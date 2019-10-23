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В России за год выросло количество миллионеров и миллиардеров, подсчитал Credit Suisse. На долю 10% самых богатых граждан приходится 83% всего личного богатства в России. При этом почти половине россиян денег хватает только на еду и одежду.

Общее благосостояние России (финансовые активы и недвижимость за вычетом долгов) к середине 2019 года выросло до 3,1 трлн долларов, подсчитали аналитики швейцарского банка Credit Suisse в очередном докладе Global Wealth Report.

С начала 2000 года этот показатель вырос более чем в 13 раз.

Самые важные факты из доклада о России:

За 19 лет среднее состояние взрослого россиянина выросло почти в 10 раз до 27,4 тыс. долларов (речь идет о финансовых активах и недвижимости минус долги). Среднемировой показатель - 70,9 тыс. долларов.

Медианное значение благосостояния составляет 3,7 тыс. долларов, то есть ровно половина населения имеет богатство меньше этой величины, а вторая половина - больше этой величины.

Количество долларовых миллионеров в России с середины 2018 года по середину 2019 года увеличилось с 172 тысяч до 246 тысяч человек.

Миллиардеров тоже стало больше - годом ранее в России состоянием больше 1 млрд долларов владели 74 человека, а сейчас таких 110.

Доля благосостояния России, принадлежащего самому богатому 1% россиян, за 19 лет выросла на 12,75%.

10% самых богатых россиян владеют 83% всего российского благосостояния. Для сравнения, в США этот показатель составляет 76%.

Бедный средний класс

По данным на середину 2019 года, в России 79,1% населения имеют состояние меньше 10 тысяч долларов. Для сравнения, этот же показатель в среднем по миру составляет 56,6%, а в Европе - 38,2%.

Почти половине россиян денег хватает только на еду и одежду, свидетельствуют данные Росстата. Доля семей, которые не могут себе позволить купить мебель или бытовую технику, во втором квартале 2019 года выросла на 0,2 процентного пункта до 49,4%. При этом доля россиян, которым денег не хватает даже на еду, снизилась с 0,8% до 0,7%.

Специалисты Росстата видят в этом положительную тенденцию. По их данным, доля семей, которые не могут себе позволить мебель и технику, выросла, потому что в эту категорию перешла часть россиян, которым денег не хватало даже на еду.

В России доля взрослого населения с состоянием 10-100 тыс. долларов немного превышает 18%, говорится в докладе Credit Suisse. Население с таким благосостоянием аналитики банка считают средним классом. Верхняя прослойка среднего класса - люди с активами 100 тыс. - 1 млн долларов - в России составляет 2,7%.

По данным Высшей школы экономики, средний класс в России составляет 38,2% населения.

К этой группе экономисты отнесли россиян, соответствующих 16 характеристикам, среди которых, например, денежные доходы выше медианных по стране (то есть выше 35 тысяч рублей или 550 долларов), наличие крупных сбережений или загородного дома, руководящая должность, самоидентификация со средним классом, использование платных медицинских услуг.

Ядро среднего класса - то есть россияне, соответствующие абсолютно всем характеристикам этой социальной группы, - составляет 7% населения, говорилось в исследовании экономистов в октябре 2019 года.

Авторы доклада констатировали, что благосостояние среднего класса в последние годы ухудшается.

При этом в Сбербанке считают, что настроения среднего класса в России постепенно улучшаются, хоть в целом и остаются негативными. Аналитики банка возобновили публикацию "Индекса Иванова", который характеризует положение среднего класса.

"Индекс Иванова" публиковался ежеквартально с 2013 года, но в начале 2018 года публикация прекратилась. Это произошло одновременно с резким падением индекса, что свидетельствовало об ухудшении положения среднего класса.