Он хочет познакомиться с мужчиной. На острове это не так просто, даже с "Тиндером"

Image caption Остров Мэн находится посредине Ирландского моря - в примерно 100 км от Белфаста и в 144 км от Ливерпуля

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Если вы живете в крупном городе и одиноки, приложение для поиска свиданий в вашем смартфоне скорее всего выглядит очень оживленно и беззаботно - это бесконечная вереница людей с бокалами в руках, мужчин с голым торсом, отважно карабкающихся на отвесную скалу, и радостных стаек друзей, занятых веселыми викторинами.

У 23-летнего Марка (имя изменено), жителя острова Мэн, каждый заход в приложение для гей-знакомств Grindr выглядит совсем по-другому. Удачей будет, если апп покажет ему хотя бы десяток возможных совпадений.

"На этом острове вообще не встретишь больше 10-15 человек. Когда я приезжаю в Ливерпуль или Манчестер к друзьям и там открываю "Тиндер" или Grindr, то внезапно чувствую себя крайне популярным. Глаза разбегаются, как ребенок в магазине с леденцами", - рассказывает Марк.

Если расширить радиус поиска, приложения начинают показывать мужчин из Белфаста и Ливерпуля. Это может оказаться благословением, а может и наоборот.

"Сейчас, конечно, общаться, живя на большом расстоянии, гораздо проще, чем в конце нулевых", - говорит Марк.

И всё же назначить встречу "на материке" - значит взять на себя большую ответственность: во-первых, нужно заказывать билет на самолет или паром; во-вторых, нужно заранее думать о том, что свидание может привести к долгосрочным отношениям, и оценивать - готов ли ты к ним? "Для меня перелет в полчаса - всё равно перелет на большое расстояние. И это немалые деньги", - объясняет он.

Tinder не раскрывает информацию о соотношении городских и сельских жителей среди своих пользователей, однако в 2015 году отчет Global Web Index показал, что только 7% клиентов популярного приложения в тот момент жили не в городе. При этом, согласно последней переписи населения, 17,6% населения Англии живут в сельской местности.

"Трудно встретить нового человека - обязательно окажется, что у вас есть общие друзья или даже вы дальние родственники", - говорит жительница деревни Мельбурн в Кембриджшире Эшли.

"Хотелось бы пойти на первое свидание с человеком, который уже не слышал о тебе "кое-что" "от кого-то", - мечтает 22-летняя англичанка. Шутки о том, что через "Тиндер" в деревне удобно передавать привет соседским бабушкам, уже становятся обыденной реальностью.

Правообладатель иллюстрации BBC 3 Image caption 22-летняя Эшли не хотела бы оказаться на свидании с человеком, который уже знает о ней "что-то из вторых рук"

Для американцев интернет вышел на первое место как лучшее место для поиска партнера уже несколько лет назад, гласит свежее исследование Стэнфордского университета.

Вероятность начать реальные отношения через онлайн-знакомство теперь больше, чем через знакомство посредством друзей, родственников или на работе.

На графике из стэнфордского исследования, приведенном в твите американского журналиста, красным цветом обозначен процент тех, кто на вопрос "Где вы встретили своего романтического партнера?" ответили "В интернете".

Для жителей уединенных деревень этот тренд неутешителен.

Очень ограниченный выбор - еще не самое страшное. Гораздо хуже - перспектива наткнуться через приложение на своего бывшего (-ую), на противного карапуза, с которым играл в песочнице в двухлетнем возрасте, или даже... на своего семейного врача. Ни о какой анонимности и возможности "изменить всё и начать с чистого листа" тут говорить не приходится.

Джо (22 года, имя изменено) учится в университете в Лондоне и часто наведывается домой в графство Западный Сассекс. Когда он в Лондоне, он ставит радиус действия "Тиндера" в телефоне на три километра и получает бесконечную ленту возможных совпадений в симпатиях.

Дома всё иначе. "Если я зайду в апп здесь, то в ленте в смартфоне выйдут три человека, с которыми я ходил в первый класс", - говорит Джо.

Что же, аппы для знакомств в таком случае бесполезны и служат не более чем лишним напоминанием о том, как ты далек от людей? Питер Сэддингтон, психолог по социальным связям, работающий в социальном центре Relate в Дербишире, не согласен с этим. У него много "пациентов" - фермеров и жителей маленьких общин.

По его наблюдениям, фермеры, которые получили свое хозяйство по наследству от многих поколений семьи, ищут в партнере готовности переселиться на ферму: "Фермеры вообще отрезаны от мира, а особенно зимой. Такая жизнь - это постоянный труд и тяжелые условия". И приложения для знакомств в этой ситуации могу служить "окном в мир", связью с остальным человечеством, которой не было еще 10 лет назад.

"Даже если ты пахал до ночи в буквальном смысле этого слова и крайне устал, ты всё равно можешь выйти в онлайн пообщаться", - говорит Сэддингтон.

Чтобы познакомиться с кем-то в соседнем городке или даже в более далеком городе, достаточно расширить радиус поиска в аппе - правда, тогда и решение о поездке на свидание приобретает большую цену, говорит психолог.

"Сельские жители обычно мало куда ездят, - говорит Питер Сэддингтон. - Но благодаря приложениям люди начинают выезжать, путешествовать в другие города и таким образом выходят из зоны комфорта. Это добавляет напряжения, и если свидание неудачное, становится вдвойне обидно".

Джордж, 24 года (имя изменено), после университета нашел работу в маленьком городке на северо-западе Англии, где молодежи почти нет.

"Пожив тут с месяц практически без общения и без особых возможностей встретить нового человека и подружиться хоть с кем-нибудь, я бессознательно начал заходить в "Тиндер", просто чтобы пообщаться", - рассказывает он.

Те пользователи приложений, с кем шансы на взаимную симпатию у Джорджа совпали, приезжали к нему на первое свидание из других городов. "Чаще они добирались сюда, потому что на машине приехать сюда проще, чем если бы я к ним поехал. Мою нынешнюю девушку подруга везла на первое свидание со мной 45 минут".

Для людей из ЛГБТ+-сообщества, живущих в отдаленных малолюдных местах, приложения дают возможность не чувствовать себя в одиночестве - даже если в реальности живых встреч не происходит, говорит профессор политической географии и изучения сексуальности Лестерского университета Гэвин Браун. В молодом возрасте это особенно важно, подчеркивает он.

"Даже если они не захотят поддерживать общение с людьми, которых показывает им апп, и даже если эти люди не вызывают у них личного интереса, само приложение наглядно показывает им, насколько они вписываются в "местный ландшафт", - считает Браун.

Ли (24 года, имя изменено) упоминает и еще одну особенность онлайн-знакомств, с которой сталкиваются геи в сельской местности и о которой в городах даже не думают: "Большинство мужчин в Grindr - или скрывающие свою ориентацию одинокие геи, или скрывающие свою ориентацию женатые".

"Быть открытым геем на острове очень тяжело. Я был воспитан на гомофобии и трансфобии, мне самому в жизни пришлось совершить разворот на 180 градусов. Когда мне было 14-15 лет, я был ярым гомофобом и трансфобом, думаю, именно из-за того, что я сам от себя скрывал свою истинную ориентацию", - вспоминает Ли.

Джордж просиживал часы в смарфтоне, чтобы побороть чувство оторванности от мира, когда ему пришлось переехать на новое место: "Я не хожу в паб, чтобы посмотреть футбол или выпить с кем-то, так что для меня с самого начала это была борьба".

"Оказалось, что общаться с людьми в приложениях, знакомиться поближе и встречаться с ними в реале - под предлогом свидания или просто "потусить" - хороший способ заполнить пустоту, возместить нехватку значимых межличностных контактов", - добавляет он.

Джордж не гей, но зарегистрировался в Grindr, чтобы просто найти друзей. "У меня были большие психологические проблемы в первое время после переезда, - рассказывает он. - К тому моменту я понял, что ищу в приложениях для знакомств простого человеческого общения. И я подумал: "Ну а почему нет?".

Джордж указал в своем профайле в Grindr, что он гетеросексуал, и его буквально завалили сообщениями. "Многие сообщения были сексуального характера, писали "Пришли свои фото" и так далее. Но впервые за долгое время я почувствовал, что кому-то нужен - пусть даже в сексуальном смысле".

"Это давало удовольствие и кружило голову - до такой степени, что однажды я поймал себя на том, что сигнал о новом сообщении из Grindr меня больше будоражит, чем из "Тиндера", - говорит он.

Психолог Питер Сэддингтон считает, что среди пользователей этих приложений очень много тех, кто использует их, чтобы "протестировать свою сексуальность" или просто завести друзей.

"Это источник уверенности, - добавляет он. - Но это может давать и чувство изолированности от всех - онлайн ты общаешься со всеми этими знакомыми, а в настоящей жизни встретиться с ними не можешь, потому что слишком далеко живешь".

Для Джорджа и его невесты, которая выросла в соседней деревне, расширение радиуса поиска в "Тиндере" полностью оправдало себя. Недавно Джордж уехал из своего городка и перебрался к невесте.

"Если бы я не зависал в аппе, то не встретил бы свою будущую жену, - говорит он с улыбкой. - Так что для нас это оказалось однозначным благом".