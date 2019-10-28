Почему нет мужских оральных контрацептивов и готовы ли к ним мужчины?

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Ученые работают над созданием мужских оральных контрацептивов уже более полувека. Несмотря на периодически поступающие оптимистические новости, до создания реально работающего препарата еще далеко.

Недостаток финансирования и предполагаемое отсутствие мужского интереса к этому виду контрацепции привели к тому, что такой препарат массово до сих пор не производится.

И женщины по-прежнему, как правило, несут ответственность за недопущение нежелательной беременности.

Тем не менее ряд исследований показал, что многие мужчины согласились бы принять противозачаточную таблетку, если бы таковая была.

Примерно треть британских мужчин, ведущих активную половую жизнь, признаются, что готовы рассмотреть возможность использования гормональной контрацепции - таблеток или имплантантов.

Такой же процент британских женщин в настоящее время использует этот способ предохранения.

По данным соцопроса, 8 из 10 человек считают, что контрацепция должна быть зоной общей ответственности.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Основными средствами мужской контрацепции на сегодняшний день являются презервативы и вазэктомия

Между тем 77% сексуально активных американцев в возрасте от 18 до 44 лет проявили интерес к использованию мужских контрацептивов (помимо презервативов и вазэктомии).

Так могут ли общественное признание и ослабление гендерных ролей привести к появлению мужских оральных контрацептивов?

Какие контрацептивы наиболее распространены?

По данным ООН, только треть пар репродуктивного возраста во всем мире вообще не предохраняется.

Но когда контрацепция применяется, ее в основном используют женщины.

Около 19% женщин, состоящих в браке или длительных отношениях, полагаются на стерилизацию, 14% - на внутриматочную спираль, 9% - на таблетки и 5% - на инъекции.

Мужские противозачаточные средства используются значительно реже. 85% мужчин используют презервативы и лишь 2% - вазэктомию.

Но так было не всегда.

До изобретения женских комбинированных оральных контрацептивов (КОК) основным средством контрацепции оставались мужские презервативы.

Когда в 60-х годах прошлого века началось массовое производство оральных контрацептивов, женщины впервые смогли контролировать свою фертильность без участия или ведома своего сексуального партнера.

Сегодня более 100 млн женщин принимают таблетки, и это самая распространенная форма контрацепции в Европе, Австралии и Новой Зеландии.

Это второй по популярности способ контрацепции в Африке, Латинской Америке и Северной Америке и третий по популярности в Азии.

За эти десятилетия таблетки освободили многих женщин, позволив им отложить или предотвратить беременность и материнство, открыв другие возможности - образование или карьеру.

Это одна из причин, по которой массовое производство оральных контрацептивов часто рассматривают как ключевую веху в защите прав женщин и одно из важнейших изобретений XX века.

Общество движется к достижению большего гендерного равенства, и в этих условиях все более задевает то, что именно женщины несут теперь на себе эмоциональное, социальное и финансовое бремя контрацепции, не говоря уже о ее побочных эффектах.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Более 100 млн женщин в мире принимают оральные контрацептивы

Так почему нет мужских таблеток?

Потребовалось всего десять лет после изобретения КОК, чтобы женские контрацептивы стали широко доступны. Так почему же так долго тянется история с мужскими таблетками, которые впервые были опробованы в 1970-х годах?

Некоторые ученые утверждают, что процесс разработки мужских противозачаточных средств сложнее, чем женских. Таблетка для мужчин препятствует производству спермы, но необходимый для этого гормональный фон может вызвать побочные явления.

Играют роль также социальные и экономические факторы. Область репродуктивной науки и медицины в основном сосредоточена на женском теле и пренебрегает мужским.

Например, почти все знают, кто такой гинеколог, но лишь немногие слышали об андрологе - враче, который специализируется на мужской репродуктивной системе.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Несмотря на десятилетия разработок, в аптеках до сих пор нет мужских оральных контрацептивов

Исследования и разработки мужских контрацептивов не только начались на 10 лет позже создания женских, они шли весьма медленно из-за отсутствия финансирования.

Отчасти это связано с тем, что фармацевтические компании, регулирующие органы, да и сами мужчины более нетерпимы к возможным побочным эффектам.

При приеме женских противозачаточных средств определенные побочные явления приемлемы, потому что их сопоставляют с риском нежелательной беременности.

Когда речь идет о мужских препаратах, контрольной группой являются молодые здоровые мужчины, и любые побочные симптомы считаются недопустимыми.

Исследования мужских контрацептивов, обеспечивающих оргазм без выброса спермы, застопорились еще и потому, что эякуляция рассматривается как важный компонент мужской сексуальности.

Да и будут ли женщины доверять мужчинам в вопросах контрацепции? Это еще один фактор, сдерживающий распространение мужских КОК.

Исследования, проведенные несколько десятилетий назад, показывают, что женщины чаще всего доверяют партнерам, с которыми они состоят в длительных отношениях, но не хотят доверять мужчинам выбор средства контрацепции, когда речь идет о случайном сексе и коротких отношениях.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Сейчас мужчины и женщины чаще поровну разделяют свои обязанности по дому и присмотру за детьми

Женская обязанность?

Поскольку контрацепцию часто рассматривают как женскую обязанность, существует предположение, что мужчины не будут использовать контрацепцию.

Тем не менее, гендерные роли меняются, и сегодня у мужчин больше шансов разделить с женщинами обязанности по дому и уходу за детьми.

Изменение этого баланса может повлиять и на отношение к контрацепции, а исследования показывают, что молодые мужчины склонны считать ее зоной общей ответственности.

Определенные типы мужчин - более образованные, состоятельные, придающие меньшее значение традиционным гендерным ролям, с большей вероятностью будут поддерживать и даже стремиться к использованию мужских контрацептивов.

Массовая доступность таблеток для мужчин не гарантирует их использования. Нечто похожее мы наблюдаем по показателям стерилизации.

Мужская вазэктомия была изобретена почти 200 лет назад. При этом женская стерилизация в 10 раз более распространена во всем мире, несмотря на то, что она менее эффективна, более дорога и чревата серьезными осложнениями.

Достижение большего гендерного равенства - необходимый первый шаг в устранении социальных и экономических барьеров на пути развития мужских контрацептивов.

Мы 50 лет ждали мужскую таблетку, давайте не будем ждать еще 50 лет.

Что такое проект "100 женщин"?

Этот текст был написан экспертом из в сторонней организации. Он приурочен к очередному сезону проекта Би-би-си "100 женщин".

Автор текста Лиза Кампо-Энгельштейн стала одной из 100 женщин 2019 года. Она специалист по биоэтике и репродуктивной этике.

В этом году проект Би-би-си "100 женщин", посвященный вдохновляющим и влиятельным женщинам мира, задается вопросом о том, каким станет наше будущее, если определять его будут женщины.

Многие женщины в этом списке не обладают крупным состоянием, не являются звездами мирового кино или соцсетей и даже в своем поле деятельности часто не занимают ведущие позиции.

Но именно эти женщины, по мнению составителей списка, во многом отражают современные тенденции развития общества и могут многое нам рассказать о том, каким это общество, возможно, станет в будущем.