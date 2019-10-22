Lonely Planet советует путешественникам Среднюю Азию. Легко ли туда добраться?
Среднеазиатская часть Шелкового пути стала лидером рейтинга лучших регионов 2020 года по версии Lonely Planet. В издательском доме, специализирующемся на выпуске путеводителей, похвалили "древние города, бурлящие базары и дикий пейзаж" региона, который включает в себя Кыргызстан, Таджикистан и Узбекистан.
"Этот регион, когда-то обогатившийся за счет мировой торговли и путешественников, опять оказался в центре мирового внимания", - говорится в заявлении Lonely Planet, который каждый год выбирает топ-десятку самых перспективных для посещения в следующем году регионов, стран и городов.
"Регион стал намного доступнее: это касается и визовых режимов, и авиасообщений, и инфраструктуры", - объясняет выбор Меган Ивс, автор Lonely Planet и специалист по Средней Азии, в интервью Русской службе Би-би-си.
В Узбекистане и Кыргызстане введен безвизовый режим с десятками стран; в Таджикистане теперь есть упрощенная электронная виза для многих туристов.
Доступнее, чем раньше
По словам Ивс, за последние пять лет были сделаны значительные улучшения в сфере инфраструктуры в этом регионе: новые скоростные поезда и гостиницы в Узбекистане; новые дороги в Кыргызстане; новые прямые рейсы из десятка городов мира.
"Уровень туризма в регионе в постсоветские годы практически не рос - он находился в застое. Но когда-то это было именно то место, где встречались все путешественники - это был центр мира", - говорит Ивс.
"Теперь самое время для туристов открыть для себя этот уголок мира. Он стоит того".
Бен Тавенер, корреспондент Би-би-си
Узбекистан, Таджикистан и Кыргызстан - это просто удивительные страны. История, культура, гастрономия, люди, природа, ландшафты, даже тот любимый многим "постсоветский шик" - все так или иначе впечатляет в этих странах. За последний год мне довелось побывать в Таджикистане и Узбекистане, а раньше я был и в Кыргызстане.
Для западного туриста поездка в Среднюю Азию - пока на уровне приключения. Не ждите платежей по карточкам или интернет-связи на каждом шагу - а в некоторых местах не ждите даже туалета. Но в этом - для меня, по крайней мере, - и есть прикол этих мест. Можно отключиться от остального мира и наслаждаться местным гостеприимством.
Из этих трех стран Узбекистан пока пользуется наибольшим успехом относительно туризма: прямые рейсы в Ташкент из Европы и США и введение безвизового режима сделали так, что теперь туристам легче туда попасть. Кроме того,страна еще потратила больше всех остальных на рекламу в иностранных изданиях и городах.
Таджикистану, хотя у него самая красивая природа, предстоит еще многое сделать, чтобы привлечь новых туристов: прямых рейсов и качественных гостиниц мало, базовой инфраструктуры (душ и туалет) во многих провинциальных гостиницах попросту нет - но потенциал большой. И для страны, 93% которой - горы, построить новые дороги - задача непростая: во многих местах они в очень плачевном состоянии.
Но самая большая задача у этих стран пока такая же: сделать так, чтобы мир узнал об их существовании: о внушительности Самарканда и Бухары, о красоте Иссык-Куля и о дикости Памирского тракта и Бадахшана. Новый список Lonely Planet, хоть немножко, но им в этом поможет.
"Качество, не количество"
Вложенные инвестиции и новые пиар-стратегии, похоже, уже приносят плоды: по официальным данным, в Узбекистан в первые девять месяцев этого года приехали 4,9 млн туристов - на миллион больше, чем за тот же период в 2018 году. Согласно журналу о путешествиях AFAR, в Таджикистане заметили мини-бум в потоке туристов: их было 431 тыс. в 2017 году, а годом позже уже 1,25 млн. В Кыргызстане количество туристов тоже растет, но медленнее - около 1,38 млн в 2018 году, что на 5000 больше, чем в предыдущем году. В основном в страны Центральной Азии едут из постсоветских стран.
"Региону нужен экологически чистый, устойчивый туризм высокого качества, а не массовый туризм", - считает "посол туризма" Узбекистана и консультант по развитию туризма в Таджикистан и Кыргызстане Софи Ибботсон.
"При этом они должны диверсифицировать группы туристов, которые приезжают - но здесь нет единого шаблона: пока у Узбекистана среднестатистическому туристу - 50-60 лет, он интересуется историей и культурой; а у Таджикистана и Кыргызстана он - молодой и увлекается экстремальным туризмом, например, велотурами по Памирскому тракту".
По словам Ибботсон, Узбекистан намерен привлечь экотуристов и тех, кому интересны зимние виды спорта. Таджикистан, наоборот, хочет улучшить дорожную инфраструктуру и доступ к археологическим достопримечательностям страны.
"Это очень безопасные страны - и они очень гостеприимны. Как раз выигрышный момент для всех этих стран - возможность туристов остаться у местных жителей, например, в юртах и провинциальных гостиницах", - замечает Ибботсон в интервью Би-би-си.
"Это не только прикольно и аутентично, но еще и гарантирует, что туризм будет помогать не только владельцам крупных гостиниц и турагентствам, но и рядовым жителям этих стран".
Список Best in Travel 2020 Lonely Planet:
Лучшие регионы-2020:
- Шелковый путь (Средняя Азия)
- Марке (Италия)
- Тохоку (Япония)
- Мэн (США)
- Остров Лорд-Хау (Австралия)
- Гуйчжоу (Китай)
- Баия-де-Кадис (Испания)
- Северо-восток Аргентины
- Залив Кварнер (Хорватия)
- Бразильская Амазонка
Лучшие страны-2020:
- Бутан
- Англия
- Северная Македония
- Аруба
- Эсватини (Свазиленд)
- Коста-Рика
- Нидерланды
- Либерия
- Марокко
- Уругвай
Лучшие города-2020:
- Зальцбург (Австрия)
- Вашингтон (США)
- Каир (Египет)
- Голуэй (Ирландия)
- Бонн (Германия)
- Ла-Пас (Боливия)
- Кочин (Индия)
- Ванкувер (Канада)
- Дубай (ОАЭ)
- Денвер (США)