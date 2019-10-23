Уличная фотография: необъяснимая красота обыденного

  • 23 октября 2019

Международное фотоагентство Magnum Photos опубликовало альбом Streetwise, в котором представлены более 300 снимков в жанре уличной фотографии.

В альбоме собраны уличные фотографии за все время существования агентства - с 1947 года; по представленным фотографиям можно проследить историю жанра уличной фотографии.

"Уличный фотограф - это тот, кто способен почувствовать момент, когда реальность резонирует с возможностью запечатлеть эту реальность в фотографии. Малейшие изменения в колебаниях атмосферы требуют состредоточенного внимания, быстрой реакции и легкого нажатия на кнопку", - говорит куратор проекта Стивен Макларен.

В альбоме собраны как работы фотографов, стоявших у истоков этого жанра (в том числе работы мастера реалистичной фотографии XX века Анри Картье-Брессона и классика документальной фотографии Роберта Капы), так и снимки современных фотографов-документалистов - Кристофера Андерсона, Ньюшы Таваколян и многих других.

Мы представляем подборку фотографий из альбома Streetwise.

Аддис-Абеба, Эфиопия, 2012 год Правообладатель иллюстрации Nikos Economopoulos/Magnum Photos
Image caption Аддис-Абеба, Эфиопия, 2012 год
Presentational white space
Туристы на пляже в Абхазии, 2005 год Правообладатель иллюстрации Jonas Bendiksen/Magnum Photos
Image caption Абхазия, 2005 год
Presentational white space
Мальчик с коляской, Уэльс, 1965 год Правообладатель иллюстрации Bruce Davidson/Magnum Photos
Image caption Кумкарн, Уэльс, 1965 год
Presentational white space
Рыбный рынок, Дубай, 2013 год Правообладатель иллюстрации Olivia Arthur/Magnum Photos
Image caption Рыбный рынок, Дубай, 2013 год
Presentational white space
Мальчик в машине с разбитым стеклом Правообладатель иллюстрации Elliott Erwitt/Magnum Photos
Image caption Колорадо, США, 1955 год
Presentational white space
Девочка в метро, Япония, 1996 год Правообладатель иллюстрации Gueorgui Pinkhassov/Magnum Photos
Image caption В метро, Токио, 1996 год
Presentational white space
Трое несут телевизор, Мексика, 1983 год Правообладатель иллюстрации Abbas/Magnum Photos
Image caption Мехико, 1983 год
Presentational white space
Женщина с зонтиком, Ереван Правообладатель иллюстрации Thomas Dworzak/Magnum Photos
Image caption Ереван, 2014 год
Presentational white space

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