Правообладатель иллюстрации ANI Image caption Фотографии вызвали шквал негодования в соцсетях

В Индии разыгрался скандал в связи с попавшими в соцсети фотографиями учащихся колледжа, сдающих экзамены с картонными коробками на головах.

Снимки были сделаны во время экзамена по химии в подготовительном колледже Бхагат в городе Хавери в штате Карнатака.

На фото ученики сидят за партами, на головах у них картонные коробки, чтобы не было возможности списывать.

Администратор колледжа извинился перед властями округа за этот инцидент.

По его словам, колледж пошел на эти меры в экспериментальном порядке, узнав, что они применялись и в других школах.

Он также утверждал, что это делалось с согласия учащихся и что они сами принесли картонные коробки.

"Никакого принуждения не было. На фотографиях видно, что не все студенты были с коробками на головах, - сказал администратор. - Некоторые сняли их через 15 минут, и мы сами предложили снять их через час".

Правообладатель иллюстрации ANI Image caption В руководстве школы сослались на аналогичную практику подобной сдачи экзаменов в Мумбае

Представители местных органов образования немедленно прибыли в колледж, как только увидели снимки в соцсетях.

С.Ч. Пирджаде, заместитель директора местного комитета доуниверситетского образования, назвал эти меры антигуманными.

"Когда я узнал об этом, то немедленно отправился в колледж и приказал руководству прекратить это, - приводит его слова газета Times of India. - Я также вынес предупреждение руководству колледжа и рассматриваю возможность дисциплинарных мер".

Руководители колледжа заявили, что покончили с этой практикой и выполняют распоряжения местных органов образования.