Порно для женщин - альтернатива мачизму в порноиндустрии
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"Женщины тоже любят секс. Мы все существуем на этой планете благодаря сексу", - говорит Эрика Ласт, ведущий режиссер эротических фильмов с собственной продакшн-компанией.
Женщины, как и мужчины, хотят смотреть порно, но большинство порнофильмов сегодня снимают мужчины, которых не волнует отношение женщин к сексу, говорит она.
"Мои фильмы - альтернативное порно. Не такое, к которому мы привыкли".
"Мачо-порно"
"В большинстве порнофильмов показана сексуальность, которую я не разделяю", - говорит Эрика Ласт.
Каждую секунду на крупнейшем порносайте мира регистрируется более тысячи запросов (данные PornHub 2018 года).
Но большая часть порнофильмов в интернете показывает нам "мачо" - мужчину, который ищет наслаждений для себя, пренебрегая удовольствием женщины, а иногда и ее достоинством, говорит Ласт.
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"В большинстве порнофильмов показана сексуальность, которую я не разделяю, - говорит Ласт. - Я снимаю фильмы, в которых люди на равных получают удовольствие от секса".
"Секс - это соединение людей. Люди вместе испытывают удовольствие".
Лиза Уильямс, ведущая подкаста о сексе The Hot Bed и автор книги More Orgasms Please ("Больше оргазмов, пожалуйста") согласна с режиссером.
"Наши слушатели и читатели говорят, что порно, которое они видят в интернете, не отражает их опыта сексуального удовольствия, - говорит она. - Там не показано удовольствие женщины, желание женщины, то, как оно работает".
"Мейнстрим-порно слишком зациклилось на старых идеях".
"Инстаграм" и теневые баны
Эрика раскручивает свои фильмы в соцсетях, но чтобы найти ее посты, как и работы других эротических художниц и художников, нужно постараться.
Она считает, что соцсетевые платформы отфильтровывают подобные работы и относятся к ним предвзято.
Эрика уверена, что ее аккаунт и посты в "Инстаграме" подвергаются теневому бану - то есть частично или полностью блокируются как "секс-контент".
Когда она написала пост с жалобой на блокировку, оказалось, что другие художники эротических жанров сталкивались с похожими проблемами.
Би-би-си связалась с компанией Instagram. Там сказали, что не практикуют теневой бан, но все же работают с контентом, на который поступают жалобы, если он нарушает правила сообщества.
В соцсети подчеркнули, что у пользователей есть право подать апелляцию на решение администрации о блокировке.
Но, по словам Лизы Уильямс, аккаунт ее команды @thehotbedcollective, позиционирующийся как платформа для секс-просвещения, тоже подвергся теневому бану.
"На наши посты жаловались - и их снимали, хотя в них не было никаких нарушений. У нас была иллюстрация женской мастурбации, и ее сняли очень быстро".
"Кажется, здесь двойные стандарты, - говорит Лиза. - Посты, которые удаляются, касаются расширения возможностей женщин и знаний о женском теле".
Эрика говорит, что сексуальность, которая сегодня приемлема в интернете, воплощают посты в традиционном "мачистском стиле" - "Сиськи! И задницы! и "Моя машина и моя сигара!"
Что происходит с секс-просветом?
Более трети женщин в Великобритании узнают про секс из порно (данные опроса Би-би-си 2019 года), а 53% мальчиков считают, что порнография дает реалистичное представление о сексе и отношениях (опрос Национального общества по предупреждению жестокого обращения с детьми, 2017 год).
"Наше общество испытывает огромную потребность в сексуальном образовании, поэтому, разумеется, молодые люди смотрят порно", - говорит Эрика.
"Секс им интересен, они хотят больше узнать о нем, понять его... поэтому, да, они смотрят порно", - считает режиссер.
Но "этичное порно", фильмы без мотива эксплуатации не так просто найти в интернете. "Иногда за просмотр надо еще и платить", - отмечает Лиза Уильямс.
"Когда мне было 13-14 лет, и я только начала пробуждаться в сексуальном смысле, у меня под рукой был интернет", - рассказывает Хайди, одна из актрис, которые снимаются в фильмах Эрики.
"Мне кажется, мы одно из первых поколений, на которое действительно сильно повлияла порнография... Я говорю не только о молодом поколении, это касается всех", - говорит она.
Порно, представляющее женщин
"Женщины сексуальны. Им нравится смотреть, как занимаются сексом. Но иногда смотреть мейнстрим-порно сложно", - говорит Лиза.
"Мы хотим видеть разнообразие тел, страсть, любовь, нежность, - добавляет она. - И мы хотим не только удовлетворять свою похоть, мы хотим новых идей".
Хайди согласна с тем, что порно не хватает разнообразия. "Я уже два года работаю с Эрикой и заметила, что в фильмах не снимаются люди, похожие на меня, - женщины с полной фигурой".
"Когда мне был 21 год, мне этого действительно не хватало", - говорит она.