"Нужен прорыв": Россия все медленнее продвигается в Doing Business
В этом году Россия улучшила свое место в рейтинге Doing Business Всемирного банка на три позиции, переместившись с 31-го места на 28-е. Ближайшими соседями России в рейтинге оказались Австрия и Япония. Причем в Японии, по мнению составителей Doing Business, вести бизнес сложнее, чем в России.
Россия улучшает свои позиции в рейтинге уже несколько лет подряд. В 2012 году она занимала 120-е место в рейтинге. Тогда ближайшими соседями России были африканское государство Кабо-Верде и южноамериканская Коста-Рика.
В 2012 году президент Владимир Путин в "майских указах" дал поручение правительству, чтобы к 2018 году Россия попала в двадцатку стран, где легче всего вести бизнес. В 2019 году Россия так и не оказалась в топ-20.
Но российские чиновники рады и нынешним успехам. "За последние три года - прогресс на 12 позиций. Три года назад были на 40-м месте, а сейчас - на 28-м. Движение вперед продолжаем. Россия остается лучшей из стран БРИКС. Мы опережаем половину Европы в этом рейтинге", - заявил журналистам министр экономического развития Максим Орешкин.
России будет очень сложно войти в топ-20 или даже топ-25 стран по легкости ведения бизнеса, рассказал Би-би-си болгарский экономист Симеон Дянков, который и придумал этот рейтинг.
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Продвижение России в рейтинге со временем становятся все менее существенным, отмечает экономист. Он связывает это не только с внешней конкуренцией, но и с тем, что "российское правительство стало делать меньше и меньше".
"Если они хотят войти в топ-25, то усилий, которые были сделаны в этом году, недостаточно. Им нужно удвоить или утроить усилия в следующем году", - уверен Дянков.
В этом году рейтинг легкости ведения бизнеса возглавляет Новая Зеландия, а на втором месте идет Сингапур. В двадцатку входят также США, Великобритания, Грузия, Гонконг, Объединенные Арабские Эмираты и другие страны.
Что Россия поменяла в этом году?
Всемирный банк оценивает легкость ведения бизнеса в той или иной стране по 11 показателям. Среди них, например, процедуры получения разрешений на строительство, доступность кредитов, простота регистрации бизнеса и уплаты налогов.
Россия за прошлый год, по мнению Всемирного банка, провела три реформы. В докладе говорится об упрощении процедур подключения зданий к электричеству. По мнению экономистов, это процесс стал намного быстрее.
Чемпионы по продвижению
Какие страны больше всего улучшили результат в Doing Business
|Страна
|Место в 2012 году
|Место в 2019 году
|На сколько позиций продвинулась
|Узбекистан
|166
|69
|97
|Россия
|120
|28
|92
|Украина
|152
|64
|88
|Индия
|132
|63
|69
|Того
|162
|97
|65
Во Всемирном банке отметили также, что повысился уровень защиты миноритарных инвесторов, так как были ужесточены требования к прозрачности корпораций.
Еще одной реформой, которая отмечается в докладе, стало упрощение процедуры уплаты налогов. В докладе отмечается внедрение различного программного обеспечения и сокращение времени на обработку информации со стороны властей.
Экономисты Всемирного банка делают вывод о легкости ведения бизнеса в России на основе лишь данных из Москвы и Санкт-Петербурга.
Сможет ли Россия войти в топ-25?
Президент Владимир Путин еще в 2012 году поставил целью вхождение России в двадцатку. Но в реальности реализации этой цели сомневаются даже чиновники.
"Чтобы даже сохранять свою позицию, нам придется очень активно двигаться вперед", - полагает Максим Орешкин. Он связывает это с нарастающей конкуренцией с другими странами, входящими в рейтинг.
Но Орешкин заверил журналистов, что сейчас механизмы, которые помогают России продвигаться вперед в рейтинге, уже созданы. "С процедурой мы справились, теперь надо справиться со стабильностью", - уверен он.
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Правда, прогресс в последние годы был частично связан с изменением методологии подсчетов рейтинга, которая произошла в 2014 году. Тогда Россия переместилась с 92-й строчки рейтинга на 62-ю.
Сейчас Россия двигается вперед благодаря небольшим изменениям, которые произошли одновременно, поясняет Симеон Дянков.
"Чтобы попасть в топ-25 или топ-20, нужен прорыв в реформах. Теми темпами, которые есть сейчас, вряд ли это произойдет", - уверен экономист.
Он объясняет, что в следующем году методология вновь изменится, но эти изменения вряд ли будут в пользу России. Со следующего года в рейтинг будут включены показатели, которые оценивают легкость доступа к государственным закупкам и контрактам.
По этому показателю Россия не самая сильная страна в мире, считает экономист. Если в следующем году никаких реформ не будет, то Россия потеряет места в рейтинге из-за ведения этого критерия оценки, уверен он.
Есть определенные показатели, по которым Всемирный банк собирается оценивать процедуры государственных закупок, Россия может изменить их, при этом не меняя системы целиком, объясняет Би-би-си экономист Сергей Гуриев. В этом случае внедрение нового критерия может не повлиять на место России в рейтинге.
В 2012 году Гуриев входил в рабочую группу при президенте Всемирного банка, которая занималась пересмотром методологии подсчета рейтинга. Именно в результате этого пересмотра Россия смогла быстро подняться в рейтинге в 2014 году.
Рейтинги и реальный бизнес
Этот год оказался непростым годом для бизнеса: с начала года было заведено несколько крупных уголовных дел против бизнесменов, был повышен налог на добавленную стоимость, а темпы роста экономики остаются очень низкими. Многие экономисты говорили о том, что все это в совокупности плохо влияет на деловой климат России.
Doing Business смотрит лишь на отдельные аспекты регулирования бизнеса, объясняет Дянков. Рейтинг не затрагивает такие важные составляющие делового климата в стране, как главенство закона, защиту прав собственности или, например, общую макроэкономическую ситуацию. А это важно и для внутренних, и для внешних инвесторов в страну, добавляет он.
По словам Гуриева, реформы, которые описывает Doing Business, - это "хорошо и правильно", но рейтинг не может оценить такие вещи, как защищенность прав собственности и коррупцию.
"Чем проще вам делать бизнес, чем больше у вас прибыль, тем у вас больше искушение у чиновников ее отобрать. Если вы не защищены от экспроприации силовиками, то никакой бизнес-климат, никакой рейтинг мирового банка не поможет остановить утечку капитала", - объясняет Гуриев.
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Рейтинг смотрит лишь на формальные процедуры, а не на то, как регулирование применяется на практике, добавляет ректор РЭШ Рубен Ениколопов. "Все основные проблемы в России связаны не столько с законами и регуляторными актами, сколько с их применением, в особенности, с правоприменительной практикой по уголовным делам", - уверен Ениколопов.
Главный измеритель инвестиционного климата - это отток капитала, добавляет Гуриев. По словам экономиста, тут статистика не в пользу России: объемы прямых иностранных инвестиций упали на порядок, а темпы оттока капитала составляют около 4% ВВП в год.
В начале октября Всемирный экономический форум опубликовал свой рейтинг конкурентоспособности экономик. В этом рейтинге учитываются, например, ситуация в макроэкономике, способность стран к инновациям, уровень развития финансовой системы и прочие показатели.
В этом рейтинге Россия оказалась на 43-м месте. Позиция страны по сравнению с прошлым годом не изменилась, ее соседями стали Латвия и Словакия, а Япония и Китай существенно опережают Россию.