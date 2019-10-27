Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Регистрировать нужно только дроны тяжелее 250 граммов. Но разрешение на полеты нужно всем

В понедельник, 28 октября истекает месячный срок, отведенный правительством России для регистрации всех дронов, которые находились на руках у населения. Что будет с теми, кто не зарегистрирует беспилотник до понедельника?

Короткий ответ: ничего.

Постановление правительства не предусматривает никакого наказания для тех, кто этого не сделает, сказали Би-би-си в Федеральном агентстве воздушного транспорта России.

Но регистрация дрона - лишь полдела. Чтобы поднять любой аппарат в воздух, придется зарегистрировать владельца, согласовывать с властями каждый полет и всякий раз проходить многодневную процедуру сбора разрешений. Иначе - штраф.

За неделю до истечения срока в России были зарегистрированы 1562 дрона; отказано в регистрации, в основном, из-за ошибок в документах, 31. Всего подано заявок - 3197.

Для тех, кто опоздал, фактически действует амнистия: подтверждения покупки не требуется, и чиновники не смогут определить, когда куплен аппарат - до или после дня окончания регистрации существующих дронов.

Как регистрировать дрон

Первое, что необходимо сделать при регистрации беспилотника - взвесить его. Больше четверти килограмма - регистрировать, меньше - нет. Легче от этого если и станет, то не сильно, потому что правила организации полетов одни для всех.

Регистрировать дрон в России можно тремя способами - направлять все документы по почте, принести в Росавиацию лично или через портал госуслуг. Последний способ, правда, не работает по техническим причинам, подтвердила Росавиация. Все документы для регистрации есть на сайте ведомства.

В заявлении надо модель дрона, серийный номер, число двигателей, максимальную взлетную массу, название фирмы-изготовителя. И приложить данные владельца: паспорт, СНИЛС, адрес, телефон и электронную почту.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption План полета надо будет подавать за несколько дней

Наконец, надо сфотографировать дрон на светлом фоне так, чтобы он занимал не менее 70% кадра.

После того, как Росавиация получит документы, она регистрирует дрон в своем реестре и выдает ему номер, который необходимо нанести на беспилотник. Буквально: кисточкой с краской, трафаретом и аэрографом, маркером, как угодно, лишь бы он был читаем и хорошо виден.

Это была простая часть, далее начинается сложная.

Как летать

Чтобы запустить любой дрон в небо, даже если это игрушечный беспилотник ребенка, и летает он на полянке в лесу, необходимо получить разрешение от нескольких организаций.

Причем вес дрона в этом случае никакой роли не играет. Неважно также, где вы запускаете свой беспилотник - федеральные авиационные правила (ФАП-138) устанавливают разрешительный порядок для всех классов воздушного пространства.

Запуск дрона называется "использованием воздушного пространства". И чтобы запустить беспилотник необходимо установить временный или местный режим, а также ввести кратковременные ограничения в интересах пользователей воздушного пространства.

Владелец дрона обязан подать запрос в Единую систему организации воздушного движения.

Туда надо представить полетный план, который подается в бумажном виде, по факсу, по телефону, электронной почте или через специальный портал Росавиации (на нем указаны все телефоны) за три дня до полета. Для регистрации на нем данные владельца должны присутствовать в "Реестре эксплуатантов воздушных судов" или "Реестре авиационного персонала".

Информация на этом портале представлена в виде текста, и понять, есть ли запретная зона над местом запуска дрона будет сложно. Более наглядно ее показывают другие ресурсы в интернете, такие как, например, сайт "Полетные планы". Там необходимая информация отражается на карте, причем в оперативном режиме.

Инструкция по подготовке обращения содержится в приказе минтранса №171.

Однако перед тем владелец дрона должен выяснить, не собирается ли он летать в запретной для полетов зоне. Информацию об установленных зонах публикует на своем сайте Росавиация, причем там же есть и телефоны тех организаций, в чьих интересах запрещены полеты. По этим телефонам теоретически можно с ними договориться о разрешении полетов.

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Кроме того, владельцу дрона необходимо сразу проверить, не собирается ли он летать над населенным пунктом. Если да, то надо получить разрешение у органа местного самоуправления.

Наконец, если с дрона планируется вести фото или видеосъемку, то это называется "дистанционное зондирование земли", и на это надо получить соответствующий сертификат.

После получения всех разрешений перед началом и по окончании полета надо связаться с диспетчером ЕС ОрВ. А пока аппарат в воздухе - не выключать телефон, чтобы диспетчер мог позвонить вам.

Чем грозит нарушение правил?

Если владелец дрона не запускает его, но и не регистрирует, то никакой ответственности он не несет - она просто не предусмотрена законом.

Но административный кодекс России предусматривает ответственность за нарушение правил использования воздушного пространства.

Для обычных граждан это штраф от 20 тысяч до 50 тысяч рублей (для должностных - от 100 тысяч до 150 тысяч, для юридических лиц - от 250 тысяч до 300 тысяч рублей).

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"Число наказаний, наложенных за незаконное использование БЛА (беспилотного летательного аппарата) существенно меньше реального числа применений беспилотников. Несмотря на то, что все более широкий круг силовых структур получает право пресекать незаконные полеты БЛА, они, в силу каких-то причин, просто не реализуют в полной мере данные свои полномочия на практике", - рассказал Би-би-си главный редактор портала UAV.ru Денис Федутинов.

"Таким образом подтверждается классическая фраза о том, что "строгость российских законов смягчается необязательностью их выполнения".

При этом, по его словам, в России ежегодно продаются десятки тысяч дронов.

"Только за прошлый год, по имеющимся оценкам, было продано порядка 160 тыс. единиц. При этом за последние годы отмечался устойчивый рост продаж. Основную долю среди имеющихся систем БЛА, разумеется, занимают беспилотники малого класса, доступные на рынке для широкого круга потребителей", - сказал он.