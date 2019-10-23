Уличная фотография: необъяснимая красота обыденного
Международное фотоагентство Magnum Photos опубликовало альбом Streetwise, в котором представлены более 300 снимков в жанре уличной фотографии.
В альбоме собраны уличные фотографии за все время существования агентства - с 1947 года; по представленным фотографиям можно проследить историю жанра уличной фотографии.
"Уличный фотограф - это тот, кто способен почувствовать момент, когда реальность резонирует с возможностью запечатлеть эту реальность в фотографии. Малейшие изменения в колебаниях атмосферы требуют состредоточенного внимания, быстрой реакции и легкого нажатия на кнопку", - говорит куратор проекта Стивен Макларен.
В альбоме собраны как работы фотографов, стоявших у истоков этого жанра (в том числе работы мастера реалистичной фотографии XX века Анри Картье-Брессона и классика документальной фотографии Роберта Капы), так и снимки современных фотографов-документалистов - Кристофера Андерсона, Ньюшы Таваколян и многих других.
Мы представляем подборку фотографий из альбома Streetwise.
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