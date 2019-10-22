Уйти или остаться? Как поступят члены СПЧ после отставки Федотова

Правообладатель иллюстрации Alexei Nikolsky/TASS Image caption Владимир Путин и Михаил Федотов на заседании СПЧ. 2016 год

Владимир Путин исключил из состава президентского совета по правам человека его председателя Михаила Федотова и еще четырех человек. Ранее правозащитники просили не увольнять Федотова. Что лучше в этой ситуации, уйти в отставку или работать дальше, спросила Би-би-си членов СПЧ.

Вместо правозащитника Федотова, возглавлявшего совет 10 лет, Путин назначил Валерия Фадеева - секретаря Общественной палаты России, члена высшего совета "Единой России", в прошлом - руководителя медиахолдинга "Эксперт", ведущего программы "Время" на "Первом канале" и доверенного лица Путина на президентских выборах.

Кроме того, Путин исключил из состава совета юриста Евгения Боброва, политолога Екатерину Шульман, главу международной правозащитной группы "Агора" Павла Чикова и профессора Высшей школы экономики Илью Шаблинского. Позже о выходе из совета заявила бывший зампред Конституционного суда Тамара Морщакова.

"Я к этому отношения не имею", - сказал Би-би-си Фадеев. По его словам, при назначении на пост главы СПЧ его не предупреждали об исключении других членов совета.

В понедельник вечером бывшая судья Конституционного суда России Тамара Морщакова заявила, что больше не будет участвовать в работе СПЧ.

"В совете об этом [готовящейся отставке Федотова] никто не был уведомлен", - сказала она Интерфаксу. Члены совета, по ее словам, "сочли, что такое отношение к ним не является знаком какого бы то ни было минимального уважения".

Примеру Морщаковой пока никто не последовал. "С Тамарой Георгиевной я переговорил сегодня с утра, она приняла такое решение, лично у нее претензий ко мне нет", - сказал Фадеев. Ситуация с уходом нескольких членов СПЧ его не пугает: "Ну, что делать. Так было и когда Михаил Александрович был назначен, некоторые были недовольны, но потом все утряслось".

Би-би-си узнала у действующих членов совета, подписавших ранее письмо к Путину с просьбой не отправлять в отставку Федотова, намерены ли они продолжать работу в СПЧ.

Игорь Каляпин, глава "Комитета против пыток":

"Я планирую оставаться в совете. Я никогда не рассматривал свое членство и работу в СПЧ как работу в администрации президента. Я всегда четко понимал, что служу людям, я профессиональный правозащитник.

Для меня безусловным является то, что и отставка Федотова и - в еще большей степени - кадровая зачистка моих коллег - это чья-то злая воля. Но именно поэтому мой добровольный уход из совета в этой ситуации является совершенно нелогичным. Это все равно, что вы находитесь на позиции, вашего товарища ранили или убили, а вы в знак протеста сдались в плен. Я сдаваться не собираюсь.

Просто из соображений коллективизма, за компанию с очень уважаемыми и любимыми людьми, которые ушли из совета решением президента Путина, не нужно, на мой взгляд, бросать заявления и уходить Николай Сванидзе, журналист

Если в совете при Фадееве будет возможность исполнять свои функции и работать, то я, безусловно, буду продолжать это делать. У меня есть целый ряд вопросов, в том числе болезненных - например, по действиям Росгвардии во время московских протестов. Это вопросы, прежде всего, к руководству Следственного комитета, я не могу их задать иначе как через СПЧ.

Мы с Федотовым обращения к господину [Александру] Бастрыкину направили, ответа не получили. Сейчас повторное обращение будет подписывать Фадеев.

Если Фадеев будет такие острые вопросы решать, то мне все равно, кто там во главе совета - лишь бы механизм работал. Если Фадеев этого делать не будет, то я из совета уйду - и не в знак протеста, а просто потому, что там нечего делать".

Николай Сванидзе, журналист:

"Я пока намерен работать - не под началом Фадеева, а просто намерен работать в совете.

На мой взгляд, было бы несколько истерично предъявлять своего рода ультиматум президенту - под Федотовым работать, а больше ни под кем. Совет - это организация не вертикальная, председатель совета - не начальник мне лично, никому он приказывать не может.

Мне звонил Фадеев, говорил: вот, про меня говорят, что я душитель свободы. Я ничего такого сказать не хочу Иван Засурский, журналист

Там остался очень сильный костяк убежденных, опытных и квалифицированных правозащитников. На мой взгляд, имеет смысл продолжать работу и посмотреть, что будет дальше. Если обстановка будет рабочая, продолжать работать, если она не будет рабочей - решение можно принять всегда.

Просто из соображений коллективизма, за компанию с очень уважаемыми и любимыми людьми, которые ушли из совета решением президента Путина, не нужно, на мой взгляд, бросать заявления и уходить. Я хочу подождать и посмотреть, что будет дальше".

Александр Верховский, директор информационно-аналитического центра "Сова":

"Честно скажу, я еще не принял никакого решения. Вчера я уехал из Москвы - вернусь и поговорю с кем-то.

Я пока не очень понимаю, как на это реагировать. Пока все звучит не очень хорошо. При всем моем уважении к социальной тематике, которую Фадеев считает приоритетной, как он сказал вчера в интервью, я этой тематикой не занимаюсь.

Поэтому не очень понятно, чем я буду заниматься в такой ситуации. Плюс, конечно, опыт Общественной палаты, секретарем которой [Фадеев] был, не очень вдохновляет. Надо еще подумать".

Иван Засурский, завкафедрой новых медиа факультета журналистики МГУ:

"Я Фадеева знаю лет 15, и Федотова примерно столько же. Мне важно было, чтобы не происходило смены председателя совета, потому что с Федотовым хотелось делать вещи, о которых мы уже договорились, а теперь придется заново все объяснять.

Мне звонил Фадеев, говорил: вот, про меня говорят, что я душитель свободы. Я ничего такого сказать не хочу, я к нему хорошо отношусь, но мне не нравится, что Федотова меняют из-за формальной причины. Он мог бы остаться в совете.

У всех, кто в совете работает, накапливается большая усталость, потому что сделать что-то удается редко.

Из солидарности с Федотовым [уходить из совета]? Федотов меня не просил уходить, и ему было бы скорее неприятно от того, что разрушается то, что он делал. Я пока не готов, наверное, разменяться".