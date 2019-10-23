"Вирус Кардашьян": хакеры используют звезд как приманку
Имена некоторых знаменитостей часто используются злоумышленниками в качестве названий файлов для вредоносных программ. Чем руководствуются хакеры, рассылая такие файлы, и почему одним знаменитостям "везёт" больше, чем другим?
Если вам в почту пришло письмо, озаглавленное "Все тайны жизни Ким Кардашьян", отнеситесь к нему с осторожностью, в письме могут быть линки на вредоносные программы.
В прошлом году в Британии, по данным разработчиков антивирусов McAfee, звезда американского реалити-шоу была самой популярной знаменитостью для хакеров и спамеров.
В этом году, говорят в компании, злоумышленники чаще использовали имя Кэролайн Флэк - бывшей участницы, а ныне ведущей мелодраматичного реалити-шоу Love Island ("Остров любви").
В топ-3 вместе с Флэк теперь актриса из "Игры престолов" Мэйси Уильямс и поющий телеведущий Джеймс Корден.
Компания измерила, сколько результатов поиска с именами знаменитостей содержат ссылки на сайты, которые потенциально могут замедлить работу вашего компьютера, скопировать ваши личные данные или получить доступ ко всему содержимому устройства.
Пятёрку по британским IP-адресам замыкают рэп-исполнительница Ники Минаж и поп-певица Билли Айлиш.
Актриса Миша Бартон, певец Сэм Смит и певица Дуа Липа и звезда "Голодных игр" Лиам Хемсворт дополняют британский топ-10.
Поиск "жарких" новостей может привести к ссылкам, созданным для того, чтобы обманным путем заставить юзеров посещать сайты, которые могут активировать вирус.
Учитывая бешеную популярность Love Island в Британии, ведущий специалист McAfee Радж Самани не удивляется, что Кэролайн Флэк возглавляет список.
"Люди хотят быть в курсе последних новостей о поп-культуре и знаменитостях в любое время с любого устройства. Часто потребители ставят эту скорость выше своей безопасности, нажимая на подозрительные ссылки, обещающие контент с участием их любимых знаменитостей", - сообщает Самани.
Чтобы избежать онлайн-угроз, фирма предлагает проявлять осторожность: например, дважды подумать, когда вы сталкиваетесь в поиске с тем, что якобы является демо-версией новой песни Билли Айлиш. Фанатам советуют ждать официального релиза.
Кроме того, борцы с вирусами предлагают своевременно обновлять любые приложения и поддерживать антивирусное ПО в актуальном состоянии.
Моисеев и "Игра престолов"
Информации по России за прошлый год в компании McAfee нет, ответили нам на запрос.
В целом среди российских фишинговых и вирусных ссылок очень популярны были сайты, где рассказывается про скорую кончину артиста Бориса Моисеева - относившиеся ко времени его госпитализации.
Принцип здесь тот же - скорость "жареных" новостей и кликбейтные заголовки привлекают клики заинтересованных в светской хронике пользователей.
В "Лаборатории Касперского" ответили, что главное, чем злоумышленники заманивают наивных юзеров, - обещание редкого контента.
"Чтобы сделать атаки эффективными, вирусописатели часто стремятся затронуть как можно больше пользователей. Для этого они постоянно следят за трендами в сети, и опираясь на них, создают вредоносные сайты, которые часто предлагают редкий, уникальный контент," - сообщил эксперт лаборатории Антон Иванов Русской службе Би-би-си.
"В случае со звездами это могут быть подробности об их интимной жизни или же обнаженные фотографии, а также фейковые акции. Отсюда и вытекает такая зависимость", - уточнил он.
Как отмечают специалисты "Лаборатории Касперского", похожая ситуация наблюдалась с последним сезоном сериала "Игра престолов", когда вирусописатели маскировали вредоносные файлы под новые серии, которые официально еще не были доступны.