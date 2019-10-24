Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Марк Цукерберг уже второй раз выступает перед конгрессменами

Создатель крупнейшей соцсети и компании Facebook Марк Цукерберг несколько часов отвечал на вопросы сенаторов, но так, похоже, их и не убедил. Ему вменяют в вину распространение политической дезинформации в преддверии выборов в США. И это лишь одна из накопившихся претензий.

Американские конгрессмены резко раскритиковали главу Facebook Марка Цукерберга за политику компании не проверять политическую рекламу.

На слушаниях в Вашингтоне основателя социальной сети корили за неспособность его детища остановить распространение политической дезинформации накануне президентских выборов в США в 2020 году.

Его также упрекали в том, что сеть способствует распространению радикальных взглядов и разжиганию ненависти.

Особенно Палату представителей заинтересовали планы миллиардера защищать до конца создание своей криптовалюты Libra.

Собрали основные вопросы, четких ответов на которые основатель соцсети Facebook так и не дал.

Как таргетировать политических противников?

В конгрессе Цукербергу припомнили несколько скандалов: утечку данных в фирму Cambridge Analytica и сообщения об использовании его корпорацией детского труда.

Представительница демократической партии Александрия Окасио-Кортес напрямую спросила Цукерберга: "Я просто хочу знать, как далеко это может зайти: могу ли я показывать объявления, ориентированные на республиканцев, агитирующие их за "новое зелёное соглашение"?

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption Александрия - активная сторонница борьбы с климатическими изменениями

"Новое зелёное соглашение"- это экологическая инициатива демократов по возобновляемым источникам энергии и электротранспорту, против которой яростно выступает большинство республиканцев.

Цукерберг в ответ заявил, что платформа будет удалять посты политиков и не только, которые призывали к насилию или пытались отвадить избирателей от участия в выборах.

Что касается дезинформации, то тут Марк сказал, что роль соцсети не состоит в том, чтобы оградить избирателей от непроверенных сведений, которые выдают сами кандидаты.

Другой демократ - Шон Кастен - спросил, будет ли соцсеть удалять радикальные посты в политической рекламе. Он отметил, что бывший член Американской нацистской партии баллотировался в Конгресс и выиграл республиканские праймериз в 2018 году.

Цукерберг ответил: "Конгрессмен, я думаю, что это зависит от множества деталей, с которыми я не знаком и потому не могу ответить".

Это шокировало Кастена: "Я не думал, что это сложный вопрос", - парировал политик.

Бизнесмену также был задан вопрос, будет ли соцсеть удалять рекламу, в которой ложно утверждается, что сведения об иммигрантах, участвовавших в переписи населения США, будут сообщаться в Иммиграционную и таможенную полицию США.

Цукерберг сказал, что компания Facebook находится в процессе пересмотра внутренних стандартов, добавив, что он пока не может сказать, каковы будут новые.

Что не так с криптовалютой Libra?

Марк также пытался успокоить скептически настроенных американских законодателей в отношении безопасности его предлагаемой криптовалюты Libra, но большинство из них были недовольны.

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption По словам ветерана Конгресса Максин Уотерс, в работе Facebook полно просчётов и слабых мест

В последнее время проект столкнулся с рядом проблем, когда ключевые партнёры покинули его, а государственные регуляторы не посчитали его достаточно безопасным.

Члены конгресса выразили обеспокоенность по поводу того, можно ли использовать валюту для отмывания денег, подорвать глобальную финансовую систему или предоставить корпорации слишком большой контроль над данными пользователей.

Цукерберг сказал, что он полон решимости продолжать развитие криптовалюты в интересах миллиарда жителей планеты, у которых нет счёта в банке.

"Мы столкнулись со множеством проблем за последние несколько лет, и я уверен, что есть много людей, которые хотели бы, чтобы им помог кто-нибудь, кроме Facebook", - самокритично добавил основатель Facebook, утверждая, что понимает, почему люди могут не доверять его компании.

Многие законодатели задались вопросом, почему они должны доверять заверениям Марка в отношении Libra, учитывая прошлые провалы соцсети.

Председатель группы демократов в Конгрессе Максин Уотерс указала, что соцсеть уже была предметом парламентского расследования и, по её словам, именно она позволила России вмешаться в выборы в США в 2016 году.

"Для всех было бы полезно, если бы Facebook сконцентрировался на устранении множества существующих недостатков и сбоев, прежде чем продолжить работу над проектом Libra", - сказала она.

Сможет ли Messenger бороться с педофилией?

Конгрессвумен партии республиканцев от штата Миссури Энн Вагнер предположила, что план Facebook по внедрению сквозного шифрования в своем приложении Messenger будет затруднять властям обнаружение фото и видеоконтента с сексуальным насилием над детьми.

Только в прошлом году на в соцсети было опубликовано 12 млн таких изображений - наряду с WhatsApp это самая большая платформа для обмена такого рода материалами.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Марк Цукерберг удивил политиков, не сумев ответить на ряд простых, по их мнению, вопросов

"Что вы делаете, чтобы предотвратить это?", - поинтересовалась Вагнер.

Цукерберг назвал инструменты, разработанные компанией Facebook, для обнаружения подобного контента, но в конечном итоге признал: "Будет сложнее найти нечто подобное".

Что сказали другие конгрессмены?

Демократ Мадлен Дин выразила уверенность, что репутация корпорации в последние месяцы значительно пострадала.

"Репутацию завоёвывают по капле, а теряют вёдрами", - не обошлась без идиом конгрессвумен.

Некоторые, однако, защищали предпринимательские качества основателя крупнейшей соцсети планеты.

"У меня есть свои сомнения по поводу Facebook и Libra", - сказал республиканец Патрик Макгенри. - "Но если история нас чему-то научила, так это тому, что лучше быть на стороне американского прогресса".

Жёстче ли Конгресс допросил Цукерберга, чем в прошлый раз? И интересовался ли Россией?

В первый раз главе корпорации пришлось отбиваться от вопросов конгрессменов в апреле прошлого года.

Тогда Цукерберг, прежде сомневавшийся в значимости фактора троллей, заявил, что сотрудники Facebook ведут настоящую "гонку вооружений" со спонсируемыми Россией группами, которые пытаются эксплуатировать соцсеть, чтобы оказать влияние на исход выборов и общественное мнение.

На этот раз в конгрессе выдвинули похожие упреки. Вот как звучал ответ Цукерберга на этот раз:

"Мы приложили много усилий в последние несколько лет, создавая системы, которые гораздо более развиты, чем у любой другой компании и, признаем честно, у многих правительств, и которые позволяют бороться с иностранным вмешательством. В понедельник на этой неделе мы заявили, что выявили сеть фальшивых аккаунтов из России и несколько сетей фальшивых аккаунтов из Ирана, которые мы закрыли".

"Безусловно, это сигналы, говорящие о том, что эти государства до сих пор пытаются вмешиваться. Но я надеюсь, это дает нам уверенность, что теперь мы обладаем более развитыми системами, которые активно идентифицируют и решают подобные проблемы", - добавил бизнесмен.

Судя по тону высказываний политиков по окончанию слушаний, немногие остались довольны ответами миллиардера.