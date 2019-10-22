Lonely Planet советует путешественникам Среднюю Азию. Легко ли туда добраться?

Image caption Туристам предлагают остановиться на ночлег в юрте, например у озера Каракуль в Таджикистане. Фото: Бен Тавенер (июль 2019 г.)

Среднеазиатская часть Шелкового пути стала лидером рейтинга лучших регионов 2020 года по версии Lonely Planet. В издательском доме, специализирующемся на выпуске путеводителей, похвалили "древние города, бурлящие базары и дикий пейзаж" региона, который включает в себя Кыргызстан, Таджикистан и Узбекистан.

"Этот регион, когда-то обогатившийся за счет мировой торговли и путешественников, опять оказался в центре мирового внимания", - говорится в заявлении Lonely Planet, который каждый год выбирает топ-десятку самых перспективных для посещения в следующем году регионов, стран и городов.

"Регион стал намного доступнее: это касается и визовых режимов, и авиасообщений, и инфраструктуры", - объясняет выбор Меган Ивс, автор Lonely Planet и специалист по Средней Азии, в интервью Русской службе Би-би-си.

В Узбекистане и Кыргызстане введен безвизовый режим с десятками стран; в Таджикистане теперь есть упрощенная электронная виза для многих туристов.

Доступнее, чем раньше

По словам Ивс, за последние пять лет были сделаны значительные улучшения в сфере инфраструктуры в этом регионе: новые скоростные поезда и гостиницы в Узбекистане; новые дороги в Кыргызстане; новые прямые рейсы из десятка городов мира.

"Уровень туризма в регионе в постсоветские годы практически не рос - он находился в застое. Но когда-то это было именно то место, где встречались все путешественники - это был центр мира", - говорит Ивс.

"Теперь самое время для туристов открыть для себя этот уголок мира. Он стоит того".

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Бен Тавенер, корреспондент Би-би-си

Узбекистан, Таджикистан и Кыргызстан - это просто удивительные страны. История, культура, гастрономия, люди, природа, ландшафты, даже тот любимый многим "постсоветский шик" - все так или иначе впечатляет в этих странах. За последний год мне довелось побывать в Таджикистане и Узбекистане, а раньше я был и в Кыргызстане.

Для западного туриста поездка в Среднюю Азию - пока на уровне приключения. Не ждите платежей по карточкам или интернет-связи на каждом шагу - а в некоторых местах не ждите даже туалета. Но в этом - для меня, по крайней мере, - и есть прикол этих мест. Можно отключиться от остального мира и наслаждаться местным гостеприимством.

Из этих трех стран Узбекистан пока пользуется наибольшим успехом относительно туризма: прямые рейсы в Ташкент из Европы и США и введение безвизового режима сделали так, что теперь туристам легче туда попасть. Кроме того,страна еще потратила больше всех остальных на рекламу в иностранных изданиях и городах.

Таджикистану, хотя у него самая красивая природа, предстоит еще многое сделать, чтобы привлечь новых туристов: прямых рейсов и качественных гостиниц мало, базовой инфраструктуры (душ и туалет) во многих провинциальных гостиницах попросту нет - но потенциал большой. И для страны, 93% которой - горы, построить новые дороги - задача непростая: во многих местах они в очень плачевном состоянии.

Но самая большая задача у этих стран пока такая же: сделать так, чтобы мир узнал об их существовании: о внушительности Самарканда и Бухары, о красоте Иссык-Куля и о дикости Памирского тракта и Бадахшана. Новый список Lonely Planet, хоть немножко, но им в этом поможет.

Image caption Площадь Регистан, в городе Самарканд считают жемчужиной достопримечтальностей Узбекистана.

"Качество, не количество"

Вложенные инвестиции и новые пиар-стратегии, похоже, уже приносят плоды: по официальным данным, в Узбекистан в первые девять месяцев этого года приехали 4,9 млн туристов - на миллион больше, чем за тот же период в 2018 году. Согласно журналу о путешествиях AFAR, в Таджикистане заметили мини-бум в потоке туристов: их было 431 тыс. в 2017 году, а годом позже уже 1,25 млн. В Кыргызстане количество туристов тоже растет, но медленнее - около 1,38 млн в 2018 году, что на 5000 больше, чем в предыдущем году. В основном в страны Центральной Азии едут из постсоветских стран.

"Региону нужен экологически чистый, устойчивый туризм высокого качества, а не массовый туризм", - считает "посол туризма" Узбекистана и консультант по развитию туризма в Таджикистан и Кыргызстане Софи Ибботсон.

Image caption В Таджикистане надеются, что туристам захочется посетить такие археологические достопримечательности, как крепость Ямчун в Бадахшане на границе с Афганистаном. (Фото: Бен Тавенер)

"При этом они должны диверсифицировать группы туристов, которые приезжают - но здесь нет единого шаблона: пока у Узбекистана среднестатистическому туристу - 50-60 лет, он интересуется историей и культурой; а у Таджикистана и Кыргызстана он - молодой и увлекается экстремальным туризмом, например, велотурами по Памирскому тракту".

По словам Ибботсон, Узбекистан намерен привлечь экотуристов и тех, кому интересны зимние виды спорта. Таджикистан, наоборот, хочет улучшить дорожную инфраструктуру и доступ к археологическим достопримечательностям страны.

Image caption Всемирные игры кочевников, проведенные в Иссык-Кульской области, помогли миру узнать о Кыргызстане.

"Это очень безопасные страны - и они очень гостеприимны. Как раз выигрышный момент для всех этих стран - возможность туристов остаться у местных жителей, например, в юртах и провинциальных гостиницах", - замечает Ибботсон в интервью Би-би-си.

"Это не только прикольно и аутентично, но еще и гарантирует, что туризм будет помогать не только владельцам крупных гостиниц и турагентствам, но и рядовым жителям этих стран".

Список Best in Travel 2020 Lonely Planet:

Лучшие регионы-2020:

Шелковый путь (Средняя Азия)

Марке (Италия)

Тохоку (Япония)

Мэн (США)

Остров Лорд-Хау (Австралия)

Гуйчжоу (Китай)

Баия-де-Кадис (Испания)

Северо-восток Аргентины

Залив Кварнер (Хорватия)

Бразильская Амазонка

Лучшие страны-2020:

Бутан

Англия

Северная Македония

Аруба

Эсватини (Свазиленд)

Коста-Рика

Нидерланды

Либерия

Марокко

Уругвай

Лучшие города-2020: