Добрый человек без берегов: история первого убийства, заказанного в даркнете

Image caption Хакер Ярослав Сумбаев считал Евгению Шишкину личным врагом. 49-летняя Шишкина разыскивала его по следам, оставленным в интернете

В марте российским следователям удалось впервые в мире раскрыть убийство, заказанное в даркнете - анонимной и защищенной от слежения части интернета. Би-би-си выяснила, как организовывалось это преступление и кто за ним стоял.

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Беглец

Двадцать часов в тесном зазоре между потолком и крышей рейсового автобуса - то еще удовольствие. Дорожные ухабы пересчитываешь позвоночником, от тесноты раскалывается голова. Но если нет выбора и нужно бежать из Стамбула в Тбилиси, не привлекая к себе внимания, другого пути, вероятно, нет.

У хакера Ярослава Сумбаева выбора особо не было.

Способ побега он описывал на форуме DarkMoney: "Из Стамбула в центре, с площади Таксим идут автобусы в Грузию.Там даже людей возят в потайных отсеках под крышей" (цитаты даны без изменений - прим. Би-би-си). В Турции у хакера были долги, у него сдавали нервы и не было жилья. Легальную работу он найти не мог - кибермошенник с пятилетнем стажем, Сумбаев с сообщниками прошел путь от подделки банковских карт до похищения миллионов рублей у туроператоров и в итоге попал в международный розыск.

Media playback is unsupported on your device Первое убийство в даркнете: как его удалось раскрыть?

В России войну против хакера с 2014 года вела следователь по особо важным делам Евгения Шишкина. Сумбаев, докладывала Шишкина начальству, - опасный преступник и мозг хакерской группировки, ворующей деньги граждан. Распутывание схем, по которым хакер с подельниками выводил деньги у туроператоров, было главным делом Шишкиной; она занималась им и днем и ночью. Ее сын Ярослав однажды забыл ключи от квартиры и провел несколько часов в кабинете матери. На ее рабочем столе, вспоминал он, лежали распечатки с форумов, в которых упоминался Сумбаев.

Сумбаев, которого друзья называют то "добрым человеком", то "человеком, не знающим берегов", считал Шишкину личным врагом. Амбициозная и прямолинейная Шишкина отвечала ему взаимностью. Он писал о ней наполненные ненавистью посты на форумах и угрожал в Telegram; эти сообщения следователь перечитывала столько раз, что знала их наизусть.

Своему приятелю кибермошенник говорил, что любит фильм "Поймай меня, если сможешь", в котором следователь безуспешно гоняется за преступником. Когда в 2015 году Сумбаева объявили в международный розыск, он, как и герой фильма Фрэнк Абигнейл, периодически напоминал следователю о себе. Ударившись в бега, меняя Россию на Черногорию, Черногорию - на Турцию, а Турцию - на Грузию, он звонил следователю с незнакомых номеров и писал сообщения с анонимных аккаунтов. Шишкина читала: "Евгения, вы уже становитесь известной. Скоро о вас узнает вся Россия. Ваши коллеги по работе говорят, что вы ходите в истерике от злости и слюна летит в разные стороны".

В январе 2017 года хакер отправлял подруге в Telegram свое фото на фоне моста через Босфор. Позже стал присылать интерьеры грузинских кафе, жаловаться на слежку, бессонницу, грипп и многомиллионные долги людям с сомнительной репутацией (Би-би-си получила сообщения хакера от близкого к нему источника. Способ передачи исключает фальсификацию. Имя источника, как и имя собеседницы Сумбаева, в целях безопасности не раскрывается).

Убежав из Турции в Грузию, хакер написал, что "организовывает заказное убийство".

Image caption Международный розыск не мешал Сумбаеву путешествовать и даже встречаться с родственниками в Стамбуле

От клатчей до билетов

У астраханца Сумбаева, рассказывали Би-би-си его друзья, с детства были склонности к точным наукам, одноклассники считали его талантливым. Своей жене Иоланте, с которой он познакомился в Астраханском государственном техническом университете, будущий кибермошенник помогал готовиться к экзаменам по математике.

Но решить задачу, как построить легальный бизнес, Сумбаев так и не смог. Когда его родители развелись, характер будущего хакера, вспоминают друзья, изменился не в лучшую сторону. Студентом он стал хвататься за любую работу, лишь бы платили.

Карьеру Сумбаев начал на форумах, посвященных теневому заработку: продавал ворованные электронные кошельки, предлагал услуги по "пробиву" персональных данных и просил денег взаймы. Так, в 2011 году он зарегистрировался на форуме об инвестициях MMGP.ru под именем "Ярослав Снежный", с ходу попросив "кредит на себя, с возвратом".

Он предлагал пользователям вложиться в продажу сумок, кошельков и ремней из кожи экзотических животных - редкие инвесторы так и не дождались прибылей. Незадачливый вкладчик, решивший заработать на клатчах из кожи питонов и аллигаторов, на условиях анонимности жаловался Би-би-си, что потерял сумму, "равную пяти-семи зарплатам в его регионе".

В отличие от большинства хакеров-нелегалов, Сумбаев любил привлекать к себе внимание. В 2012 году он отметился на странице московского юриста Дмитрия Виноградова, расстрелявшего шесть человек в офисе своей компании: "Дмитрий, просто красава, немногие способны на такое!".

В том же году Сумбаеву предъявили обвинение в махинациях с кредитными картами: не дождавшись суда, он бежал из Астрахани из-под домашнего ареста, срезав электронный браслет, за что был объявлен в федеральный розыск.

Тогда же на форуме kriminalu.net Сумбаев познакомился с хакерами Максимом Матюшевым и Кириллом Кулабуховым - с ними он придумал схему по взлому билетных систем. Они рассылали вирусы на электронную почту туристических компаний, получали пароли, а затем оформляли от имени этих компаний максимально дорогие железнодорожные билеты. Формально покупателями становились посредники-"дропы", которые сдавали билеты в кассы, получая наличные на руки. Общий ущерб 31 туркомпании составил 17,5 млн руб.

Image caption Первое служебное удостоверение Евгении Шишкиной

В 2014 году этим делом занялась следователь Евгения Шишкина: раньше она носила фамилию Григорян и жила в Баку, а после армянских погромов бежала в Степанакерт - столицу Нагорного Карабаха. Там же устроилась в МВД - делопроизводителем. Когда Карабах начали бомбить, Евгения Григорян год прожила в подвале. В начале 90-х годов Шишкина переехала в Россию, где прошла путь от швеи на обувном заводе города Кимры до следователя по особо важным делам в транспортном управлении МВД по Центральному федеральному округу. Бывшие коллеги рассказывают: в работе Шишкина была человеком энергичным и суровым.

Многие считали ее заносчивой.

"Она такая баба с яйцами. Сурово вела допросы, все замыкала на себя, не заморачивалась с лишними объяснениями", - описывает следователя источник Би-би-си в правоохранительных органах.

Импульсивная, амбициозная, резко на все реагировала, на работе ни с кем, кроме начальства, не общалась - так описывают Евгению родные и близкие.

"Самое главное - она была честным ментом, таких реально очень мало. Взяток не брала, для меня это даже шоком было. Искала какой-то своей, образно говоря, справедливости", - рассказывал Би-би-си ее сын Ярослав.

В управлении по транспорту Шишкина служила в отделе по расследованию организованной преступной деятельности в сфере экономики. Билетное дело считалось в отделе важным: Шишкина объединила разрозненные эпизоды взломов систем туроператоров в одно дело, что позволяло вести его по более тяжкой статье и рассчитывать на повышение по службе. Впрочем, нового звания подполковник Шишкина так и не дождалась.

В деле было более 60 эпизодов; группа Шишкиной несколько месяцев ездила по регионам, прежде чем нашла важного информатора. Основные показания на организаторов взломов в конце 2014 года дал посредник-"дроповод", петербуржец Роман Михайлов, согласившийся пойти на сделку со следствием.

"Я возил Романа к следователю на "Сапсане", мы несколько раз с Шишкиной хорошо общались. Очень приятная была женщина, хотя и жесткая", - рассказал Би-би-си адвокат Михайлова Владимир Писарев.

В ноябре 2015 года признавшегося во всем Михайлова избили и изрезали "розочкой" возле собственного подъезда.

"Привет от Сумбаева", - произнес на прощание нападавший. Эту фразу Михайлов сказал по телефону Писареву, которому позвонил сразу после нападения.

Передавшего "привет" полиция так и не нашла.

Тогда следователи задержали двух руководителей группы - хакеров Максима Матюшева и Кирилла Калабухова. Им предъявили обвинение в групповом мошенничестве и взломах.

Когда их допрашивали, Сумбаев уже бежал из России. Его дело выделили в отдельное производство, а хакер попал в базу Интерпола. "Складывалось ощущение - Шишкина очень была нацелена на то, чтобы его поймать. Хотела, чтобы зло было наказано", - рассказывал Би-би-си Писарев.

Приключения "Виталия Макарова"

В Грузию Сумбаева позвал его товарищ Василий Маргиев.

Теперь они ненавидят друг друга, хотя еще недавно были партнерами.

Тридцатилетний Василий Маргиев родился в грузинском городе Карели, но большую часть времени прожил в Сочи. Он нигде не учился, но многое умел: перегонял машины, разрабатывал сайты, а в 2003 году Маргиева судили по обвинению в краже драгоценностей на общую сумму в 350 тысяч рублей - в то время средняя зарплата в России, по данным Росстата, составляла 5,5 тысяч рублей. С Сумбаевым они познакомились в 2013 году на одном из форумов: Маргиев делал сайт для казино, хакер дистанционно обучал желающих игре в онлайн-покер.

Когда кибермошенника объявили в розыск, грузинский друг помог ему сделать поддельный паспорт на имя гражданина Литвы Виталия Макарова, рассказал Би-би-си адвокат Маргиева Гоча Тедиашвили. Покупка документа могла обойтись Сумбаеву в 6 тысяч евро - столько Маргиев просил за услугу на одном из форумов. Под именем Макарова Сумбаев жил в Турции, с этим же документом приехал в Грузию в 2017 году. Туда же перебрался из Сочи и сам Маргиев.

Познакомившись лично, они начали работать вместе: Сумбаев ссудил друга деньгами на покупку и перегон подержанных машин, в ответ Маргиев обещал ему поддержку высокопоставленных грузинских силовиков. Они, упоминал кибермошенник в одном из сообщений, должны были дать зеленый свет разным "муткам".

Сумбаева, который в разговоре с Маргиевым хвастался связями с нарколабораторией в Подмосковье, интересовало продолжение бизнеса и торговля оружием. Помимо этого, хакер хотел заняться майнингом криптовалюты.

Разрыв между компаньонами был быстрым и непоправимым - не имея никаких связей в грузинских силовых ведомствах, Маргиев, рассказывает его адвокат, выдал Сумбаеву за прокурора города своего друга, таксиста Эдуарда Шавердова. На встрече в ресторане Шавердов с удовольствием ел и делал вид, что не владеет русским языком.

Довольно скоро обман раскрылся; так и не получив обещанной поддержки, Сумбаев решил избавиться от Маргиева. В январе 2019 года, когда пьяный Маргиев, по свидетельству знакомых, "вышел из такси поблевать на обочину", его сбила машина. В тяжелом состоянии Маргиев попал в реанимацию и лишился трети черепа. Он уверен, что наезд был спланированным.

Маргиев до сих пор плохо ходит и еще хуже говорит, рассказывает его адвокат Гоча Тедиашвили. Несмотря на это, летом его арестовали по обвинению в похищении Сумбаева: по версии хакера, которую рассказал Би-би-си его бывший адвокат Зураб Тодуа, Маргиев обманом вытащил его подзащитного в Грузию и удерживал в доме в городе Карели, под пытками требуя выкупа в 40 тысяч долларов.

Серьезный человек

В своих сообщениях Сумбаев постоянно упоминает бизнес-партнера по имени Михаил, на которого работал в Грузии.

Кибермошенник уважительно называет его "серьезным человеком" и пишет, что "Миша поможет с легализацией", "снимет из базы Интерпола" и при необходимости даст денег в долг.

Адвокат Тедиашвили в разговоре с Би-би-си рассказывает, что у Маргиева и Сумбаева были совместные проекты с российским бизнесменом Михаилом Бабариным. На это же указывает анализ сообщений, отправленных хакером знакомой. Би-би-си нашла бизнесмена с таким же именем - в прошлом он руководил крупной инвестиционной компанией "Энергокапитал" (сейчас проходит процедуру банкротства). Михаил Бабарин живет за границей, в Россию не приезжает и свое знакомство как с Сумбаевым, так и с Маргиевым категорически отрицает. Упоминание своего имени в данном контексте он называет "полной чушью и вымыслом".

Бабарин родился в закрытом городе Мирный в Архангельской области. Его мать дослужилась до ведущего специалиста в Росавиации, отец - ракетчик и заммэра в Мирном. В 2003 году полный тезка и сверстник Бабарина-старшего получил земельный участок от правительства Московской области по квоте ветеранов ФСБ и вооруженных сил.

Правообладатель иллюстрации GUAP.RU/FACEBOOK.COM Image caption Бизнесмен Михаил Бабарин (слева) проигнорировал вопрос Би-би-си о знакомстве с Василием Маргиевым (справа). Тот говорит, что не просто знаком с Бабариным, но и работал на него

Обширными связями и административным ресурсом Михаил Бабарин мог обзавестись в ранней юности: поступив в Петербургский университет аэрокосмического приборостроения, он выбрал специальность, никак не связанную с космосом и авиацией, и с отличием защитил диплом на кафедре менеджмента. Почетным профессором кафедры в то время был давний друг президента Путина и руководитель промышленного холдинга "Ленинец" Анатолий Турчак. С ним Бабарин, по его словам, "очень хорошо общается" и сейчас - и до сих пор дистанционно ведет дипломников в своей alma mater. Анатолий Турчак не ответил на вопросы Би-би-си.

Доктор экономических наук, в молодости Бабарин искал разные способы заработка: от торговли на бирже до продажи недвижимости. В середине 2000-х годов он даже был совладельцем малоизвестной кинокомпании "КСК филмс": обанкротившись, компания лишилась всего имущества, включая права на фильмы. В частности, на продажу была выставлена [1, 2] мелодрама "Жена по контракту" о роковой связи бизнесмена и журналистки. Одновременно с этим Бабарин предположительно работал в петербургском Ганзакомбанке - в его совете директоров состоял Алексей Елисеев, бывший сотрудник Центробанка и партнер Бабарина по компаниям, торговавшим недвижимостью.

В том же Ганзакомбанке числилась двоюродная племянница президента России Вера Путина. Она сначала согласилась встретиться с корреспондентом Би-би-си, но потом перестала отвечать на звонки и сообщения.

В 2015 году ЦБ отозвал у Ганзакомбанка лицензию за систематическое нарушение закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем". Тогда же Елисеева обвинили в хищении средств у строительных компаний. Скрываясь от следствия, банкир бежал из России в Испанию - по одной из версий его арестовали на испанском курорте Бенидорм, по другой - он скрылся в Доминикане. Ни одну из версий подтвердить или опровергнуть не удалось, как не удалось связаться и с самим Елисеевым. Европол, Интерпол и испанская полиция не ответили на вопросы Би-би-си о его аресте.

К моменту закрытия Ганзакомбанка Бабарин уже три года возглавлял одну из самых крупных инвестиционных компаний Санкт-Петербурга, "Энергокапитал". За короткий срок энергичный менеджер привлек новых клиентов, а его компания размещала на бирже государственные облигации правительства Санкт-Петербурга и "Гражданских самолетов Сухого".

В 2015 году Национальная ассоциация участников фондового рынка признала "Энергокапитал" лучшим брокером Северо-Запада - и в том же году Московская биржа объявила, что компания не рассчиталась с ней за сделки с акциями клиентов. На счетах "Энергокапитала" числилось 3 млрд рублей (50 млн долларов), большая часть ушла в неизвестном направлении. Около четырех лет продолжаются бесконечные тяжбы между клиентами, владельцами и менеджментом компании. Часть клиентов предполагают, что деньги мог вывести Бабарин через подконтрольные компании. Другие - что дыру на счетах "Энергокапитала" якобы создал председатель совета директоров компании, петербургский миллиардер Александр Кашин. Этой версии в разговоре с Би-би-си придерживается и сам Бабарин: сейчас он, по его словам, жалеет, что "сразу же не обратился в полицию, видя, как компанию, в которую он вложил столько сил, искусственно доводят до банкротства".

После краха "Энергокапитала" бывший гендиректор компании покинул Россию. Имущество его семьи частично арестовано, в петербургском суде рассматривается дело о неуплате налогов, где Бабарин выступает ответчиком.

От Аликанте до Марбельи

Загорелый, подтянутый, невысокого роста, с пронзительным взглядом, с непроницаемым выражением лица, которое принято называть poker face, Бабарин разговаривает с корреспондентами Би-би-си в лобби пятизвездочной гостиницы испанского курорта Марбелья. На встречу он соглашается только для того, чтобы рассказать о компании, которой руководил в Санкт-Петербурге. Бабарин охотно отвечает на вопросы об "Энергокапитале", и неохотно - на все остальные. Недалеко от места встречи расположен жилой квартал La Finca de Marbella. Одну из здешних вилл, а вместе с ней фешенебельную виллу в Аликанте, пытался продать за биткоины Ярослав Сумбаев. Об этом он писал подруге.

Объявления о продаже хакер размещал в 2017 году на главном форуме о криптовалюте Bitcointalk.org. Дом в Марбелье стоил 1 млн 750 тысяч евро, в Аликанте - 2 млн евро.

Сумбаев давал в объявлениях ссылки на электронный каталог недвижимости Prian.ru: продавцом значился некий Михаил с эстонским номером телефона; номером, по данным источника Би-би-си, знакомого с ходом расследования, владел и пользовался Сумбаев. На момент публикации телефон был недоступен. Дома хакер так и не продал.

Вилла в Аликанте зарегистрирована на Татьяну Кривошееву, близкую подругу и бизнес-партнера Алексея Елисеева. Точный адрес виллы в Марбелье хакер не указал, поэтому установить ее владельца невозможно. Но большинство домов в квартале La Finca de Marbella производят впечатление незаселенных.

Алексей Елисеев до 2018 года владел двумя компаниями по строительству недвижимости в Марбелье и Аликанте [1, 2]. Сейчас в качестве гендиректора указан полный тезка Михаила Бабарина.

В разговоре с Би-би-си Бабарин утверждает, что недвижимостью не занимается, "указанный в объявлении номер не его", а с Алексеем Елисеевым он "не виделся больше 10 лет".

Корреспондентам Би-би-си Бабарин втолковывает: о продавце вилл, хакере Сумбаеве, он узнал из СМИ; сведения о его возможном общении с Маргиевым - вымысел.

Маргиев и Сумбаев, рассказал Би-би-си адвокат Тедиашвили, разрабатывали криптовалютный проект, в который Бабарин предположительно вложил 250 тысяч долларов. Бывший гендиректор "Энергокапитала" настаивает: криптовалютой он "никогда не занимался", а его бизнес-интересы "лежат в сфере блокчейна". Би-би-си не удалось подтвердить, действительно ли Бабарин инвестировал в упомянутый проект.

Этим возможная связь Маргиева с Бабариным не ограничивается.

В 2016 году блогер Илья Валиев по просьбе знакомого разместил у себя в "Живом журнале" текст "Как бизнес в России делать нужно, или как я побывал в шкуре Навального", в котором писал, что Бабарин может быть виновен в развале "Энергокапитала" и выводе из России 3 млрд рублей. В качестве аргумента перечислялась недвижимость, которая могла принадлежать семье Бабарина в Москве, Санкт-Петербурге и на испанских курортах.

В апреле 2017 года неизвестные ночью подожгли машину и баню Валиева. Огонь чудом не перекинулся на загородный дом, в котором спал сам блогер.

Через несколько дней Валиев, по его словам, получил с анонимного аккаунта в "Фейсбуке" фото сожженной машины. Он пошел с заявлением в полицию, убрав от греха подальше публикацию из "Живого журнала". Несмотря на это, в 2018 году блогер неожиданно получил сообщение с аккаунта @Vassso1 в Telegram: собеседник начал разговор с фразы "давно мы с вами не общались" и настоятельно попросил удалить все архивные копии текста об "Энергокапитале" из интернета. Валиев уверен, что между публикацией и поджогом есть связь, но кто именно за этим стоит, он не знает.

Би-би-си выяснила, что аккаунтом @Vassso1 мог пользоваться Василий Маргиев. Номер, на который зарегистрирован аккаунт, определяется через приложение GetContact как "Vasoi Qareli" (вероятно, Васо из города Карели). С этого же аккаунта Маргиев искал в чатах Telegram специалистов по кардингу, такие же объявления он размещал на форумах, не скрывая своей личности.

Правообладатель иллюстрации novikovski.livejournal.com Image caption После публикации в "Живом журнале" блогер Илья Валиев лишился машины и бани и попал в суд

Михаил Бабарин утверждает: текст Валиева в "Живом журнале" не соответствует действительности, а с блогером он боролся исключительно законными методами, подав против Валиева иск по о защите чести и достоинства. В 2017 году суд решил, что блогер должен выплатить Бабарину компенсацию в 30 тыс. рублей. Валиев подал апелляционную жалобу и иск отбил. Но люди, которые сожгли его машину и баню, до сих пор не найдены.

Адвокат Василия Маргиева не ответил на дополнительные вопросы Би-би-си.

Друзья и землевладельцы

Город Карели расположен в нескольких километрах от Южной Осетии. До границы с Россией - меньше двух часов езды.

Для Маргиева Карели - родной город. Для Бабарина - возможное место инвестиций. В грузинский реестр недвижимости внесен участок размером в два футбольных поля, который купил полный тезка петербургского бизнесмена. Раньше этой землей владела дружественная Бабарину влиятельная грузинская семья Гогичашвили: глава семьи, Тенгиз Гогичашвили, окончил Ленинградский торгово-экономический институт, был депутатом грузинского парламента и директором единственного в стране сахарного завода, расположенного тут же, в Карели.

Его сын Вахтанг - бизнес-партнер Бабарина в Грузии. Вместе с этим "молодым грузином", рассказывает Бабарин Би-би-си, они собирались делать IT-проект по продаже недвижимости. Участки Тенгиза Гогичашвили и Бабарина находятся за одним забором - на первом пара полуразвалившихся нежилых строений и заросли сорняков, вплотную ко второму примыкает антенна мобильной связи.

Бабарин говорит, что у него нет земли в Карели; в Грузию он, по собственному утверждению, наведывается ради оздоровительных спа-процедур на курорте Биоли. Тенгиз и Вахтанг Гогичашвили не ответили на вопросы Би-би-си.

Неподалеку - город Гори, в котором в 2018 году скрывался Сумбаев. Тут, если верить его сообщениям, он занимался для "Миши" проектом ICO компании по производству оборудования для майнинга. Это оборудование партнеры хотели продавать за токены ("акции") компании, а также собирались организовывать конференции "со спикерами мирового уровня" и оплачивать "деятельность исследовательских институтов". Би-би-си получила дорожную карту этого проекта от источника на рынке криптовалют. Последний пункт состоит из единственного слова "СКАМ", что означает спланированное банкротство. Наличие подобного проекта Бабарин в разговоре с Би-би-си уже привычно отрицает.

Параллельно с ICO Сумбаев искал на форуме специалиста, который может "пробить" автомобиль по номеру телефона. После этого в январе 2018 года следователю Евгении Шишкиной сожгли взятый в кредит подержанный Lexus.

"Я УСТРАИВАЮ АД ЭТОЙ СУКЕ", - комментировал Сумбаев в переписке с подругой фотографию сгоревшего автомобиля.

Узнав о поджоге, начальство предложило Шишкиной охрану, от которой она отказалась: не хотела, объяснял Би-би-си ее муж, "чтобы за ней по пятам постоянно два здоровых мужика ходили". Ее домашний адрес на всякий случай убрали из баз данных.

Image caption Обгоревший остов машины Евгении Шишкиной. Эти же фото Сумбаев отправлял своей подруге

Постоянного домашнего адреса у самого Сумбаева давно уже не было: опасаясь слежки, хакер постоянно переезжал из одного грузинского дома в другой. Среди основных источников дохода он называл торговлю наркотиками и оружием, не скрывая, что участвует в работе магазина в даркнете: "Все всегда знали, что я разноплановый и разносторонний человек. Моя деятельность по хакингу и кардингу не связана с управлением по продаже кое-чего прочего. Я еще и кокаин колумбийский поставляю из Мексики", - писал в 2015 году Сумбаев на форуме DarkMoney. Там же кибермошенник открыто обсуждал с одним из пользователей расценки на транспортировку "чистого кокса" из Венесуэлы и с энтузиазмом реагировал на выгодное предложение - 12 тыс. долларов за килограмм: "Воу, шикарная цена для передачи в нейтральных водах. Буду иметь ввиду".

Сети Мигеля Моралеса

В прошлом - обитатель бедных кварталов Техаса, главарь масштабного наркокартеля в Мексике, Мигель Моралес до сих пор считается одним из самых жестоких преступников века. Он публиковал в интернете видео казней, угрожал властям и содержал отдельную армию боготворивших его детей и подростков. Около двух лет он возглавлял наркоимперию Los Zetas и лишь в 2013 году был пойман мексиканскими морпехами. Расследование его преступлений ведется до сих пор.

Свой "Моралес" был и в одном из русскоязычных магазинов наркотиков в даркнете - и он тоже называется Los Zetas.

Российский Los Zetas - это 30 с небольшим человек: "кладмены", прячущие наркотики в городах для продажи, химики, перевозчики, управляющие складами, служба поддержки, заместители и сам "Мигель Моралес". Магазин открылся в 2016 году, в период расцвета площадки Russian Anonymous Marketplace (RAMP) в даркнете. До недавнего времени сотрудники общались в закрытых Telegram-чатах, но были и открытые чаты, куда звали клиентов. Сейчас чаты удалены, но Би-би-си получила доступ к архиву одного из них.

Хотя "Мигеля" в этом чате не было с конца 2018 года, сотрудники постоянно вспоминали его добрым словом. "Я Мигеля никогда не предам, - откровенничал один из его замов, - Нам Мигель как то писал... Что я для вас парни сделал работу такой, что вы вольны во всем, вы всегда можете расчитывать на мою защиту". По словам сотрудника, Мигель постоянно платил взятки полицейским, чтобы те отпускали кладменов.

На одном из форумов "Мигель" писал, что за первые полтора года полицейские задержали восемь его кладменов: "4 из них сидят, это тупые малолетки (до 22 лет), кому настрого запрещал работать в парке, а они собственно не слушались <…> Еще 4 принимались по случайности шмонали на улице, все решалось на месте за 200-300к [тыс. рублей]". За два года ставки выросли: в чате писали, что "Мигелю" пришлось отдать полмиллиона рублей за освобождение кладмена-новичка. Кладмены в Los Zetas постоянно менялись: один ушел после того, как заработал на новый BMW, другой - накопив на дорогой костюм, третья - узнав о том, что у нее рак. Если верить одному из замов "Мигеля", все руководители Los Zetas покинули Россию и постоянно переезжают из страны в страну. В переписке упоминаются острова Фиджи, Испания, Грузия и другие страны.

Заместителей у "Мигеля" было по меньшей мере трое, в их обязанности входило составление маршрутных карт для кладменов, переговоры с региональными представителями и регулярные отчеты в корпоративном органайзере Evernote. Они же устраивали конкурсы: магазин проводил квесты в городах и предлагал своим клиентам прислать лучшее фото на тему "Los Zetas взорвал этот день". Призами становились "закладки".

В начале 2017 года "Мигель" узнал о предстоящем закрытии RAMP, и Los Zetas одними из первых зарегистрировались на конкурирующей площадке Hydra. В июле того же года RAMP перестала работать, вскоре МВД России отчиталось о ее закрытии.

Меньше чем за два года на Hydra магазин "Мигеля" совершил более 250 тыс. сделок. По данным Telegram-канала DrugStat, в конце августа Los Zetas занимал 11-е место по продажам среди всех магазинов на площадке. "Небольшой магазин делает 600-700 тыс. рублей в месяц чистыми, за вычетом всех издержек. Los Zetas крупный магазин, поэтому в их случае речь может идти о десятках миллионов в месяц", - считает анонимный автор DrugStat.

Помимо стандартного набора, состоящего из стимуляторов и производных конопли, Los Zetas предлагал редкий и дорогой для России кокаин, который упоминал на DarkMoney Ярослав Сумбаев. В свою очередь, "Мигель Моралес" обсуждал мошенничество с банковскими картами на форумах, посвященных продаже наркотиков.

Если вбить эстонский телефонный номер продавца вилл в Марбелье и Аликанте в мессенджер Telegram, то можно обнаружить, что он он принадлежит "Мигелю Моралесу". На фото аккаунта - головы конкурентов, отрубленные мексиканским картелем.

Как рассказали Би-би-си два источника, знакомые с ходом расследования, пользователь и владелец эстонского номера Ярослав Сумбаев и был тем самым "Мигелем Моралесом" из русскоязычного магазина Los Zetas.

Ярослав Сумбаев не ответил на вопросы о своей возможной связи с Михаилом Бабариным, об испанской вилле и о своей связи с магазином Los Zetas.

Допросить Сумбаева Шишкина так никогда и не смогла - в начале прошлого октября ее тело с двумя огнестрельными ранениями обнаружили рядом с парковкой подмосковного Красногорска. В марте в убийстве признались два подростка.

Уже на первом допросе они рассказали, что взяли заказ на убийство в даркнете на площадке Hydra у владельца магазина наркотиков Los Zetas под ником "Мигель Моралес".

Залечь на дно в Опалихе

Девятнадцатилетний студент Абдулазиз Абдулазизов согласился застрелить Шишкину с подачи друга, старшеклассника К. Г. Они жили по соседству в Калининском районе Санкт-Петербурга и познакомились на баскетбольной площадке. Семнадцатилетний Г. был одним из координаторов магазина Los Zetas и брал все, от мефедрона до кокаина.

Г. познакомился с заказчиком убийства на платформе Hydra в даркнете. За то, чтобы "кое-кого убрать", Г. предложили миллион рублей. Личные данные Шишкиной "Мигель Моралес" сбрасывал Г. в мессенджер Telegram, говорится в материалах уголовного дела, с которыми ознакомилась Би-би-си.

Получив все данные, Г. попросил помочь с работой Абдулазизова, сказав, что "нужно убить нехорошую женщину". Тот размышлял пару недель и согласился.

"Это не только первое убийство, полностью организованное через даркнет, это еще и первое раскрытое убийство, организованное через даркнет", говорит руководитель компании "Интернет-розыск" Игорь Бедеров. Компания Бедерова активно помогала следователям в розыске убийц Шишкиной.

Сайты, где можно было нанять киллера, считаются одной из главных легенд даркнета. Заказы там берут мошенники, исчезающие после перечисления предоплаты в биткоинах. Создатели одного из таких сайтов, Besa Mafia, выдавали себя за членов албанских преступных группировок, которые якобы убивают по заказу в США, Канаде и Европе. В 2017 году британский киберспециалист Крис Монтейро нашел уязвимость на сайте и получил доступ к переписке мнимых мафиози: ни один из сотен заказов так и не был выполнен. За несколько лет до этого власти США обвиняли создателя платформы Silk Road Росса Ульбрихта в организации шести убийств через платформу, однако позже эти обвинения сняли.

Правообладатель иллюстрации Twitter sledcom_rf Image caption На фото Абдулазизов с травматическим пистолетом, переделанным в боевой. По версии следствия, это орудие убийства

Но свой заказ Абдулазизов отработал на совесть.

Девушка Абдулазизова называет его "душой компании". Они встречались чуть больше месяца: "Мы просто гуляли, с родителями он моими успел познакомиться, планировал со своими познакомить, потом и жилье вместе снимать". С Г. она почти не общалась, но слышала, что тот якобы связан с магазином наркотиков на Hydra.

Из стенограммы допроса Абдулазизова вырисовывается неприхотливая картина: первокурсник медицинского института катался на скейте, смотрел кино, осветлял волосы, очень старался быть похожим на своего любимого музыканта Бреннана Сэвиджа.

Убил следователя.

Одежду для убийства Абдулазизов купил в магазине дешевой одежды "Сезон", стрелять учился по фильму "Хитмэн". Из Санкт-Петербурга в пригород Москвы, где жила следователь, приехал, воспользовавшись приложением "Блаблакар". Караулил Шишкину возле ее дома в поселке "Архангельское", предусмотрительно сняв комнату в гостинице близлежащей Опалихи - номер Абдулазизов забронировал на "Авито", счет оплатил картой.

Пистолет и патроны взял в закладках - как их найти, ему объяснил Г.

9 октября 2018 года Абдулазизов подъехал к дому Шишкиной на "Яндекс-такси". "Я последовал из подъезда за женщиной... она как бы шла ко мне с левой стороны как бы наискосок, я подошел и доставая пистолет сделал быстрее шаг, в этот момент женщина, увидев, как я достаю пистолет, замахнулась на меня. Я, уклоняясь от удара, поскользнулся и уперся левой рукой об землю, а правой произвел выстрел в живот от бедра. После этого я поднялся и выстрелил ей в область шеи, она при этом лежала на земле", - говорится в протоколе его допроса.

На часах было 7.30 утра. Обойдя тело, Абдулазизов на ходу надел новую майку, прошел два квартала и еще раз вызвал "Яндекс-такси".

По этим поездкам его и найдут.

Image caption Человек, похожий на Абдулазизова, виден на записи концерта, который прошел в Москве через несколько часов после убийства Шишкиной

В день убийства следователя Абдулазизов сходил на концерт Бреннана Сэвиджа и выложил видео с концерта в "Инстаграм".

Через пять месяцев его обвинили в убийстве следователя и арестовали. Теперь он может получить пожизненный срок.

Сам "Мигель Моралес" в закрытом разделе площадки "Гидра" писал, что вину за убийство следователя специально "вешают на его ребят", которые один раз "жестоко покарали петухов", обокравших некий криптовалютный обменник. Его письмо показали Би-би-си администраторы площадки. На вопрос, связаны ли "каратели" с Абдулазизовым и Г., "Моралес" не ответил.

Процесс

Сумбаев прожил в Грузии год. В начале ноября его арестовали возле дома в Гори - с пистолетом и документами на имя "Виталия Макарова". Дома Сумбаева ждала жена с маленькой дочерью.

Грузинские власти обвинили хакера в незаконном приобретении огнестрельного оружия и использовании фальшивого паспорта. Получить легальный паспорт Сумбаев просто не мог, говорит его нынешний адвокат Иван Норакидзе, а в Грузию хакер бежал, опасаясь "преследования российских спецслужб".

После ареста Сумбаев попросил власти Грузии предоставить ему политическое убежище, но получил отказ. Его поместили в одну из камер в Глданской тюрьме.

По иронии судьбы, позже в этот изолятор доставили Василия Маргиева - бывшего напарника хакера обвинили в похищении и вымогательстве денег у Сумбаева.

Правообладатель иллюстрации TASS Image caption "Я к дому приехал после семи утра: мама лежала на траве, я не мог подойти ближе, вокруг нее куча полицейских, суета", - рассказал Би-би-си сын Шишкиной Ярослав

Обвинения в убийстве Шишкиной Сумбаеву пока не предъявлены, Россия требовала его выдачи в связи с билетным делом. Судебный процесс по экстрадиции начался зимой - в мае корреспонденты Би-би-си были на одном из заседаний в Верховном суде Грузии и впервые увидели хакера вживую.

Ярославу Сумбаеву 29 лет, его внешность ничем не примечательна: круглое лицо, модная стрижка, которую хакеру сделал сокамерник, стильные очки, джинсы, серая футболка. На улицах дружелюбного Тбилиси полно таких туристов - разница в том, что они редко попадают в Верховный суд.

Особенно, в качестве подсудимых.

В помпезном зале суда, отделанном мореным дубом и мрамором, Сумбаев произнес ровно одну фразу: "Я хочу сделать заявление. Я больше ни одного слова не скажу, кроме этого, если не закроют судебное заседание". Получив отказ от судьи, Сумбаев, действительно, не сказал больше ни слова. Через полчаса судья вынес решение о его экстрадиции в Россию.

"Мы будем бороться, для нас всех эта экстрадиция - величайшая трагедия", - сказал после заседания Би-би-си адвокат хакера Иван Норакидзе. Сумбаева он назвал "братом", утверждая, что все обвинения против хакера голословны. Спустя четыре месяца министерство юстиции Грузии опубликовало указ о высылке хакера. Его защитники в тот же день подали жалобу в Страсбургский суд.

Кибермошенник написал Би-би-си, что не имел отношения к убийству следователя, а за решетку попал по инициативе российских спецслужб: сотрудники ФСБ в 2012-2013 годах заставляли его работать на них и "подрывать экономику США и европейских государств", утверждал Сумбаев. В письме хакер предложил Би-би-си сделку: в обмен на развернутую информацию он становится единственным автором и редактором заметки о самом себе. За нарушение договора Сумбаев попросил 100 млн рублей. От этого предложения Би-би-си отказалась.

Image caption "Сотрудники ФСБ заставляли меня в 2012-2013 годах работать на них (подрывать экономику США и европейских государств)", - писал Сумбаев Би-би-си, но доказательств своим словам так и не предоставил. Центр общественных связей ФСБ не ответил на запрос Би-би-си

После ареста Сумбаева магазин Los Zetas продолжил функционировать. Работают и связанные с ним аккаунты в даркнете и мессенджерах: Би-би-си известно, что "Мигель" передал управление магазином заместителям. В апреле 2019 года в ответ на вопрос о причастности к убийству Евгении Шишкиной корреспондент Би-би-си получил лаконичное сообщение с аккаунта в Telegram, на который зарегистрирован номер продавца виллы. "Ссориться со следователем не моя тема", - написал "Мигель" и пропал.

За семь месяцев в СИЗО убийца Шишкиной Абдулазизов полностью состриг шевелюру под Бреннана Сэвиджа.

Через год после гибели Евгению Шишкину наградили орденом Мужества.

Ее сын Ярослав перешел на третий курс института, ее муж Олег - на пенсии.

Бизнесмен Михаил Бабарин живет за границей и пишет мемуары об "Энергокапитале" в жанре, который он сам описывает как "исповедь экономического убийцы". Он до сих пор указан преподавателем у нескольких групп студентов ГУАП, хотя возвращаться в Россию не собирается. Бабарин продолжает настаивать, что никогда не общался ни с Сумбаевым, ни с Маргиевым, ни с другими "компьютерными неудачниками".

Василий Маргиев, которого Сумбаев обвиняет в похищении и вымогательстве, по-прежнему находится в СИЗО в Глдани.

24 октября Сумбаева вывели из тюрьмы, посадили в машину, довезли до границы и передали российским властям.

Авторы: Светлана Рейтер, Андрей Сошников, Темур Кигурадзе

При участии Анастасии Напалковой, Ильи Барабанова

Редакторы: Олеся Герасименко, Павел Феденко

Видео: Иван Ступин, Кирилл Глазков, Владимир Комиссаров

Редактор видео: Мария Заходяйченко

Русская служба Би-би-си благодарит за помощь в подготовке материала Telegram-канал DrugStat, компании DarkOwl, Search.Buzz.Im, "Интернет-розыск" и лично Игоря Бедерова.