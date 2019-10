Правообладатель иллюстрации Netflix Image caption Серебряный юбилей правления Елизаветы II пришелся не на лучшие времена

В третьем сезоне сериала "Корона" британскую королеву Елизавету II ждут непростые времена.

С одной стороны - празднование в 1977 году серебряного юбилея своего правления, с другой - экономические и политические волнения конца 1970-х.

По контрасту с герцогом и герцогиней Сассекскими, решившими недавно объявить открытую войну таблоидам и продолжая при этом давать интервью, королева являет собой пример истинной английской сдержанности.

"Подавлять чувства - это долг, а не выбор", - заявляет с экрана королева.

Трейлер нового сезона впервые дает возможность рассмотреть старых героинь в новом обличии: в третьем сезоне на смену Клэр Фой (Елизавета II) и Ванессе Кирби (принцесса Маргарет) пришли Оливия Колман и Хелена Бонэм Картер соответственно.

Правообладатель иллюстрации Netflix Image caption Толпа в ожидании королевы у ворот Букингемского дворца

Сдержанный подход королевы разделяет и принцесса Маргарет.

Даже несмотря на то что шахтерские забастовки угрожают вылиться во всеобщую стачку, а национальная безопасность находится под угрозой, принцесса напоминает своей старшей сестре о необходимости сохранять холодный рассудок.

"Ты не должна дрогнуть. Все пропадет только, если ты скажешь, что все пропало... В этом суть монархи; мы замазываем трещины", - такие слова произносит экранная принцесса Маргарет.

Что еще можно предугадать из нового трейлера?

Правообладатель иллюстрации Netflix

Ляп в эфире?

По мере того как королеву готовят к появлению перед камерами на праздновании серебряного юбилея коронации, мы слышим слова радиоведущего: "Сегодня день юбилейных торжеств, столь же напряженный, как и сама коронация королевы 25 лет назад".

В чем, собственно, проблема?

А дело в том, что принцесса Елизавета стала королевой Елизаветой II 6 февраля 1952 года после смерти своего отца, короля Георга VI.

Однако ее коронация состоялась более чем на год позже - 2-го июня 1953 года, то есть за 24 года до серебряного юбилея.

Многие поклонники сериала "Корона" сразу же узрели эту, казалось бы, ошибку в трейлере, однако в сериале использована настоящая архивная запись Би-би-си, которая шла в эфир утром в день серебряного юбилея коронации.

Ведущий радиоэфира Энди Прайс просто ошибся в подсчетах в прямом эфире, а продюсеры "Короны" намеренно включили это в эпизод третьего сезона - чтобы всё было так, как это происходило на самом деле, во всех деталях и со всеми огрехами.

Королева переживает - и это заметно

С самого начала видно, что королева находится в плохом расположении духа.

Каких-либо признаков безмятежной молодости и след простыл. Она выглядит стареющей и очень одинокой, полной тревог и треволнений, женщиной.

В одной из первых сцен она размышляет вслух: "За то время, которое я провела на троне, чего я добилась?"

Позднее, когда на фоне серого мрачного пейзажа ее везут на машине, она сама отвечает на свой вопрос: "Наша страна была великой, когда я оказалась на троне. Всё, что случилось за время моей службы, так это то, что страна стала разваливаться".

Правообладатель иллюстрации Netflix Image caption Забастовки шахтеров всколыхнули в 1970-е всю страну

Страна тоже страдает

Да, время действия - неспокойные 1970-е.

Закадровая музыка в тейлере - хоральная версия песни Боба Дилана The Times They Are A Changin' ("Времена, они меняются") вполне задает тон.

Бастующие шахтеры маршируют со знаменами, скандируя: "Борьба шахтёров в интересах всех нас", Артур Скаргилл (один из лидеров забастовки 1970-х, впоследствии ставший президентом Национального профсоюза шахтеров в 1982-2002 гг.) в исполнении актера Дэвида Уилмота вскакивает на трибуну с мегафоном.

Член парламента от лейбористской партии Харольд Уилсон (Джейсон Уоткинс) вот-вот станет премьер-министром.

"Страна обанкротилась, наша национальная безопасность в кризисе. Воля народа изменилась. Это уже не мирные времена, - предупреждает голос за кадром.

В это же самое время принц Филипп (его в новом сезоне играет Тобайас Мензис) выступает с собственным предостережением.

"Если этот человек выиграет, то он захочет избавиться от нас", - говорит он королеве в тот момент, когда они вместе смотрят предвыборный митинг Уилсона на черно-белом экране телевизора.

Это лишь затравка того, какие шторма и бури ожидают героев впереди.

Правообладатель иллюстрации Netflix Image caption До роли принца Чарльза Джош О'Коннор с успехом сыграл писателя Лоуренса Даррелла в сериале "Дарреллы"

Чарльз получает предупреждение. И не одно

Этот вечный шип в королевской короне - Уоллис Симпсон, она же герцогиня Виндзорская (в исполнении Джеральдины Чаплин), появляется в кадре, чтобы дать молодому принцу Чарльзу (Джош О'Коннор) небольшой совет... Или лучше было бы сказать, предостережение?

"Будь осторожен со своей семейкой", - говорит она наследнику престола, на что Чарльз отвечает: "Они желают добра".

На что Уоллис отвечает: "Нет, не желают".

Нам также показывают мельком его будущую жену, Камиллу Паркер Боулз (ее играет Эмеральд Феннелл, известная по сериалу "Зовите повитуху"), в ванне с сигаретой на фоне еще одного совета от Уоллис: "Никогда не предавай свою настоящую любовь".

К сожалению, в этом сезоне леди Диана еще не появляется; нам ее покажут только в четвертом сезоне в исполнении Эммы Коррин.

Правообладатель иллюстрации Netflix Image caption Бен Дэниелс и Хелена Бонэм Картер в ролях лорда Сноудона и принцессы Маргарет

Трагедия и насилие крупным планом

Мы видим пышные похороны лорда Маунтбаттена, дяди принца Филиппа: он и еще три человека погибли в 1979 году при взрыве радиоуправляемой бомбы, которую подложили боевики ИРА на его яхту, находившуюся в тот момент у берегов Ирландии в заливе Слайго.

Начались проблемы в браке у принцессы Маргарет и лорда Сноудона, которого играет Бен Дэниелс. Уже в трейлере есть намеки на то, что в их браке бывали ссоры с рукоприкладством.

Хелена Бонэм Картер на экране повторила и знаменитый кадр, запечатленный лордом Сноудоном, на котором принцесса Маргарет нежится в ванной с тиарой на голове.

Третий сезон сериала "Корона" выходит на стриминговом сервисе Netflix17 ноября.