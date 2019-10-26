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В мире существует около 10 тысяч рептилий. Многие из них существовали еще во времена динозавров, миллионы лет назад. Да и сами динозавры были рептилиями.

Вот пять необычных пресмыкающихся, о которых вы вряд ли слышали.

Гангский гавиал

Большинство из нас прекрасно знает, как выглядит крокодил, но гангский гавиал - другой. У него необычные по форме челюсти, по которым его легко отличить от аллигаторов и прочих крокодилов.

Челюсти такие узкие, что больше похожи на клюв. Их длина превышает ширину их основания почти в пять раз. С такими челюстями гавиал может охотиться только на рыбу.

Международный союз охраны природы считает, что гавиалы находятся под угрозой исчезновения, с середины 20 века их количество сократилось на 98%. Сейчас в природе осталось от 300 до 900 взрослых особей.

По мощи гавиалы уступают практически всем крокодилам (чтобы ловить рыбу, большой силы им и не требуется), но из-за их внушительных размеров другие хищники нападают на взрослых гавиалов крайне редко.

Самцы могут достигать 5 метров в длину, самки же в среднем - 3-3,5 метров.

Гавиалы проводят в воде намного больше времени, чем другие крокодилы, и очень редко вылезают на сушу. Поэтому они не умеют бегать и лишь ползают на брюхе, на котором у гавиалов выросла твердая пластина, защищающая от порезов острыми камнями.

Ареал гавиала исторически охватывает Индо-Гангскую равнину и северную часть полуострова Индостан.

Гавиалы встречаются на территории Бангладеш, Бутана, Непала, Мьянмы, Пакистана и Индии.

Слепые змеи

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Вы можете подумать, что слепая змея - это крупный дождевой червь из вашего сада, но вы ошибаетесь. В мире существует более 300 подвидов червеобразных змей.

У них есть глаза, которые уменьшаются в размере по мере развития зародыша змеи, но эти глаза ничего не видят. Зато у этих змей невероятно развито обоняние.

Слепые змеи достигают 40 см в длину и проводят большую часть своей жизни под землей, питаясь в основном яйцами и личинками термитов и муравьев.

Молох

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Молох - это ящерица из семейства агамовых. Маленькие, компактные (длина тела до 22 см), с очень выразительной, если не сказать устрашающей, внешностью.

Все тело молоха покрыто короткими изогнутыми роговыми шипами коричнево-желтых оттенков.

Название ящерица получила по имени языческого божества Молоха, которому, по преданию, приносили человеческие жертвы.

Молох обитает в засушливых районах Австралии и хитрым способом добывает воду для питья.

Он заходит под кусты, покрытые росой, и ждет, пока на него упадут капли воды. Вода стекает между шипами на коже прямо ему в рот.

Ящерица питается муравьями, слизывая их с муравейника. Молох мог бы быть идеальной пищей для хищников, но у него в запасе есть секретные механизмы защиты.

Это необычная раскачивающаяся походка, которая, как считается, сбивает с толку хищных птиц, а его шипы затрудняют употребление молоха в пищу.

В случае опасности молохи выставляют вперед крупный шип на шее. Этот вырост играет роль ложной головы, отвлекая внимание хищника от головы настоящей.

Бахромчатая черепаха или мата-мата

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Встречайте черепаху с необычным каменистым панцирем и широкой улыбкой.

Мата-мата родом из долины Амазонки в северной части Южной Америки, она проводит время на дне неглубоких водоемов.

И хотя это водный вид, они плохо приспособлены для плавания в открытой воде.

У этих черепах очень плохое зрение. Зато их шея покрыта рядами кожаных наростов-фестонов, которые служат животному камуфляжем и помогают ему уловить движение хищников по соседству.

В природе бахромчатая черепаха семейства змеиношеих питается в основном рыбой.

Пантеровый хамелеон

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Продолжим тему камуфляжа. Пантеровые хамелеоны известны своей способностью быстро менять цвет.

Это один из трех видов хамелеонов, обитающих на острове Мадагаскар.

Его хвост напоминает пятую конечность, животное использует его, чтобы хвататься за деревья.

Пантерового хамелеона сложно обнаружить, он довольно легко вписывается в любую среду.

Вопреки распространенному мнению, хамелеоны не могут изменить цвет кожи под любой фон, тем не менее они способны незаметно вписываться в окружающую среду.

Им это жизненно необходимо, чтобы не стать добычей хищников. Ядовитых зубов у них нет, быстро бегать они не умеют.

У хамелеонов - отличное зрение. Более того, они могут вращать каждым своим глазом независимо на 180 градусов.

Оставаясь неподвижным, хамелеон с легкостью обозревает окрестность и ловко хватает свою добычу (скажем, насекомое) длинным липким языком.