В графстве Эссекс на востоке Англии найден грузовик с 39 телами
В английском графстве Эссекс обнаружен грузовик с 39 телами внутри. Машина была припаркована в промышленной зоне городка Грейс.
Полиция прибыла на место около половины второго ночи. Сообщается, что водитель грузовика - 25-летний ирландец - арестован по подозрению в убийстве.
О погибших пока известно лишь то, что это 38 взрослых и один подросток. Офицер местного департамента полиции Эндрю Маринер предупредил, что установление личностей жертв может занять много времени.
Установлено, что грузовик прибыл из Болгарии и въехал на территорию Великобритании в воскресенье.
"Мы арестовали водителя грузовика по подозрению в причастности к происшествию, идет расследование", - сказал Маринер.
Вокруг зоны обнаружения грузовика установлен полицейский кордон.
История дополняется.