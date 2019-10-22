Трюдо все-таки выиграл выборы в Канаде. Для него есть и плохие новости

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Премьер-министр Канады Джастин Трюдо cохранил пост по итогам парламентских выборов, но его Либеральная партия утратила большинство в нижней палате и проиграла консерваторам по абсолютному количеству голосов избирателей.

Для либералов по итогам этих выборов есть как хорошие, так и плохие новости.

Хорошее: он сохранил власть

Для либералов эти выборы были непростыми, но к вечеру понедельника в их предвыборном штабе в Монреале чувствовалась атмосфера облегчения.

Когда прогнозы телеканалов сошлись на том, что у либералов будет хоть и относительное, но большинство (наибольшее число голосов в канадской Палате общин, но меньше половины), самые лояльные сторонники партии, находившиеся в штабе, начали скандировать: "Еще четыре года".

"Либералы набрали больше, чем мы думали", - говорит сторонник партии по имени Брайан. Исходя из предвыборных опросов он думал, что партии придется сложнее.

Марлин Дженнингс, в прошлом член парламента от либералов, считает, что избиратели "показали, что по-прежнему доверяют правительству либералов и Джастину Трюдо и что им точно не нужно правительство консерваторов, даже правительство меньшинства".

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Но все же она признает, что за последние недели устала от "так называемых скандалов", сопровождавших Трюдо и партию.

"В ходе кампании были моменты, когда я хотела взять стратегов партии, встряхнуть их и сказать: "Почему мы не говорим обо всем хорошем, что вы сделали?", - говорит она.

Плохое: звезда Трюдо угасает

Политический медовый месяц Трюдо продолжался необыкновенно долго, но сегодня очевидно, что канадцы любят его уже не так сильно, как раньше.

Где он ошибся?

Его рейтинг начал падать еще до начала избирательной кампании 11 сентября.

Первый удар по рейтингу был нанесен после провальной поездки в Индию - на фотографиях оттуда семья Трюдо предстала в традиционных индийских нарядах.

Потом было дело компании SNC-Lavalin - скандал на фоне обвинений в попытке повлиять на уголовное дело крупнейшей инженерно-строительной компании страны. Обвинения в адрес Трюдо еще сильнее подпортили его репутацию.

После скандала Трюдо исключил из партии бывшего министра юстиции и генпрокурора Джоди Уилсон-Рейболд.

В прошедших выборах Уилсон-Рейболд баллотировалась как независимый кандидат в одном из ванкуверских округов и неожиданно победила.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Джоди Уилсон-Рейболд

Она ярый критик Трюдо, а ее присутствие в Палате общин будет постоянно напоминать об этом скандале.

Наконец, скандал с "блэкфейсом" - в сентябре всплыли фотографии 18-летней давности, где Трюдо запечатлен в образе арабского принца. При этом его лицо вымазано темным гримом - так называемый "блэкфейс" считается проявлением расизма.

Признание Трюдо, что он пользовался таким гримом по меньшей мере трижды, потрясло Либеральную партию в предвыборный период, и Трюдо был вынужден извиняться перед канадцами.

Плохое: либералы проиграли в западных провинциях

По итогам выборов провинции Альберта и Саскатчеван на западе страны целиком проголосовали за главную оппозиционную партию - Консервативную. Единственный анклав на западе - город Эдмонтон, который традиционно голосует за партию "Новых демократов".

Консерваторы получили немного больше голосов избирателей, чем либералы - 34,5% против 33%. Эта "синяя волна" (синий - цвет канадских консерваторов) принесла соперникам Трюдо еще 30 мест в парламенте. Количество консервативных депутатов в нижней палате выросло с 95 до 122.

Плохое: возвращение "Квебекского блока"

"Квебекский блок" - партия сторонников независимости франкоязычной провинции Квебек.

В ходе предыдущих двух выборных кампаний избиратели не обращали на нее большого внимания, но все изменилось после того, как партию возглавил Ив-Франсуа Бланше. "Квебекскому блоку" удалось увеличить количество кресел больше чем втрое - с десяти до 32.

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Предвыборный лозунг Бланше звучал: "Quebec, c'est nous" ("Квебек - это мы"). Под этим лозунгом партия обещала отстаивать интересы квебекцев в федеральной столице - Оттаве. В других провинциях она кандидатов не выдвигала.

Эта партия не согласна с Трюдо по целому ряду вопросов, самый острый из них - это принятый в Квебеке закон о религиозных атрибутах, который запрещает судьям, полицейским, учителям и государственным служащим носить при исполнении своих служебных обязанностей религиозные символы, например кресты, хиджабы или кипы.

Трюдо протянул оливковую ветвь канадцам, не проголосовавшим за либералов, и заявил, что слышит недовольство западных штатов.

"Тем, кто за нас не голосовал: знайте, что мы будет каждый день работать для вас, - сказал он. - Правительство будет работать для всех".

Хорошее: партия Трюдо может править даже в меньшинстве

Если Трюдо хочет удержать власть и воплотить свою прогрессивную повестку, ему понадобится поддержка других партий.

Один из вероятных союзников либералов - "Новые демократы". Они могут помочь партии Трюдо преодолевать возможные вотумы недоверия и принимать законы.

Но эта поддержка имеет свою цену.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Слева направо: Трюдо, лидер консерваторов Эндрю Шир и лидер "Новых демократов" Джагмит Сингх

Лидер "Новых демократов" Джагмит Сингх уже выдвинул список требований на случай формирования правительства меньшинства: поддержка национальной программы здравоохранения, инвестиции в жилой фонд, решение проблемы студенческих долгов, снижение стоимости мобильной связи и интернета, пакет мер по защите окружающей среды и повышение налогов на высокие доходы.

Утром во вторник Сингх, обращаясь к сторонникам, заявил, что его партия будет играть положительную роль в Оттаве.

Но надо помнить, что поддержка правительства меньшинства, как правило, не вечна.

В среднем такие правительства в канадской политике живут полтора-два года, то есть намного меньше стандартного четырехлетнего срока.

Хорошее: избиратели поддерживают борьбу с изменением климата

Консерваторы пообещали, что отменят меры Трюдо по борьбе с глобальным потеплением, если придут к власти.

Трюдо во время своего первого срока ввел федеральный налог на углеродные выбросы. Этот налог распространялся на те четыре провинции, в которых не было собственных мер, вынуждавших так или иначе платить за выбросы парниковых газов.

Пока либералы остаются у власти, этот налог, по всей видимости, никуда не денется.

Трюдо будет достаточно просто заручиться поддержкой других партий по вопросам защиты окружающей среды.

"Новые демократы", "Квебекский блок" и "Зеленые", получившие дополнительное кресло за счет прироста голосов в восточных провинциях - все эти партии обещали избирателям принять меры по защите окружающей среды.

"Вы требовали от нас еще больших амбиций, еще большей определенности в борьбе с основной проблемой нашей эпохи - изменением климата, - сказал Трюдо в победной речи. - Именно этим мы и займемся".