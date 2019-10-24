"Нам не хватает позитива": почему бизнес не тратит "кубышку" в десятки триллионов рублей

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Российский бизнес накопил на своих счетах десятки триллионов рублей ликвидности и не хочет вкладывать их в развитие экономики. Это может сорвать планы правительства и президента по ускорению экономики до 3%, а Россия может не выбраться из 10-летней стагнации, предупреждают в РФПИ и ВЭБе.

Компании хранят более 27 трлн рублей на депозитах и других счетах в коммерческих организациях, показывает статистика Центрального банка. В октябре прошлого года таких средств было 26 трлн рублей.

Большая часть из этих средств хранится в рублях, а лишь четверть - в иностранной валюте.

Эта сумма больше, чем 25,7 трлн рублей, которые правительство в ближайшее время собирается потратить на национальные проекты, среди которых, например, строительство инфраструктуры, поддержка демографии и борьба с бедностью.

По мнению правительства, реализация национальных проектов должна привести к ускорению роста экономики выше 3% - это одна из целей, поставленных президентом.

Но как раз достижению этой цели может помешать то, что бизнес не хочет вкладывать деньги в российскую экономику, а копит их на счетах. Об этом предупредили на конференции Moody's главный экономист Российского фонда прямых инвестиций Дмитрий Полевой и главный экономист государственной корпорации ВЭБ.РФ Андрей Клепач.

10 лет стагнации и отсутствие оптимизма

Российская экономика уже 10 лет фактически находится в стагнации со средними темпами роста в 0,9% в год, уверен Клепач.

"10 лет стагнации. Мы из этой ловушки все-таки должны куда-то выйти с помощью нацпроектов, но главное - действительно должно измениться поведение бизнеса", - заявил Клепач, который до 2014 года был заместителем министра экономического развития. По его словам, бизнес мог бы больше вкладывать в экономику страны.

Клепач полагает, что в 2020 году экономика вырастет примерно на 1,8%, а потом рост может ускориться до "двух с лишним". При сложившейся модели бизнеса, по его словам, сложно выйти на 3%, а чем меньше бизнес инвестирует, тем ниже потенциал роста экономики.

Полевой тоже считает, что Россия могла бы выйти на темпы роста выше 3% - если учитывать уровень инвестиций в 25% ВВП, стабильную инфляцию, параметры расходов. Но он сомневается, что нацпроекты смогут вывести на целевые параметры по инвестициям.

"В этих почти 26 трлн рублей, которые составляют бюджет нацпроектов, 7-7,5 трлн - это частные деньги, которые, как предполагается, должны быть привлечены и со стороны локальных инвесторов, и со стороны иностранных инвесторов. Удастся сделать это или нет - это один из больших вызовов", - уверен Полевой.

Дело не только в деньгах бизнеса, которые лежат в российских банках, но и в том, что компании копят иностранные активы, полагает Полевой. Так, сейчас российский бизнес стал чистым кредитом остального мира - то есть его долги намного ниже, чем его кредиты и инвестиции в иностранные государства. Такого чистого долга, по словам Полевого, сейчас скопилось около 100 млрд долларов.

При этом проблема не в том, что компании не зарабатывают. По словам Полевого, динамики прибылей сейчас находится на том уровне, когда инвестиции растут на 5-6%, а не на 0-0,5%. По данным Росстата, в январе-июле прибыль компаний выросла на 18% по сравнению с тем же периодом прошлого года.

"Нам не хватает уверенности, нам не хватает позитива на уровне бизнеса для того, чтобы инвестировать", - объясняет экономист.

Ранее об этой же проблеме говорил министр финансов Антон Силуанов, выступая с лекцией в Финансовом университете при правительстве России. По его словам, эти деньги "не работают, они не идут в экономику, потому что есть определенные риски, есть боязнь, которая превалирует над теми уровнями доходности, которую можно получить от вложения этих средств" (цитата по РБК).

"Плохой деловой климат, коррупция, исполнение закона. Сколько я себя помню, это всегда стоит на первом месте", - соглашается Клепач. Полевой также отмечает неопределенность экономической ситуации и низкий спрос.

Просто изъять деньги

Летом прошлого года помощник президента Андрей Белоусов предложил изъять у 14 крупных компаний 514 млрд рублей сверхприбылей на выполнение "майского указа" Владимира Путина. По мнению Белоусова, эти прибыли компании получили из-за изменения внешней конъюнктуры и ослабления рубля.

В конце августа компании из "списка Белоусова" встретились с самим помощником президента, а также с министром финансов Антоном Силуановым. Они договорились, что бизнес увеличит инвестиции в социально значимые проекты, а правительство не будет поднимать налоги.

Примерно с августа 2018 года власти и бизнеса пытаются договориться об условиях таких инвестиций. Для этого разрабатывается закон о защите и поощрении капиталовложений, причем разрабатывается он почти год.

Ранее глава минфина заявлял, что правительство практически согласовало документ. Власти собираются, по его словам, заключать с компаниями, которые инвестируют более 3 млрд собственных средств за три года, соглашения, согласно которым для них не будут расти налоги и тарифы. Если государство нарушит договоренности, то оно будет возмещать бизнесу ущерб.

В среду Силуанов обещал, что этот законопроект будет внесен в Госдуму в ближайшее время.