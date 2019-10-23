В Азербайджане ушел в отставку Рамиз Мехтиев, серый кардинал и "человек России"

Правообладатель иллюстрации president.az Image caption 81-летнего Рамиза Мехтиева называли в Азербайджане серым кардиналом

В Азербайджане распоряжением президента Ильхама Алиева отправлен в отставку с должности руководителя президентской администрации Рамиз Мехтиев, который занимал эту должность больше двух десятилетий.

В тот же день двумя другими указами Ильхам Алиев назначил Мехтиева президентом Национальной Академии наук, где Мехтиев работал еще в советское время, и наградил его орденом имени Гейдара Алиева - за особые заслуги в госуправлении и развитии науки.

Мехтиев был назначен на пост главы администрации в 1995 году тогдашним лидером страны Гейдаром Алиевым, отцом нынешнего президента.

Серый кардинал

В Азербайджане Мехтиева называли идеологом власти и серым кардиналом. Еще в 1981 году он был назначен завотделом ЦК Компартии Азербайджана.

Мехтиев успел побывать народным депутатом при СССР, а после объявления независимости Азербайджана - членом парламента (Милли Меджлиса).

"Он еще в брежневские времена занимался идеологией, был нашим местным Сусловым, - отмечает политический обозреватель Шахин Рзаев. - Мехтиев был местным серым кардиналом. Он никогда не выступал на первых ролях, но многие ключевые решения проходили через него. Так было и при Гейдаре Алиеве и при Ильхаме Алиеве".

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По мнению эксперта, Мехтиев был тем стержнем, который объединял регионы, правительство и министров. Он был "аксакалом власти" и опытным аппаратчиком, которого боялись и уважали все.

Рзаев не исключает, что уход влиятельного чиновника был запланирован загодя, а митинги оппозиции, прошедшие в эти выходные в Баку и жестко разогнанные полицией, стали для этого катализатором.

Борьба за "жирные" места?

Рамиз Мехтиев известен политическими монографиями и статьями, в которых писал о внешних врагах, боящихся сильного и независимого Азербайджана, и новой разновидности "пятой колонны", к которой относил неправительственные и правозащитные организации.

Во власти произошли и другие изменения. В тот же день новым министром экономики назначили 43-летнего чиновника Микаила Джаббарова, ранее возглавлявшего налоговое ведомство.

А двумя днями ранее Алиев отправил в отставку двух вице-премьеров.

Политолог Хикмет Гаджизаде считает, что смена министров не повлияет на ситуацию в стране.

"Вопрос в том, будет ли в Азербайджане установлена конкурентная система - в бизнесе, политике, других сферах", - считает он.

По его мнению, не исключено, что перемены будут другого рода: "Вместо системы тотальных поборов, какими занималась старая гвардия, теперь все "жирные" места в экономике будут заняты просто новыми людьми. Нефть, золото, строительный бизнес давно заняты монополистами, а сейчас власти пытаются изменить характер зарабатывания денег не прямыми поборами, как это делали старые кадры, а простыми монополиями".

Гаджизаде говорит что не верит в реформы изнутри власти: "Реформа, в нашем случае, это переход от неконкурентной системы к конкурентной. А этого я не вижу".

Человек России?

Несколько месяцев назад во время визита в Баку секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев встречался не со своим коллегой по должности, а именно с Мехтиевым.

Это привлекло внимание наблюдателей как подтверждение мнения о том, что глава президентской администрации Азербайджана связан с Москвой и его поддерживает Кремль.

Рамиз Мехтиев сыграл особую роль в азербайджанской политике, будучи чиновником номер один многие годы, заявил Би-би-си глава Центра инноваций и технологий Мубариз Ахмедоглу.

Он отверг мнения о том, что Рамиз Мехтиев был человеком России.

"Другое дело, что основная линия политики Азербайджана - как в позитивном, так и в негативном смысле - связана с Россией. Текущие в регионе процессы диктуются Россией, - подчеркивает Мубариз Ахмедоглу. - Рамиз Мехтиев был человеком, непосредственно управлявшим отношениями с Россией".