Он хочет познакомиться с мужчиной. На острове это не так просто, даже с "Тиндером"
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Если вы живете в крупном городе и одиноки, приложение для поиска свиданий в вашем смартфоне скорее всего выглядит очень оживленно и беззаботно - это бесконечная вереница людей с бокалами в руках, мужчин с голым торсом, отважно карабкающихся на отвесную скалу, и радостных стаек друзей, занятых веселыми викторинами.
У 23-летнего Марка (имя изменено), жителя острова Мэн, каждый заход в приложение для гей-знакомств Grindr выглядит совсем по-другому. Удачей будет, если апп покажет ему хотя бы десяток возможных совпадений.
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"На этом острове вообще не встретишь больше 10-15 человек. Когда я приезжаю в Ливерпуль или Манчестер к друзьям и там открываю "Тиндер" или Grindr, то внезапно чувствую себя крайне популярным. Глаза разбегаются, как ребенок в магазине с леденцами", - рассказывает Марк.
Если расширить радиус поиска, приложения начинают показывать мужчин из Белфаста и Ливерпуля. Это может оказаться благословением, а может и наоборот.
"Сейчас, конечно, общаться, живя на большом расстоянии, гораздо проще, чем в конце нулевых", - говорит Марк.
И всё же назначить встречу "на материке" - значит взять на себя большую ответственность: во-первых, нужно заказывать билет на самолет или паром; во-вторых, нужно заранее думать о том, что свидание может привести к долгосрочным отношениям, и оценивать - готов ли ты к ним? "Для меня перелет в полчаса - всё равно перелет на большое расстояние. И это немалые деньги", - объясняет он.
Tinder не раскрывает информацию о соотношении городских и сельских жителей среди своих пользователей, однако в 2015 году отчет Global Web Index показал, что только 7% клиентов популярного приложения в тот момент жили не в городе. При этом, согласно последней переписи населения, 17,6% населения Англии живут в сельской местности.
"Трудно встретить нового человека - обязательно окажется, что у вас есть общие друзья или даже вы дальние родственники", - говорит жительница деревни Мельбурн в Кембриджшире Эшли.
"Хотелось бы пойти на первое свидание с человеком, который уже не слышал о тебе "кое-что" "от кого-то", - мечтает 22-летняя англичанка. Шутки о том, что через "Тиндер" в деревне удобно передавать привет соседским бабушкам, уже становятся обыденной реальностью.
Для американцев интернет вышел на первое место как лучшее место для поиска партнера уже несколько лет назад, гласит свежее исследование Стэнфордского университета.
Вероятность начать реальные отношения через онлайн-знакомство теперь больше, чем через знакомство посредством друзей, родственников или на работе.
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На графике из стэнфордского исследования, приведенном в твите американского журналиста, красным цветом обозначен процент тех, кто на вопрос "Где вы встретили своего романтического партнера?" ответили "В интернете".
Для жителей уединенных деревень этот тренд неутешителен.
Очень ограниченный выбор - еще не самое страшное. Гораздо хуже - перспектива наткнуться через приложение на своего бывшего (-ую), на противного карапуза, с которым играл в песочнице в двухлетнем возрасте, или даже... на своего семейного врача. Ни о какой анонимности и возможности "изменить всё и начать с чистого листа" тут говорить не приходится.
Джо (22 года, имя изменено) учится в университете в Лондоне и часто наведывается домой в графство Западный Сассекс. Когда он в Лондоне, он ставит радиус действия "Тиндера" в телефоне на три километра и получает бесконечную ленту возможных совпадений в симпатиях.
Дома всё иначе. "Если я зайду в апп здесь, то в ленте в смартфоне выйдут три человека, с которыми я ходил в первый класс", - говорит Джо.
Что же, аппы для знакомств в таком случае бесполезны и служат не более чем лишним напоминанием о том, как ты далек от людей? Питер Сэддингтон, психолог по социальным связям, работающий в социальном центре Relate в Дербишире, не согласен с этим. У него много "пациентов" - фермеров и жителей маленьких общин.
По его наблюдениям, фермеры, которые получили свое хозяйство по наследству от многих поколений семьи, ищут в партнере готовности переселиться на ферму: "Фермеры вообще отрезаны от мира, а особенно зимой. Такая жизнь - это постоянный труд и тяжелые условия". И приложения для знакомств в этой ситуации могу служить "окном в мир", связью с остальным человечеством, которой не было еще 10 лет назад.
"Даже если ты пахал до ночи в буквальном смысле этого слова и крайне устал, ты всё равно можешь выйти в онлайн пообщаться", - говорит Сэддингтон.
Чтобы познакомиться с кем-то в соседнем городке или даже в более далеком городе, достаточно расширить радиус поиска в аппе - правда, тогда и решение о поездке на свидание приобретает большую цену, говорит психолог.
"Сельские жители обычно мало куда ездят, - говорит Питер Сэддингтон. - Но благодаря приложениям люди начинают выезжать, путешествовать в другие города и таким образом выходят из зоны комфорта. Это добавляет напряжения, и если свидание неудачное, становится вдвойне обидно".
Джордж, 24 года (имя изменено), после университета нашел работу в маленьком городке на северо-западе Англии, где молодежи почти нет.
"Пожив тут с месяц практически без общения и без особых возможностей встретить нового человека и подружиться хоть с кем-нибудь, я бессознательно начал заходить в "Тиндер", просто чтобы пообщаться", - рассказывает он.
Те пользователи приложений, с кем шансы на взаимную симпатию у Джорджа совпали, приезжали к нему на первое свидание из других городов. "Чаще они добирались сюда, потому что на машине приехать сюда проще, чем если бы я к ним поехал. Мою нынешнюю девушку подруга везла на первое свидание со мной 45 минут".
Для людей из ЛГБТ+-сообщества, живущих в отдаленных малолюдных местах, приложения дают возможность не чувствовать себя в одиночестве - даже если в реальности живых встреч не происходит, говорит профессор политической географии и изучения сексуальности Лестерского университета Гэвин Браун. В молодом возрасте это особенно важно, подчеркивает он.
"Даже если они не захотят поддерживать общение с людьми, которых показывает им апп, и даже если эти люди не вызывают у них личного интереса, само приложение наглядно показывает им, насколько они вписываются в "местный ландшафт", - считает Браун.
Ли (24 года, имя изменено) упоминает и еще одну особенность онлайн-знакомств, с которой сталкиваются геи в сельской местности и о которой в городах даже не думают: "Большинство мужчин в Grindr - или скрывающие свою ориентацию одинокие геи, или скрывающие свою ориентацию женатые".
"Быть открытым геем на острове очень тяжело. Я был воспитан на гомофобии и трансфобии, мне самому в жизни пришлось совершить разворот на 180 градусов. Когда мне было 14-15 лет, я был ярым гомофобом и трансфобом, думаю, именно из-за того, что я сам от себя скрывал свою истинную ориентацию", - вспоминает Ли.
Джордж просиживал часы в смарфтоне, чтобы побороть чувство оторванности от мира, когда ему пришлось переехать на новое место: "Я не хожу в паб, чтобы посмотреть футбол или выпить с кем-то, так что для меня с самого начала это была борьба".
"Оказалось, что общаться с людьми в приложениях, знакомиться поближе и встречаться с ними в реале - под предлогом свидания или просто "потусить" - хороший способ заполнить пустоту, возместить нехватку значимых межличностных контактов", - добавляет он.
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Джордж не гей, но зарегистрировался в Grindr, чтобы просто найти друзей. "У меня были большие психологические проблемы в первое время после переезда, - рассказывает он. - К тому моменту я понял, что ищу в приложениях для знакомств простого человеческого общения. И я подумал: "Ну а почему нет?".
Джордж указал в своем профайле в Grindr, что он гетеросексуал, и его буквально завалили сообщениями. "Многие сообщения были сексуального характера, писали "Пришли свои фото" и так далее. Но впервые за долгое время я почувствовал, что кому-то нужен - пусть даже в сексуальном смысле".
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"Это давало удовольствие и кружило голову - до такой степени, что однажды я поймал себя на том, что сигнал о новом сообщении из Grindr меня больше будоражит, чем из "Тиндера", - говорит он.
Психолог Питер Сэддингтон считает, что среди пользователей этих приложений очень много тех, кто использует их, чтобы "протестировать свою сексуальность" или просто завести друзей.
"Это источник уверенности, - добавляет он. - Но это может давать и чувство изолированности от всех - онлайн ты общаешься со всеми этими знакомыми, а в настоящей жизни встретиться с ними не можешь, потому что слишком далеко живешь".
Для Джорджа и его невесты, которая выросла в соседней деревне, расширение радиуса поиска в "Тиндере" полностью оправдало себя. Недавно Джордж уехал из своего городка и перебрался к невесте.
"Если бы я не зависал в аппе, то не встретил бы свою будущую жену, - говорит он с улыбкой. - Так что для нас это оказалось однозначным благом".