"Продается двойной альбом от одного владельца". Группа Coldplay разместила рекламу в местной газете с названиями песен нового альбома

Image caption Объявление с названием треков нового альбома Coldplay было опубликовано на 31-й странице Daily Post

Британская рок-группа Coldplay неожиданно поместила объявление в местной валлийской газете с указанием названий песен с их нового двойного альбома.

Согласно объявлению, первая часть альбома называется Sunrise (восход), вторая - Sunset (закат), и в каждой из них по восемь песен. Внизу стоит дата выхода альбома - 22 ноября 2019 года.

Объявление было опубликовано в минувшую среду в очередном номере газеты Daily Post, выходящей в Северном Уэльсе, в разделе "Доска объявлений" рядом с предложениями о продаже морозильника, прессованного сена и диван-кровати.

За несколько дней до этого, в минувший понедельник, члены группы обнародовали название своего нового альбома, Everyday Life ("Повседневная жизнь"), в письме к поклонникам группы.

Возможно, данное в газете объявление о названии песен является всего лишь коммерческим трюком, однако у группы есть личные связи с этими краями, поскольку гитарист Coldplay Джонни Баклэнд вырос в валлийском городке Пантаймвин.

Однажды он даже написал в "Твиттере", что работал во время летних каникул в этой газете, размещая фотографии домов, выставляемых на продажу.

Daily Post отмечает, что он продолжает сохранять тесные связи с этим местом и часто помогает по части благотворительности.

Однако главный редактор газеты Энди Кемпбелл признался, что ничего не знал об объявлении.

"Мы в редколлегии пребывали в блаженном неведении [по этому поводу], пока кто-то не позвонил нам вчера и не указал на это", - сказал он в интервью Би-би-си Радио Уэльс.

"Честно говоря, это блестящий маркетинговый ход со стороны Coldplay - чтобы заставить всех заговорить об их новом альбоме и названиях песен. Может, кто-то из звукозаписывающей компании, может, сам Джонни Баклэнд позвонил в наш отдел объявлений и разместил это объявление", - предположил главред.

Image caption Coldplay в 2016 году на фестивале Би-би-си Big Weekend

Привет из спячки!

Coldplay - самая продаваемая британская рок-группа XXI века.

Согласно британской Official Charts Company, составляющей списки хит-парадов, с 2000 года три альбома группы попали в лучшие топ-20.

Предыдущий альбом Coldplay A Head Full Of Dreams вышел в 2015 году, однако с тех пор группа выпустила несколько синглов и мини-альбомов в коллаборации с другими исполнителями.

Намеки на то, что скоро выйдет их новый альбом, впервые появились на прошлой неделе, когда в нескольких крупных городах мира вдруг появились постеры группы.

Правообладатель иллюстрации Coldplay Image caption Звучит ли саксофон на новом альбоме Coldplay, и кто на нем играет, пока неизвестно

В Мадриде у киноконцертного зала Cine Callao на черно-белом постере рокеры предстали в образе свадебных музыкантов 1920-х годов в компании Фридриха Ницще, держащего саксофон.

Присутствие на фото знаменитого немецкого философа, как и ряд других косвенных указаний, дало основания меломанам предположить, что новый альбом будет экспериментальным.

За этим последовала рассылка писем нескольким членам фан-клуба Coldplay, где музыканты рассказывали о скором выходе нового альбома.

Такое письмо получила и англичанка Лена Тайяра из Уилмслоу, но она подумала, что это фейк и разместила фото на своем аккаунте в "Твиттере", однако другие поклонники группы вскоре заверили ее, что письмо настоящее.

Пропустить Twitter пост , автор: @lena_tayara Fake alert ! Got this in the post this morning with autographs in gold in the corners . Can’t see why anybody would send it . Anybody got anything similar ? pic.twitter.com/Op6VsG51Dh — Lena@Will’s Drumstick 💎🐘🍓🧢 (@lena_tayara) 21 октября 2019 г.

"Последние 100 лет или около того мы работали над одной штукой под названием "Everyday Life", - написано в машинописном письме, подписанном всеми четырьмя членами группы.

"В разделе "Доска объявлений" можно было бы написать: "продается двойной альбом от одного аккуратного владельца". Одна часть называется "восход", другая часть называется "закат". Это то, как мы сейчас себя ощущаем. Мы шлем тебе из спячки нашу любовь", - написали рокеры своим поклонникам.