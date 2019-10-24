Рассказ нелегала: "Мы боялись, что водитель фуры включит морозильник"

Правообладатель иллюстрации Gulwali Passarlay Image caption Гулвали Пасарлай покинул родной Афганистан в возрасте 12 лет и проделал опасный путь, направляясь в Британию

Гибель 39 китайских мигрантов, обнаруженных мертвыми в фуре в английском графстве Эссекс, дала новый толчок общественной дискуссии о проблемах нелегальной миграции.

Но как выглядит проблема глазами самих мигрантов?

Программа Би-би-си Newsday поговорила с нелегальным мигрантом, который тоже попал в Великобританию в кузове фуры в 2006 году. Сегодня Гулвали Пасарлай - активный общественный деятель, помогающий адаптироваться в Британии семьям беженцев и мигрантов.

Он окончил Университет Манчестера, получив степень в политологии, а в 2018 году стал сооснователем фонда My Bright Kite ("Мой яркий воздушный змей"), который поддерживает молодежь в среде мигрантов, помогает им найти себя в британском обществе.

Но его путь в Великобританию мог закончиться плачевно. В интервью Би-би-си Гулвали Пасарлай рассказал, что было самым опасным в этом путешествии, и как он чудом избежал гибели.

"Я покинул Афганистан в 12 лет. Мне довелось пересечь 10 стран, проделав в общей сложности расстояние почти в 18 тысяч километров. Это заняло год. Временами было очень опасно, особенно когда я пересекал Средиземное море.

Потом меня везли в грузовике, а из Кале в Британию - в рефрижераторе, похожем на тот, что прибыл в Эссекс.

Если бы наш водитель включил морозильную установку, мы бы погибли на последнем отрезке нашего пути. Но мы смогли вовремя выбраться оттуда, потому что там не хватает кислорода, воздуха. Привлечь внимание водителя очень трудно, если что-то идет не так, потому что ты сидишь в замкнутом пространстве.

Этот случай [в Эссексе], эта ужасная смерть, заставили меня вспомнить о моем путешествии. Мы боялись, что водитель включит морозильную установку, но он этого не сделал - в контейнере было довольно тепло и комфортно.

Мы сидели на ящиках с бананами, и это было не так уж комфортно, но, по крайней мере, не было холодно. И мы не так уж долго провели в грузовике, 8-10 часов.

Французская полиция и британская полиция проверили фуру, но нас не увидели. Нам повезло, что удалось пересечь [Ла-Манш].

Когда водитель открыл дверь, он нас сразу увидел, захлопнул фургон и вызвал полицию. Полиция прибыла и первым делом начала подозревать его [в пособничестве] - его начали допрашивать и записывать его данные. Я им сказал, что если бы он знал, что мы внутри, он бы вас не вызвал".