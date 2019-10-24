Леонардо да Винчи пять веков спустя: в Лувре открывается долгожданная выставка

Image caption "Прекрасная Ферроньера". Портрет написан в первый миланский период Леонардо

Грандиозную выставку к 500-летию со дня смерти Леонардо да Винчи в Лувре готовили более 10 лет. В какой-то момент все чуть не сорвалось из-за дипломатического скандала. Но сегодня, 24 октября, одна из самых долгожданных и самых дорогостоящих в мире выставок открывается для публики в парижском Лувре.

Кураторам выставки удалось собрать более 160 работ Леонардо да Винчи - некоторые были переданы Лувру на время проведения выставки королевой Великобритании Елизаветой II, а также Биллом Гейтсом и его супругой Мелиндой. В постоянной экспозиции Лувра находится, пожалуй, самая известная картина художника - "Мона Лиза".

Правообладатель иллюстрации Royal Collection Trust Image caption Рисунок Леонардо да Винчи "Вифлеемская звезда и другие растения" был передан на время проведения выставки Лувру Елизаветой II

Выставка в Лувре продлится четыре месяца. За это время, как ожидается, ее посетит более полумиллиона человек. Кураторы говорят, что хотят помочь посетителям достичь более глубокого понимания методов работы художника. Поэтому на выставке представлены записи да Винчи, его чертежи, а также результаты исследований его картин, в том числе в инфракрасном излучении. Технологии виртуальной реальности помогут посетителям увидеть незаметные невооруженному глазу детали работ художника.

Недавние исследования некоторых картин Леонардо да Винчи в инфракрасном излучении помогли увидеть несколько слоев изображений, скрывающихся за окончательным вариантом картины.

Image caption "Мадонна с веретеном". Исследование с помощью инфракрасного излучения. Благодаря использованию этого метода можно увидеть, как менялась картина в процессе работы

В августе эксперты, используя гиперспектральную визуализацию, обнаружили, что изображение ангела и младенца Христа в первоначальных версиях картины "Мадонна в скалах" отличается от финального варианта. На картах макрорентгеновской флуоресцентной спектроскопии видно, что ангел обнимает младенца Иисуса Христа.

Леонардо да Винчи был инженером, изобретателем, ученым и художником, которого интересовала и восхищала красота человеческого тела, поведение животных и жизнь растений.

Он был одержим идеей полета и сконструировал летательный аппарат с крыльями, которые приводились в движение с помощью специального механизма. Придуманная художником машина должна была имитировать полет птицы. Леонардо сам проводил вычисления и делал чертежи. Некоторые из них представлены на выставке.

Image caption Рисунок головы собаки в одной из записных книжек Леонардо да Винчи

Художник также придумывал новое оружие, различные инструменты, приборы. В его блокнотах можно найти записи и зарисовки, касающиеся различных идей в строительстве и архитектуре.

Image caption Рисунок циркуля в записной книжке художника

Один из самых знаменитых рисунков Леонардо да Винчи - "Витрувианский человек" - будет представлен на выставке, однако всего в течение двух месяцев. Рисунок привезли из Галереи Академии в Венеции в парижский Лувр буквально перед открытием выставки.

В Италии ассоциация Italia Nostra пыталась добиться запрета на вывоз знаменитого рисунка, настаивая, что эта работа художника должна постоянно находиться в специальных условиях, а транспортировка и освещение на выставке могут нанести ей непоправимый вред. Однако суд в Италии решил, что "Витрувианский человек" все же может быть представлен на выставке в Париже.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Спор по поводу отправки "Витрувианского человека" в Париж решился только за неделю до открытия выставки

"Он [рисунок "Витрувианский человек"] показывает красоту [человеческого] тела", - говорит куратор выставки Винсент Делювин.

"Мы надеемся, что сможем показать, каким он [Леонардо да Винчи] был художником, почему он так важен. Он использовал особенный и необычный метод работы, основанный на научном подходе", - добавляет Делювин.

Image caption На выставке в Лувре представлена копия "Тайной вечери" Леонардо да Винчи

"Мона Лиза" - возможно, самая известная работа Леонардо да Винчи, - будет представлена на выставке с помощью технологий виртуальной реальности. Сама картина останется на прежнем месте в постоянной экспозиции Лувра, где она находится за пуленепробиваемым стеклом. Такое решение было принято из-за того, что пропускная способность залов выставки в несколько раз ниже, чем пропускная способность зала постоянной экспозиции.

Media playback is unsupported on your device Кураторы обещают с помощью виртуальной реальности познакомить посетителей с некоторыми секретами шедевров Леонардо да Винчи

Однако посетители выставки смогут посмотреть на портрет благодаря технологии виртуальной реальности и познакомиться с результатами исследований картины. Как обещают авторы проекта Vive Arts, посетители смогут увидеть такие детали портрета, которые невозможно разглядеть без использования специальных технологий.

Правообладатель иллюстрации Courtesy HTC Vive Arts Image caption Посетители выставки смогут посмотреть на картину "Мона Лиза" благодаря технологии виртуальной реальности

На выставке представлены картины, переданные королевой Елизаветой II Лувру на время проведения выставки. Обычно эти работы Леонардо да Винчи хранятся в Виндзорском замке и недоступны публике.

В их числе - наброски головы и рук Леды (к утраченной картине "Леда и лебедь").

"Королева Елизавета II была очень щедра, передав 24 работы из ее коллекции. Благодаря ей мы смогли подготовить хорошую подборку рисунков Леонардо да Винчи", - говорит Делювин.

Image caption Рисунок, переданный Лувру из королевской коллекции Елизаветой II. Леонардо да Винчи, приблизительно 1490 год

Image caption Рисунок Леонардо да Винчи, на котором изображены птицы в полете

На выставке в Лувре представлены работы других художников Ренессанса, а также скульптуры. Кураторы выставки говорят, что это было необходимо, чтобы показать работы Леонардо в контексте эпохи.

Image caption "Голова женщины" (La Scapigliata) кисти Леонардо да Винчи

Леонардо родился в городе Винчи, в Тоскане, в 1452 году. Его интересы не ограничивались живописью, он был также скульптором, архитектором, математиком. Несколько лет перед своей смертью в мае 1519 года он провел во Франции - по приглашению короля Франциска I.

Это обстоятельство стало одним из аргументов в недавнем споре между Италией и Францией.

Выставка, которую Лувр готовил в течение многих лет, оказалась под вопросом в конце прошлого года, когда итальянская правая партия "Лига Севера" выступила против предоставления Франции нескольких работ художника, заявив, что Италия, отдав работы, окажется "на обочине большого политического события".

В ноябре прошлого года замминистра культуры Италии Люсия Боргонцони заявила: "Леонардо был итальянцем. Он только умер во Франции. Франции не может достаться все".

Точка в этом споре была поставлена только на прошлой неделе, когда суд по административным делам в Италии постановил, что рисунок "Витрувианский человек", который хранится в галерее в Венеции в помещении, где поддерживается постоянная температура, может быть доставлен на выставку в Лувр.

При этом суд сослался на исключительную значимость выставки в Лувре для всего мира.

"Теперь свою работу смогут начать две прекрасные итало-французские выставки - Леонардо в Париже и Рафаэля в Риме", - написал министр культуры Италии Дарио Франческини в "Твиттере".

Пропустить Twitter пост , автор: @dariofrance Il TAR del Veneto respinge il ricorso e dichiara pienamente legittimo l’operato del @_MiBACT. Ora può partire le grande operazione culturale italo-francese delle due mostre su Leonardo a Parigi e Raffaello a Roma. pic.twitter.com/Fm7EifQDsE — Dario Franceschini (@dariofrance) 16 октября 2019 г.

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