.

"Зомби-апокалипсис", мировой кризис и другие риски

Плавное снижение курса рубля ожидается в том случае, если не начнется "зомби-апокалипсис", шутит Табах. По его словам, более сильное ослабление может спровоцировать, например, рецессия в мировой экономике, массовое бегство инвесторов из активов развивающихся стран и падение цен на нефть.

Еще один фактор риска в следующем году, по его словам, - это активные траты из Фонда национального благосостояния. ФНБ пополняется за счет доходов, которые бюджет получает при цене на нефть выше 41,6 доллара за баррель. Средства ФНБ нельзя тратить, пока их объем не достигнет суммы, равной 7% ВВП. По прогнозу министерства финансов, ФНБ достигнет этого уровня к концу 2019 года.

Активные траты из резервного фонда могут привести к ослаблению рубля. При таком сценарии доллар может стоить 70 рублей и выше, полагает Табах.

Евдокимова допускает, что доллар может вырасти до 70 рублей в ближайшие месяцы, если появятся явные признаки надвигающейся рецессии в США или обострится торговый конфликт между США и Китаем. В этом случае инвесторы будут продавать российскую валюту и бумаги.

Эксперт уверена, что выше 70 рублей доллар не поднимется, так как ЦБ перестанет закупать валюту в резервы, что поможет стабилизировать курс.

В Сбербанке при шоковом сценарии ждут 70 рублей за доллар в конце этого года и 74 рублей за доллар в конце следующего.

Главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова говорит еще о санкционном риске, который также может обрушить рубль.

В БКС полагают, что в случае введения новых санкций, ужесточении торговых войн или других шоковых сценариях рубль может ослабнуть до 70-75 рублей за доллар. Вероятность такого исхода в БКС оценивают в 20-30%.

Ускорение российской экономики и разрешение проблем

Экономисты говорят, что есть и сценарий, при котором рубль может даже укрепиться к доллару. Но оценивают его как маловероятный.

Покатович из БКС полагает, что российская валюта может укрепиться до 58-60 рублей за доллар. Это возможно, например, если позиции России и Украины в переговорах сильно сблизятся - это снизит риски России для инвесторов.

Кроме того, рубль может резко укрепиться, если цены на нефть вырастут выше 70 долларов за баррель или если отношения между США и Китаем резко улучшатся, добавляет Покатович. Вероятность укрепления рубля в БКС оценивают в 15-20%.

Орлова согласна с тем, что рубль имеет в следующем году шансы на укрепление, если правительству удастся ускорить рост экономики благодаря реализации национальных проектов, на которые правительство собирается потратить триллионы рублей.

Однако в том, что национальные проекты смогут ускорить экономику, уже начали сомневаться даже сами чиновники. На этой неделе с критикой прогнозов правительства, бюджета и нацпроектов, например, выступила Счетная палата. Критически к ним относятся и эксперты Высшей школы экономики.