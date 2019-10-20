Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption В субботу в центре Лондона прошла мощная демонстрация противников выхода из ЕС

Европейские газеты обсуждают драматической поворот событий, произошедший в субботу в британском парламенте, и призыв Бориса Джонсона к Брюсселю не давать разрешение на продление срока брексита.

"Схватка за брексит будет продолжаться бесконечно" - утверждает немецкая Die Zeit.

Итальянская Corriere della Sera полагает, что эта беспрецедентная "игра с двумя письмами" ставит в крайне неловкое положение Евросоюз, поскольку теперь Брюсселю придется решить, давать ли Британии разрешение на еще одну отсрочку, о которой просит парламент, но которую не хочет британское правительство".

NRC Handelsblad в Нидерландах заявляет: "Эту субботу нельзя рассматривать как провал для Джонсона. Вполне вероятно, что те 306 депутатов, которые проголосовали против поправки Летвина [запрещающей выносить соглашение с ЕС на голосование, пока не будут приняты все законы для оформления упорядоченного выхода из ЕС], поддержат его на будущей неделе".

Другая голландская газета, De Volkskrant, согласна с этим мнением: "Понятны возгласы одобрения, раздавшиеся со скамей оппозиции и от тысяч человек, вышедших с протестом против брексита на Парламентскую площадь. Но это может обернуться пирровой победой".

А вот французская Le Figaro считает так: "Это должен был быть день прояснения [ситуации], который еще больше все запутал. Британские депутаты добавили потрясающий эпизод в этот и без того затянувшийся сериал с брекситом - решив ничего не решать".

Французский либеральный еженедельник Le Point отмечает: "Итак, Борис Джонсон вернулся туда, откуда начал. Вскоре мы узнаем, гарантировано ли ему место в качестве лидера страны до следующих всеобщих выборов, где он в фаворитах, или же ему придется удовольствоваться бегом по кругу. До тех пор сага с брекситом продолжится".

Испанская El Mundo видит субботнее голосование по поправке как "удар колоссальной силы" для Джонсона и еще один непредсказуемый сценарий в этом лабиринте.

Редакционный комментарий газеты резюмирует: "В то время как парламент попытался выиграть время и сократить вероятность "жесткого" брексита, более миллиона протестующих требовали у дверей парламента повторного референдума. Политический хаос и общественное недовольство - вот цена популизма".

"Палата общин вынудила Джонсона и ЕС дать брекситу дополнительное время", - выносит в заголовок австрийская Der Standard. Отмечая полицейский эскорт, сопровождающий депутатов, газета пишет: "Темная сторона спора о брексите снова явила себя: поляризация мнений и ненависть в адрес оппонентов".

В то же время в своем аналитическом материале немецкий левоцентристский новостной портал Spiegel Online отмечает: "Стоило только подумать, что большего дурдома быть не может, как британский парламент выбрасывает очередной фортель: в который раз он перехитрил свое собственное правительство. А пока это так, то брексит, который казалось бы был так близок, снова превратился в неопределенность. Только одно можно сказать с полной уверенностью: это еще далеко не конец".