Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Принц Гарри и Меган откровенно рассказали о королевской семье и о таблоидах, обидев, возможно, и тех, и других

На телеканале ITV вышел фильм про поездку принца Гарри и герцогини Меган в Южную Африку. В основе фильма их большое интервью. Часть британских СМИ сочла его чистосердечным и искренним, а сразу несколько таблоидов употребили одно и то же слово - "взрывное".

Между таблоидами и семьей принца Гарри новый этап словесной войны, и не факт, что другие члены королевской семьи поддерживают в этой истории молодую пару.

Русская служба Би-би-си объясняет, почему это интервью три дня обсуждала вся Великобритания.

Что случилось?

Герцог и герцогиня Сассекские затронули сразу две темы, о которых королевская семья молчала на протяжении десятилетий.

Первая - таблоиды и их вмешательство в жизнь членов королевской семьи. Меган рассказывала про то, что желтая пресса сильно навредила ей во время беременности, критикуя абсолютно каждый ее шаг.

Принц Гарри говорил, что он будет защищать свою семью, тем более что его мать принцесса Диана погибла, когда ее преследовали папарацци. "Я не хочу повторения того, что мы уже пережили в прошлом", - сказал Гарри.

Вторая тема - это взаимоотношения внутри королевской семьи. На протяжении месяцев СМИ писали о конфликте между Гарри и его братом, принцем Уильямом. Зачастую Уильям и его жена Кейт в образе хорошей пары прямо противопоставлялись Гарри и Меган.

Гарри в интервью сказал, что братья всегда останутся братьями и будут рядом друг с другом, даже несмотря на то, что сейчас "очевидно идут разными дорогами".

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Главная тема британских таблоидов в эти дни: что происходит между принцами Уильямом и Гарри

Этой дипломатичной фразы хватило, чтобы таблоиды сделали вывод: они были правы, и конфликт есть. В чем он заключается, доподлинно неизвестно.

Из немногих внешних проявлений этого разрыва - семьи братьев будут заниматься благотворительностью по отдельности. Все остальное (например, что одна семья выглядит образцово счастливой, а вторая нет) - все же домыслы.

"Интервью получилось предельно честным, его можно сравнить только с интервью принцессы Дианы в 1995 году, где она рассказала, насколько она несчастна в королевской семье, - говорит Джонни Даймонд, корреспондент Би-би-си, освещающий жизнь королевского двора. - Гарри и Меган в нем очень искренние и открытые, и оттого произвели очень депрессивное впечатление. Мы и в целом-то не любим смотреть на грустящих людей, а особенно - на грустящих членов королевской семьи. Ведь они - своего рода министерство развлечений в этой стране".

Подумаешь, внимание таблоидов, ну и что?

В Великобритании самые влиятельные таблоиды в мире. В стране с населением около 67 миллионов человек два главных таблоида The Sun и Daily Mail - издаются тиражами более миллиона экземпляров каждый, а у их сайтов более 100 миллионов посещений ежемесячно. Для сравнения, в США таким тиражом ежедневно издается только качественная пресса, самая популярная газета страны - деловая Wall Street Journal.

Про королевскую семью британские таблоиды пишут без преувеличения каждый день - иногда на анонимных источниках с неизвестной степенью достоверности. Любой слух моментально комментируют эксперты по королевской семье (в Великобритании это профессия), бывшие сотрудники двора и сами журналисты.

Опытные члены королевской семьи стараются давать как меньше поводов для таблоидных публикаций, но это не мешает желтой прессе обсуждать все - внешний вид в целом и выбор нарядов в частности, отношения между супругами и другими родственниками, воспитание детей и манеру держаться на публике.

То же интервью Гарри и Меган телеканалу ITV для The Sun разбирал эксперт по мимике и языку тела. Он пришел к выводу, что принц Гарри любит своего брата больше, чем показывает это.

Меган сказала, что ее британские друзья отговаривали ее выходить замуж за принца Гарри - "таблоиды сломают тебе жизнь". Тогда, по ее словам, она не понимала, что это значит; сейчас понимает. Даже будучи успешной актрисой, Меган Маркл не могла привлекать столько внимания.

"Как человек и практикующий журналист я очень понимаю Гарри и Меган, - говорит Джонни Даймонд. - Особенно Гарри: его мать погибла, спасаясь от внимания таблоидов. Но это внимание - часть работы. Это часть моря, по которому плывет их лодка, ее нельзя просто взять и исключить".

Таблоиды не любят Меган? За что?

Да, и примерно за все. Ее разгромно критиковали за то, что она переделала обручальное кольцо с камнями, которые носила еще принцесса Диана. За то, что она пришла на Уимблдон в джинсах. За то, что они с принцем Гарри потратили на ремонт своего дома 2,4 млн фунтов из бюджета страны. За то, что она в соцсетях поддерживала борцов за экологию, а сама пользовалась частным самолетом (не своим - Элтона Джона).

И даже за то, что она была приглашенным редактором журнала Vogue: на обложке с портретами женщин, меняющих мир, тогда было только пятеро белокожих из пятнадцати.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Меган Маркл раскритиковали даже за обложку журнала Vogue

Если суммировать, таблоиды нападают на Меган за то, что она - разведенная актриса и дочь афроамериканки со своей жизненной позицией - слишком не похожа на других членов королевской семьи.

Лучше всех настроения таблоидов описала The Sun в одной из редакционных колонок. Издание процитировало слова герцогини Сассекской о том, что ей очень нравятся "великие любовные истории", а потом заявило: "Нам тоже они нравятся, дорогуша" - и поэтому мы продолжим писать про вас ежедневно.

Как на критику реагируют Гарри и Меган?

Принц Гарри стал инициатором нескольких судебных исков против Sun и Daily Mirror, а также против издания Mail on Sunday. Гарри обвиняет первые два таблоида в перехвате нескольких голосовых сообщений (возможно, речь идет еще о скандале начале 2000-х годов). Mail on Sunday члены королевской семьи хотят засудить за публикацию личного письма Меган ее отцу, написанного вскоре после ее свадьбы.

В сентябре 2019-го таблоиды сообщили, что Меган, пытаясь справиться с давлением, наняла американскую PR-компанию Sunshine Sachs. Она с начала 1990-х специализируется на преодолении кризисных ситуаций и снижении репутационных рисков, а среди ее клиентов были Майкл Джексон, Бен Аффлек, Барбра Стрейзанд, Наоми Кэмпбелл и Харви Вайнштейн.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Репутацией герцогини Сассекской займутся американцы Шон Сакс и Кен Саншайн

Официального подтверждения этой информации не было. Таблоиды отреагировали на новость снисходительно: американцы все равно не разбираются в наших реалиях.

Что про интервью думает королевская семья?

Официально неизвестно: двор не дает комментариев журналистам, тем более, по вопросам, связанным с отношениями в семье королевы Елизаветы Второй.

По информации таблоидов из их источников, двор остался очень недоволен интервью принца Гарри и Меган - оно слишком откровенное.

С начала XX века двор живет по правилу, сформулированному королевой-матерью, герцогиней Йоркской Елизаветой: "Никогда не жалуйся, ничего не объясняй".

Именно эту фразу The Sun еще в 2017 году рекомендовал запомнить будущей герцогине: "Меган Маркл добавит гламура королевской семье, но ее представителям станет тяжелее жаловаться на вторжение в их частную жизнь". Этот прогноз сбылся.

Гарри и Меган могут избавиться от такого внимания?

Теоретически, Гарри может сложить с себя титул принца, и тогда они с Меган Маркл смогут жить жизнью обычных людей, даже сохранив минимальные привилегии. На практике таблоиды едва ли оставят их в покое. Так было с отрекшимся Эдвардом VIII, с Сарой Фергюсон, которая развелась с принцем Эндрю. Так было и с принцессой Дианой.

"Мне приходилось слышать вопрос: может ли Гарри просто взять и все это бросить, - говорит Джонни Даймонд. - Но как вы это себе представляете - он принц, он родился в королевской семье. Это часть его. Я не могу сказать себе: перестань быть собой. Говорят, что Гарри и Меган хотят взять шестинедельный перерыв, пусть так и будет. Надеюсь, это поможет им подумать, вернуться и найти баланс между своей жизнью и общественным вниманием к ней".