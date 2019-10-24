"Нужен прорыв": Россия все медленнее продвигается в Doing Business

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В этом году Россия улучшила свое место в рейтинге Doing Business Всемирного банка на три позиции, переместившись с 31-го места на 28-е. Ближайшими соседями России в рейтинге оказались Австрия и Япония. Причем в Японии, по мнению составителей Doing Business, вести бизнес сложнее, чем в России.

Россия улучшает свои позиции в рейтинге уже несколько лет подряд. В 2012 году она занимала 120-е место в рейтинге. Тогда ближайшими соседями России были африканское государство Кабо-Верде и южноамериканская Коста-Рика.

В 2012 году президент Владимир Путин в "майских указах" дал поручение правительству, чтобы к 2018 году Россия попала в двадцатку стран, где легче всего вести бизнес. В 2019 году Россия так и не оказалась в топ-20.

Но российские чиновники рады и нынешним успехам. "За последние три года - прогресс на 12 позиций. Три года назад были на 40-м месте, а сейчас - на 28-м. Движение вперед продолжаем. Россия остается лучшей из стран БРИКС. Мы опережаем половину Европы в этом рейтинге", - заявил журналистам министр экономического развития Максим Орешкин.

России будет очень сложно войти в топ-20 или даже топ-25 стран по легкости ведения бизнеса, рассказал Би-би-си болгарский экономист Симеон Дянков, который и придумал этот рейтинг.

Продвижение России в рейтинге со временем становятся все менее существенным, отмечает экономист. Он связывает это не только с внешней конкуренцией, но и с тем, что "российское правительство стало делать меньше и меньше".

"Если они хотят войти в топ-25, то усилий, которые были сделаны в этом году, недостаточно. Им нужно удвоить или утроить усилия в следующем году", - уверен Дянков.

В этом году рейтинг легкости ведения бизнеса возглавляет Новая Зеландия, а на втором месте идет Сингапур. В двадцатку входят также США, Великобритания, Грузия, Гонконг, Объединенные Арабские Эмираты и другие страны.

Что Россия поменяла в этом году?

Всемирный банк оценивает легкость ведения бизнеса в той или иной стране по 11 показателям. Среди них, например, процедуры получения разрешений на строительство, доступность кредитов, простота регистрации бизнеса и уплаты налогов.

Россия за прошлый год, по мнению Всемирного банка, провела три реформы. В докладе говорится об упрощении процедур подключения зданий к электричеству. По мнению экономистов, это процесс стал намного быстрее.

Чемпионы по продвижению Какие страны больше всего улучшили результат в Doing Business Страна Место в 2012 году Место в 2019 году На сколько позиций продвинулась Узбекистан 166 69 97 Россия 120 28 92 Украина 152 64 88 Индия 132 63 69 Того 162 97 65

Во Всемирном банке отметили также, что повысился уровень защиты миноритарных инвесторов, так как были ужесточены требования к прозрачности корпораций.

Еще одной реформой, которая отмечается в докладе, стало упрощение процедуры уплаты налогов. В докладе отмечается внедрение различного программного обеспечения и сокращение времени на обработку информации со стороны властей.

Экономисты Всемирного банка делают вывод о легкости ведения бизнеса в России на основе лишь данных из Москвы и Санкт-Петербурга.

Сможет ли Россия войти в топ-25?

Президент Владимир Путин еще в 2012 году поставил целью вхождение России в двадцатку. Но в реальности реализации этой цели сомневаются даже чиновники.

"Чтобы даже сохранять свою позицию, нам придется очень активно двигаться вперед", - полагает Максим Орешкин. Он связывает это с нарастающей конкуренцией с другими странами, входящими в рейтинг.

Но Орешкин заверил журналистов, что сейчас механизмы, которые помогают России продвигаться вперед в рейтинге, уже созданы. "С процедурой мы справились, теперь надо справиться со стабильностью", - уверен он.

Правда, прогресс в последние годы был частично связан с изменением методологии подсчетов рейтинга, которая произошла в 2014 году. Тогда Россия переместилась с 92-й строчки рейтинга на 62-ю.

Сейчас Россия двигается вперед благодаря небольшим изменениям, которые произошли одновременно, поясняет Симеон Дянков.

"Чтобы попасть в топ-25 или топ-20, нужен прорыв в реформах. Теми темпами, которые есть сейчас, вряд ли это произойдет", - уверен экономист.

Он объясняет, что в следующем году методология вновь изменится, но эти изменения вряд ли будут в пользу России. Со следующего года в рейтинг будут включены показатели, которые оценивают легкость доступа к государственным закупкам и контрактам.

По этому показателю Россия не самая сильная страна в мире, считает экономист. Если в следующем году никаких реформ не будет, то Россия потеряет места в рейтинге из-за ведения этого критерия оценки, уверен он.

Есть определенные показатели, по которым Всемирный банк собирается оценивать процедуры государственных закупок, Россия может изменить их, при этом не меняя системы целиком, объясняет Би-би-си экономист Сергей Гуриев. В этом случае внедрение нового критерия может не повлиять на место России в рейтинге.

В 2012 году Гуриев входил в рабочую группу при президенте Всемирного банка, которая занималась пересмотром методологии подсчета рейтинга. Именно в результате этого пересмотра Россия смогла быстро подняться в рейтинге в 2014 году.

Рейтинги и реальный бизнес

Этот год оказался непростым годом для бизнеса: с начала года было заведено несколько крупных уголовных дел против бизнесменов, был повышен налог на добавленную стоимость, а темпы роста экономики остаются очень низкими. Многие экономисты говорили о том, что все это в совокупности плохо влияет на деловой климат России.

Doing Business смотрит лишь на отдельные аспекты регулирования бизнеса, объясняет Дянков. Рейтинг не затрагивает такие важные составляющие делового климата в стране, как главенство закона, защиту прав собственности или, например, общую макроэкономическую ситуацию. А это важно и для внутренних, и для внешних инвесторов в страну, добавляет он.

По словам Гуриева, реформы, которые описывает Doing Business, - это "хорошо и правильно", но рейтинг не может оценить такие вещи, как защищенность прав собственности и коррупцию.

"Чем проще вам делать бизнес, чем больше у вас прибыль, тем у вас больше искушение у чиновников ее отобрать. Если вы не защищены от экспроприации силовиками, то никакой бизнес-климат, никакой рейтинг мирового банка не поможет остановить утечку капитала", - объясняет Гуриев.

Рейтинг смотрит лишь на формальные процедуры, а не на то, как регулирование применяется на практике, добавляет ректор РЭШ Рубен Ениколопов. "Все основные проблемы в России связаны не столько с законами и регуляторными актами, сколько с их применением, в особенности, с правоприменительной практикой по уголовным делам", - уверен Ениколопов.

Главный измеритель инвестиционного климата - это отток капитала, добавляет Гуриев. По словам экономиста, тут статистика не в пользу России: объемы прямых иностранных инвестиций упали на порядок, а темпы оттока капитала составляют около 4% ВВП в год.

В начале октября Всемирный экономический форум опубликовал свой рейтинг конкурентоспособности экономик. В этом рейтинге учитываются, например, ситуация в макроэкономике, способность стран к инновациям, уровень развития финансовой системы и прочие показатели.

В этом рейтинге Россия оказалась на 43-м месте. Позиция страны по сравнению с прошлым годом не изменилась, ее соседями стали Латвия и Словакия, а Япония и Китай существенно опережают Россию.