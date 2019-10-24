Правообладатель иллюстрации TASS/ SERGEI NOVIKOV Image caption С российской стороны в патрулировании будет участвовать военная полиция

Россия выдвинула части военной полиции к сирийско-турецкой границе. Туда же направились сирийские пограничники. Подразделения российской военной полиции уже вошли в сирийские приграничные города Манбидж и Кобани.

Согласно договоренностям между Россией и Турцией российские и турецкие военные должны начать совместное патрулирование вдоль определенных линий вдоль границы на расстоянии 10 километров.

Сирийские пограничники займут 15 постов на границе с Турцией и будут ее охранять также совместно с российскими военными.

Договоренности предусматривают отвод курдских отрядов самообороны от границы на 30 километров в течение 150 часов.

Таким образом российские военные будут взаимодействовать и с сирийскими, и с турецкими силами.

Три батальона

О составе и численности войск, которые будут задействованы в патрулировании, пока официально ничего не говорится.

Однако российский военный эксперт Виктор Мураховский в интервью Би-би-си сказал, что, по его подсчетам, всего для патрулирования границы, включая обеспечение, потребуется на менее трех батальонов, а также некоторое количество беспилотных летательных аппаратов.

Однако точный подсчет, по его словам, произвести сейчас трудно: "Непонятно, как будет организовано патрулирование. Если на машинах, то круглосуточно или нет? Я думаю, если по-максимуму расчитывать, участки по 20-25 километров на глубину 10 километров, то это порядка трех батальонов со средствами усиления. Порядка полутора тысяч человек".

Сколько российских военных сейчас находится в Сирии, официально не сообщается. Кроме кадровых военных, там могут находиться также сотрудники частных военных компаний.

По словам Виктора Мураховского, в настоящее время в Сирии дислоцирован один батальон военной полиции.

Эксперт считает, что сложностей в организации патрулирования возникнуть не должно, поскольку опыт в подобных операциях у России есть.

"По всей видимости, будут две машины в составе патруля, одна турецкая, одна наша. И они двигаются в согласованное время по согласованному маршруту, контролируют обстановку", - сказал он.

Командование будет осуществлять координационный центр: "Обычно в таком центре есть дежурная смена, и дежурный офицер принимает решения в рамках полномочий. Если что-то выбивается за пределы полномочий, то он выходит на вышестоящие командные инстанции".

Безопасность

Российским, турецким и сирийским военным, которые, исходя из меморандума, выступают в этом регионе источником безопасности и ее гарантом, может и самим потребоваться защита.

Сложным моментом в организации патрулирования, по словам Мураховского, остается снабжение.

Правообладатель иллюстрации TASS Image caption В патрулировании, возможно, будут участвовать по одной машине со стороны России и Турции

На участках границы, которые придется патрулировать российским и турецким военным, необходимо будет установить опорные пункты, на которых надо будет держать различные припасы - воду, горюче-смазочные материалы, продовольствие.

Снабжением группировки будут также заниматься российские военные, которым придется доставлять грузы в не самом спокойном регионе мира на расстояние в сотни километров, и сколько сил потребуется для обеспечения охраны автоколонн, пока тоже неясно.

Эксперт по Ближнему Востоку Михаил Магид в интервью Би-би-си отметил, что во всем соглашении вообще очень много пробелов.

"Не очень понятно, как будут проводиться эти совместные патрули, это первое. Непонятно, каким образом российские и сирийские войска должны обеспечить отвод курдских вооруженных милиций от границ, это никак не прописано", - сказал он.

С ним согласен и Виктор Мураховский. В своем "Фейсбуке" эксперт написал, что остается открытым вопрос о контроле обстановки за пределами районов совместного патрулирования: на флангах и с южной стороны турецкой зоны операции "Источник мира".

"Там турки действуют самостоятельно, что чревато развитием конфликта. Остается открытым вопрос, что делать с курдскими вооруженными формированиями, которые к 12 часам 29 октября не захотят или не смогут очистить прилегающую к границе 30-километровую полосу?" - написал он.

Правообладатель иллюстрации Mikhail Metzel/TASS Image caption У множества сил, действующих в этом регионе, слишком разные цели

По его словам, российские военные могут стать "побочными мишенями" в случае нападения на турецких солдат в совместных патрулях.

По словам Магида, у множества сил, которые действуют в регионе и, в частности, в этом приграничном районе, слишком разные цели.

"Интересы, с одной стороны, Турции, с другой - иранцев, Асада и России противоположны. Турция хочет укрепить собственное влияние и влияние своих прокси в Сирии, а Асад, иранцы и Россия воюют с этими силами", - считает эксперт.

"Я очень, искренне надеюсь, что Россия, Иран, Турция о чем-то договорятся. Потому что у всех участников есть свои красные линии и свои амбиции, и мне бы крайне не хотелось, чтобы повторился инцидент 2015 года, когда Турция сбила российский самолет и чуть было не вспыхнула война между двумя странами", - сказал Магид.

В случае обострения обстановки, сказал Виктор Мураховский, России вряд ли потребуется вводить в Сирию дополнительные силы, поскольку в стране на военно-воздушной базе Хмеймим находится авиационная группа, способная, как минимум поддержать наземные войска.

Однако Михаил Магид сказал, что не исключает увеличения группировки в случае обострения, и, по его мнению, это станет для Москвы большой проблемой.

"России, если она захочет ввести какие-то дополнительные силы туда, это будет очень сложно сделать, потому что это плохо коррелирует с внутренней ситуацией в России", - сказал эксперт.