В графстве Эссекс на востоке Англии найден грузовик с 39 телами

В английском графстве Эссекс обнаружен грузовик с 39 телами внутри. Машина была припаркована в промышленной зоне городка Грейс.

Полиция прибыла на место около половины второго ночи. Сообщается, что водитель грузовика - 25-летний ирландец - арестован по подозрению в убийстве.

О погибших пока известно лишь то, что это 38 взрослых и один подросток. Офицер местного департамента полиции Эндрю Маринер предупредил, что установление личностей жертв может занять много времени.

Установлено, что грузовик прибыл из Болгарии и въехал на территорию Великобритании в воскресенье.

"Мы арестовали водителя грузовика по подозрению в причастности к происшествию, идет расследование", - сказал Маринер.

Вокруг зоны обнаружения грузовика установлен полицейский кордон.

История дополняется.