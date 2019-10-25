Священные горы закрывают для туристов. Теперь и в Австралии

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Толпы людей устремились к знаменитой скале Улуру в Австралии, чтобы успеть взобраться на нее в последний день, пока это еще разрешено.

С 26 октября монолит-хамелеон будет закрыт для туристов по просьбе местных аборигенов, которые считают Улуру священным обиталищем духов.

Скала, ранее известная как Эрс-Рок, высотой в 350 м, возвышается над идеально ровным плато. Она сформирована из уникального красно-оранжевого монолита камня-песчаника, который меняет цвет в зависимости от погоды.

Расщелины Улуру покрыты наскальными рисунками. Для туземного племени анангу скала является священной, и они уже давно возражали против того, что туристы взбирались на вершину. У анангу принято обходить скалу по земле, и они отнюдь не возражают, чтобы все желающие присоединились к ним в этом ритуале.

"Возможность приехать сюда, познакомиться, поговорить с нами о наших традициях останется всегда, - сказал Би-би-си активист борьбы за права коренных народов, старейшина Дональд Фрейзер. - Мы всегда рады".

В 2017 году было объявлено, что вскоре скала будет закрыта прогулок и восхождений. Тогда только 16% туристов, посещающих Улуру, заходили на нее. Но в последние дни поток желающих взойти на нее "напоследок" резко увеличился.

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В пятницу 25 октября из-за сильных ветров тропа наверх была на время закрыта, и когда руководство заповедника разрешило подъем наверх, на склоне столпились сотни человек.

Media playback is unsupported on your device Улуру - священная скала с высоты птичьего полета

Один из посетителей выложил в "Твиттере" видеозапись очереди в семь утра.

К половине пятого вечера по мельбурнскому времени входные ворота были закрыты, и после ухода последних посетителей железная цепь, за которую можно было держаться при подъеме наверх, была немедленно убрана.

Почему закрыли Улуру?

Два года назад управляющий совет национального парка Улуру-Ката единогласно решил закрыть скалу для людей из-за ее духовного значения, а также ради защиты окружающей среды и безопасности самих туристов.

"Это святыня, для нас это как церковь, - сказал в интервью Би-би-си член племени анангу Рамет Томас. - А люди просто приезжают со всего мира и залезают на нее. У них нет уважения".

Знаки и плакаты, призывающие туристов отказаться от восхождения, стояли у подножия Улуру и раньше.

Правообладатель иллюстрации Supplied Image caption Очередь желающих подняться на священную скалу увеличилась, когда стало известно о грядущем запрете

Но без официального запрета просьбы местных жителей не казались туристам достаточно убедительными, и многие - в том числе австралийцы из других районов страны - всё равно забирались на знаменитую скалу.

"Непонятно, в чем ее значимость. Это просто кусок камня. На него положено взбираться", - сказал Би-би-си один из посетителей в пятницу. Некоторые из последних туристов на Улуру рассказали, что решили использовать последний шанс подняться наверх в память о родственниках, которые мечтали об этом.

Одной девушке ее молодой человек сделал предложение на вершине.

Гора с плеч

Фил Мерсер, корреспондент Би-би-си, нацоинальный парк Улуру-Ката

Улуру, возвышающаяся среди пустыни, великолепна. Аборигены Австралии утверждают, что это место обладает силой и духовным значением как никакое другое.

"Тяжесть падет с плеч сегодня, я чувствую это, - сказал мне старейшина Дональд Фрейзер. - Теперь время отдыха и время исцеления".

Судя по толпе, которая скопилась у подножия скалы перед рассветом в надежде взойти на нее в последний раз, многие будут скучать по прекрасным видам, открывающимся путешественникам с Улуру. Для многих этот опыт - одно из ценных воспоминаний всей жизни.

Однако с закрытием Улуру закончится и многолетняя тревога и стресс для аборигенов.

Администрация национального парка не ожидает сильного сокращения туристического потока из-за закрытия склонов Улуру для людей. К тому же она всегда была опасна для людей: с середины прошлого века десятки человек нашли здесь свою смерть: упали в расщелину или скончались от обезвоживания на жаре. Температура здесь может достигать 47 градусов по Цельсию.

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Во что верят аборигены?

Анангу верят, что в начале бытия мир был бесформенным и хаотичным. Первые существа вышли из протосферы и пошли по земле, по пути сотворяя все виды животных и растений.

Улуру в этой системе верований - зримое доказательство подвига божественных предков, совершенного во времена творения.

Вот одна из легенд, рассказанная Би-би-си местной жительницей Памелой Тейлор год назад.

Лунгката, жадный и лукавый синеязыкий ящер, пришел на Улуру с севера и украл мясо у страуса эму. Эму пошел за ним, но Лунгката сбежал в пещеру и отказался говорить с ним. Лунгката притворился, будто он спит. Эму страшно разозлился и развел большой огонь. Языки пламени поднялись до пещеры, и дым был таким густым, что Лунгката задохнулся и сгорел, и тело его вывалилось вниз.

Памела показывала на огромную синеватую полосу на склоне Улуру: вот след от обгоревшей тушки Лунгкаты, которая скатилась вниз и оставила вечную отметину.

"Он поступал очень плохо, он был вором. Теперь мы учим детей, что воровать нехорошо, а то будешь наказан, как Лунгката".

Но это лишь одна из историй племени.

Некоторые легенды настолько священны, что аборигены не рассказывают их никому, кроме собственных родных.

На какие еще горы запрещено ходить?

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption В Бутане нельзя подниматься на горы выше 6 000 метров

Улуру - не единственное место, которое закрывается от посещений из-за верований местных жителей.

Самая высокая из гор на Земле, ни разу не покоренных альпинистами, находится на границе Китая и Бутана. Это Канкар-Пунсум, ее высота 7570 м над уровнем моря.

В переводе Канкар-Пунсум означает "белая вершина троих духовных братьев".

Еще в начале 90-х годов королевство Бутан запретило восхождения на горы выше 6000 м, а с 2003 и вовсе перестало допускать альпинистов в страну, чтобы священные для жителей страны горы оставались нетронутыми.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Гора Кайлаш в Тибете священна сразу для нескольких религий

Гора Кайлаш в Тибете священна сразу для четырех религий: буддизма, джайнизма, индуизма и тибетской религии бон. Она считается престолом бога Шивы.

Паломничество к Кайлашу поощряется, но гору нужно обходить кругом, а не взбираться на вершину.

В 2000-м году правительство коммунистического Китая разрешило группе альпинистов из Испании взойти на Кайлаш, но после волны критики отменило свое решение и закрыло гору от людей полностью.