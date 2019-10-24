Image caption "Суд молчит об Элине" - написано на плакате, который прикреплен к двери суда

В Азербайджане суд решил оставить на свободе директора школы, в которой произошел трагический случай, потрясший всю страну.

14-летняя Элина Гаджиева, ставшая жертвой школьной травли, попыталась покончить жизнь самоубийством.

В соцсетях оказались кадры, на которых пострадавшую девочку взрослые допрашивали в кабинете директора о причинах попытки покончить с собой. При этом скорую не вызывали полтора часа. Через два дня Элина умерла.

После того как девочка скончалась, к школе несколько месяцев приносили цветы и устраивали акции в поддержку Элины, требуя наказания виновных в ее гибели.

Как говорили местные наблюдатели, после истории с Элиной в Азербайджане впервые серьезно заговорили о проблеме буллинга, многие стали делиться историями своих детей. Хэштег "Не молчи ради Элины" стал азербайджанским эквивалентом #MeToo.

Сегодня же суд принял решение о том, что директор школы Севиндж Аббасова останется на свободе. Она получила два года и два месяца условно по обвинению в преступной халатности и оставлению в опасности.

Она не имеет права покидать дом ночью (с 23.00 до 7 часов утра) и должна заплатить матери погибшей девочки 10 тыс. долларов компенсации.

Что говорят родные Элины

Адвокаты, родители и активисты недовольны решением суда.

В своей школе Элина подвергалась систематической травле, что, по словам одноклассников и подруги Элины, было хорошо известно директору Аббасовой.

Кроме того, уже позже, когда Элина Гаджиева скончалась в больнице, врачи, по утверждению матери и других свидетелей, скрывали факт смерти девочки - в сети появилось видео, на котором уже мертвая Элина подключена к системе жизнеобеспечения.

Адвокаты матери Элины на предыдущем заседании отмечали, что прокуратура не признала отягчающими обстоятельствами ни отсутствие вызова скорой помощи для девочки, ни то, что уже пострадавшего ребенка заперли в кабинете директора, а в школе продолжили занятия. Ссылаясь на данные с телефона директора, адвокаты отметили, что директор вместо скорой позвонила пяти разным вышестоящим чиновникам.

По словам адвоката Азера Нагиева, родные девочки подадут апелляцию, в которой потребуют более сурового наказания для директора, а также привлечения к ответственности Халиды Байрамовой, высокопоставленного работника администрации города, которая приехала по звонку директора и опрашивала девочку. Также адвокаты требуют определить степень ответственности врачей в больнице, где скончалась Элина.

Image caption Активисты недовольны решением суда

У здания суда сегодня собрались активисты и сочувствующие. Кроме них, у суда не в первый раз оказались полицейские и люди в штатском.

Решение суда активисты и сочувствующие встретили криками "Не молчи ради Элины!"

"Президент обещал взять это дело под контроль, теперь я вижу результаты этого контроля, - сетует одна из родственниц девочки. - Как нам теперь детей в школы отдавать?"