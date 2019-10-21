Четвертый президентский срок. Почему Эво Моралес остается у руля в Боливии?

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Эво Моралес - первый президент-индеец в Боливии уже правит дольше всех среди лидеров других стран Южной Америки и сейчас претендует еще на пять лет в руководящем кресле

Перед Эво Моралесом - первым в истории Боливии президентом-этническим индейцем - стоит сложная задача - убедить население выбрать его еще на пять лет, невзирая на то, что четыре года назад на референдуме боливийцы не разрешили ему баллотироваться в рекордный, четвертый раз.

По предварительным данным, на выборах в воскресенье Моралес получил 45%, а его главный оппонент - историк и бывший президент Боливии Карлос Меса - 38%.

Таким образом, для определения победителя придется проводить второй тур голосования. Для победы в первом туре кандидату необходимо набрать более 50% голосов - или минимум 40%, но с отрывом от ближайшего соперника в 10%.

Исход выборов не брался предсказать никто - впервые за 14 лет правления Моралеса. Виной тому - обвинения в коррупции, недавние масштабные пожары, замедление экономики и авторитарные замашки, в которых критики подозревают Моралеса.

Сторонники Моралеса хвалят его за осторожную экономическую политику в сытые годы высоких цен на сырье и благодарят за почти полное искоренение крайней нищеты, а противники вменяют в вину лесные пожары и закат демократии.

Бывший профсоюзный активист остается у руля последние почти 14 лет. Популярность Моралеса до сих пор била рекорды, но избиратели недовольны тем, что он проигнорировал их волю и пошел на четвертый срок, а экономисты сомневаются в устойчивости его экономической модели: страна давно живет в долг и тратит намного больше, чем зарабатывает.

Не послушал народ

Само участие в выборах Моралеса - повод для недовольства населения, ведь на референдуме четыре года назад большинством голосов было решено не соглашаться с поправками, которые позволили бы президенту переизбраться на четвертый срок. Тогда боливийцы голосовали за приверженность конституции, которую сам президент предложил во время своего первого срока в 2009 году.

Моралес, обещавший соблюдать результаты референдума, позднее передумал, а Конституционный суд Боливии на следующий год решил, что недопуск к голосованию нарушает фундаментальные права прeзидента и разрешил тому переизбираться до бесконечности.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Эво - по-прежнему любимец публики

Пару лет назад в столице Ла-Пас открылся музей, посвященный становлению харизматичного лидера и истории племени индейцев аймара, к которым принадлежит сам президент, а с прошлого года Моралес правит страной с высоты 29-го этажа нового президентского дворца, строительство которого обошлось в 36 миллионов долларов. Все это заставило некоторых обвинить Моралеса в том, что тот потерял связь с народом.

"Он говорил, что будет править, слушая людей. Но это больше не так", - так реагировали боливийцы, узнав о решении Моралеса проигнорировать результаты голосования.

Критикам любитель игры на трубе и футбола говорит, что ему нужно еще пять лет, чтобы завершить задуманное. После этого он обещает отдать власть.

Ключ к успеху Моралеса

59-летнему Моралесу ставят в заслуги, что он принес экономическую и политическую стабильность стране, где до его прихода в 2006 за пять лет сменились пять президентов, среди которых и его нынешний оппонент, историк и журналист Карлос Меса (был президентом с 2003 по 2005 год).

14 лет назад Моралес обещал поддержку самым обездоленным и забытым слоям населения - и добился этого, прописав в конституции существенное расширение прав коренных жителей.

Успех экономики Боливии объяснялся бумом цен на сырьевые товары, в особенности на природный газ, который составляет основу экспорта страны. С 2006 года, когда Моралес пришел к власти, число людей, живущих менее чем на 2 доллара в день, снизилось на две трети - до 6% процентов населения по оценке Всемирного банка.

Уровень бедности в Боливии упал с 38% в 2005 году до 15% в 2019 году, а ВВП в пересчете на душу населения вырос почти в четыре раза с 1000 до 3600 долларов (по данным Inter-American Development Bank).

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Эво - нет. Такие лозунги начали звучать все чаще

Придя к власти, он национализировал нефтегазовую отрасль и перераспределил доходы от экспорта природных ресурсов, раздав деньги бедным и начав откладывать на черный день. Уровень жизни вырос, а экономика показывала стабильный рост в среднем на 4% в год.

Но постепенно стали проявляться очертания будущего кризиса: цены на сырье начали падать, новых месторождений природного газа найдено не было, а нынешнее правительство стали обвинять в коррупции.

Сейчас дефицит бюджета Боливии равен 8% ВВП - крупнейший уровень после Венесуэлы и Суринама. Вместе с этим растет и внешний долг - при низких ценах на сырье Моралес вынужден брать деньги в долг и тратить накопленные резервы. Есть опасения, что главные боливийские экспортные рынки, Бразилия и Аргентина, в ближайшие годы будут развивать собственную нефтедобычу, меньше закупая за рубежом.

Эксперты предупреждают: модели Моралеса, долгое время успешно работавшей в Боливии, больше не место в изменившейся экономической реальности.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Канатная дорога в Ла-Пас - один из символов экономического успеха Моралеса

"Модель прошлого успеха зиждилась на факторах, которых больше не существует", - предупреждают аналитики МВФ. "Эта модель более не устоит. Все может взорваться", - вторит им экономист из боливийского Католического университета Гонсало Чавес в интервью Financial Times.

Власти пытаются поощрять частные инвестиции в промышленность, в особенности в переработку пластика и производство литиевых батарей, но пока госсектор остается главным инвестором. "Боливия хочет примкнуть к первой промышленной революции, но мир давно уже в четвертой или пятой", - говорит Гонсало Чавес.

Вице-президент Боливии и сторонник президента Гарсиа Линера признает: перемены грядут, потому что денег будет меньше.

Из пастуха в активиста, потом в президенты

Моралес не носит галстук и предпочитает костюмам пончо и яркие традиционные одежды. Он - выходец из крестьян племени аймара, в детстве пас лам и овец, в армии играл на трубе, потом занялся выращиванием коки и вырос в профсоюзного лидера кокалерос.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Многие в Бразилии опасаются, что Моралес хочет навсегда остаться у власти

Прежние президенты пытались ограничить зоны выращивания листьев коки, но Моралес добился увеличения площади плантаций с 12 до 22 тысяч гектаров.

Против этого протестовали те, кто считает, что расширение посевов коки будет способствовать незаконной торговле наркотиками.

В Боливии закон не запрещает жевать листья коки, но запрещает производить наркотик.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Многие отвернулись от Моралеса из-за недовольства тем, как президент отреагировал на пожары в лесах Боливии

Пожары как лакмусовая бумажка

"Еще пару месяцев назад все были уверены, что Моралес победит без проблем в первом туре, но то, как он отреагировал на пожары, заставило многих от него отвернуться, - говорит политический аналитик Рауль Пеньяранда. - Пожары поляризовали боливийское общество".

В начале октября в боливийском интернете появилась серия мемов, критикующих Моралеса за бездействие и медлительность в борьбе с масштабными лесными пожарами, оказавшихся для мировой общественности в тени пожаров в Бразилии.

На одной из картинок Моралес стоит в лесу с огромным детским водяным пистолетом. Моралес действительно принимал участие в тушении пожаров в районе Чикитания, но мем - намек на недовольство людей, в особенности молодежи, тем, как президент боролся с пожарами, которые за два месяца уничтожили 4 млн гектаров леса. В огне погибли почти 2 млн животных.

В пожарах винят Моралеса: он поощрял фермеров, которые вырубали и сжигали леса, чтобы расчистить их для сельского хозяйства.

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Если не Эво, то кто?

Моралес в прежние годы с легкостью набирал более 50% голосов (54% на выборах, в результате которых первый раз пришел к власти, 64% - в 2006, и 63%, когда переизбирался в третий раз, в 2014 году). Последний опрос IPSOS дает ему 40% голосов против 22% у Карлоса Месы.

Примерно одна треть избирателей, в основном молодежи, судя по опросам, пока не определилась, за кого голосовать.

Среди аналитиков есть те, кто считает, что любой вариант возможен, даже поражение Моралеса. Другие полагают вариант со вторым туром более реальным. Некоторые, впрочем, говорят, что люди хотя и готовы высказывать недовольство Моралесом на референдуме, немногие решатся доверить грядущие пять лет малоизвестному оппозиционеру.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Своим критикам Моралес говорит, что сам не держится за власть - его просят остаться люди

"У нас, пожалуй, самая слабая оппозиция во всей Латинской Америке", - пишет в своей колонке Хорхе Ласарте, политолог и колумнист боливийских газет.

Оппозиция разобщена, единого кандидата от оппозиции, способного стать реальным конкурентом Моралесу, нет.

"Если не Эво, то кто?" - повторяет известный российским избирателям вопрос 42-летний психолог Хулио Эгуино.

Партия Моралеса "Движение к социализму" сейчас занимает две трети в сенате и парламенте, что, вероятно, может измениться после всеобщих выборов в воскресенье.