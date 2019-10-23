"Вирус Кардашьян": хакеры используют звезд как приманку

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Имена некоторых знаменитостей часто используются злоумышленниками в качестве названий файлов для вредоносных программ. Чем руководствуются хакеры, рассылая такие файлы, и почему одним знаменитостям "везёт" больше, чем другим?

Если вам в почту пришло письмо, озаглавленное "Все тайны жизни Ким Кардашьян", отнеситесь к нему с осторожностью, в письме могут быть линки на вредоносные программы.

В прошлом году в Британии, по данным разработчиков антивирусов McAfee, звезда американского реалити-шоу была самой популярной знаменитостью для хакеров и спамеров.

В этом году, говорят в компании, злоумышленники чаще использовали имя Кэролайн Флэк - бывшей участницы, а ныне ведущей мелодраматичного реалити-шоу Love Island ("Остров любви").

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Малознакомая российскому зрителю звезда британских реалити-шоу Кэролайн Флэк оказалась самой популярной селебрити для хакеров

В топ-3 вместе с Флэк теперь актриса из "Игры престолов" Мэйси Уильямс и поющий телеведущий Джеймс Корден.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Звезда "Игры престолов" Мэйси Уильямс оказалась второй в британском списке

Компания измерила, сколько результатов поиска с именами знаменитостей содержат ссылки на сайты, которые потенциально могут замедлить работу вашего компьютера, скопировать ваши личные данные или получить доступ ко всему содержимому устройства.

Пятёрку по британским IP-адресам замыкают рэп-исполнительница Ники Минаж и поп-певица Билли Айлиш.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Ники Минаж попала в брнитанский топ-10 имён в ссылках

Актриса Миша Бартон, певец Сэм Смит и певица Дуа Липа и звезда "Голодных игр" Лиам Хемсворт дополняют британский топ-10.

Поиск "жарких" новостей может привести к ссылкам, созданным для того, чтобы обманным путем заставить юзеров посещать сайты, которые могут активировать вирус.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Австралиец Лиам Хемсворт постоянно попадает в светские хроники в этом году

Учитывая бешеную популярность Love Island в Британии, ведущий специалист McAfee Радж Самани не удивляется, что Кэролайн Флэк возглавляет список.

"Люди хотят быть в курсе последних новостей о поп-культуре и знаменитостях в любое время с любого устройства. Часто потребители ставят эту скорость выше своей безопасности, нажимая на подозрительные ссылки, обещающие контент с участием их любимых знаменитостей", - сообщает Самани.

Чтобы избежать онлайн-угроз, фирма предлагает проявлять осторожность: например, дважды подумать, когда вы сталкиваетесь в поиске с тем, что якобы является демо-версией новой песни Билли Айлиш. Фанатам советуют ждать официального релиза.

Кроме того, борцы с вирусами предлагают своевременно обновлять любые приложения и поддерживать антивирусное ПО в актуальном состоянии.

Моисеев и "Игра престолов"

Информации по России за прошлый год в компании McAfee нет, ответили нам на запрос.

В целом среди российских фишинговых и вирусных ссылок очень популярны были сайты, где рассказывается про скорую кончину артиста Бориса Моисеева - относившиеся ко времени его госпитализации.

Правообладатель иллюстрации TASS/Савостьянов Сергей Image caption Борис Моисеев перенес два инсульта и первый раз попал в больницу с таким диагнозом в 2010 году

Принцип здесь тот же - скорость "жареных" новостей и кликбейтные заголовки привлекают клики заинтересованных в светской хронике пользователей.

В "Лаборатории Касперского" ответили, что главное, чем злоумышленники заманивают наивных юзеров, - обещание редкого контента.

"Чтобы сделать атаки эффективными, вирусописатели часто стремятся затронуть как можно больше пользователей. Для этого они постоянно следят за трендами в сети, и опираясь на них, создают вредоносные сайты, которые часто предлагают редкий, уникальный контент," - сообщил эксперт лаборатории Антон Иванов Русской службе Би-би-си.

"В случае со звездами это могут быть подробности об их интимной жизни или же обнаженные фотографии, а также фейковые акции. Отсюда и вытекает такая зависимость", - уточнил он.

Как отмечают специалисты "Лаборатории Касперского", похожая ситуация наблюдалась с последним сезоном сериала "Игра престолов", когда вирусописатели маскировали вредоносные файлы под новые серии, которые официально еще не были доступны.