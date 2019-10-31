Правообладатель иллюстрации Jon Proctor Image caption "Боинг 707", следовавший рейсом TWA85 31 октября 1969 года

31 октября 1969 года 19-летний ветеран Вьетнамской войны Раффаэле Миникиелло захватил самолет "Боинг-707" авиакомпании Trans World Airlines (TWA).

Самолет вылетел из Лос-Анджелеса и должен был вскоре приземлиться в Сан-Франциско. Однако его пассажирам и экипажу пришлось лететь совсем в другом направлении. Через сутки он оказался в Риме. Это был первый в истории межконтинентальный угон самолета, а также абсолютный мировой рекорд дальности перелета захваченного авиасудна.

Миникиелло и взятые им в заложники члены экипажа совершили в общей сложности пять перелетов (один из них - через Атлантический океан), пролетели 11000 километров и даже успели подружиться - по крайней мере, так показалось захватчику. Би-би-си рассказывает, как все было.

200 долларов для морпеха

Все началось с того, что капралу морской пехоты США Раффаэле Миникиелло недоплатили 200 долларов.

Сберегательная касса, которая выплачивала жалование морским пехотинцам, должна была выплатить ему 800 долларов по возвращении из Вьетнама. Но когда капрал вернулся на родину, то обнаружил у себя на счете лишь 600. Ветеран, который год отслужил во Вьетнаме добровольцем, сначала обратился за помощью к своему руководству. Но те ему не помогли.

Правообладатель иллюстрации Raffaele Minichiello Image caption Раффаэле Миникиелло во Вьетнаме

Расстроившись, бывший морской пехотинец Миникиелло решил восстановить справедливость самостоятельно и ограбил склад военно-морской базы Кэмп-Пендлтон, унеся оттуда на 200 долларов радиоаппаратуры и других вещей. А чтобы избежать полагавшегося ему за ограбление тюремного срока, он решил угнать самолет и бежать из страны.

Когда Раффаэле было 12 лет, его семья эмигрировала в США из небольшого итальянского городка Мелито-Ирпино недалеко от Неаполя. Это произошло вскоре после того, как городок в 1962 году пережил землетрясение. 19-летний ветеран Вьетнама решил бежать от правосудия на историческую родину, тем более что незадолго до этого в Италию вернулся его тяжело больной отец.

Вооружившись трофейной китайской винтовкой, которую он привез из Сайгона, а также большим запасом патронов, Миникиелло купил билет на рейс TWA85 из Лос-Анджелеса в Сан-Франциско за 15,50 долларов.

Оружие он спрятал в туалете, а когда самолет с 40 пассажирами поднялся в воздух, он взял на прицел одну из стюардесс и приказал ей отвести его в кабину пилота. Там он и объявил экипажу, что борт захвачен.

Как угоняли самолеты в 60-е

Гражданская авиация в США в 60-е годы ХХ века была не такой, как сейчас. Это было золотое время для похитителей самолетов: пассажиров при посадке не досматривали, на борт можно было пронести что угодно. Авиакомпании стойко сопротивлялись любым попыткам властей ввести проверку личных вещей пассажиров. Самолеты тогда не взрывали, а риск угона не казался достаточным основанием, чтобы огорчать пассажиров унизительными и долгими процедурами.

Угонщики этим с удовольствием пользовались, и газеты регулярно публиковали новости о захватах самолетов. Похитителями самолетов нередко становились американцы, разочаровавшиеся в капиталистическом строе. Захваченные самолеты часто направлялись на Кубу, с которой США в начале 1960-х прервали дипломатические отношения.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption TWA85 на взлетной полосе

Угоны стали привычным явлением. В 1961 году в течение всего трех месяцев - с мая по август - было совершено сразу три таких угона. Особенно этому радовался Фидель Кастро, который требовал у американцев деньги за возврат судов.

Не удивительно, что и некоторые пассажиры рейса TWA85 поначалу подумали, что захваченный самолет полетит в Гавану. Но вышло иначе.

В Рим со всеми остановками

Миникиелло нервничал и долго не мог договориться с экипажем самолета, куда лететь. Сначала он требовал, чтобы самолет отправился напрямую в Рим. Летному составу не сразу удалось объяснить ему, что для этого в баке не хватит топлива.

Сошлись на том, что борт летит в Денвер, расположенный примерно на полдороге между Лос-Анджелесом и Нью-Йорком. Там самолет заправляется, а захватчик выпускает пассажиров и дальше отправляется в Нью-Йорк с командой пилотов и одной из стюардесс на борту в качестве заложницы. Там - заправка, а затем - перелет в Европу.

Миникиелло сначала требовал, чтобы с ним осталась стюардесса Шарлин Делмонико - та, которую он взял в заложники первой. Однако потом остаться на борту вызвалась ее коллега Трейси Коулмен - у нее был бойфренд в Нью-Йорке, и она надеялась, что путешествие там и закончится.

Полет проходил в такой спокойной обстановке, что захватчик почти перестал нервничать и даже был вежлив с заложниками. Когда самолет приземлился в Денвере и пассажирам было разрешено выйти, один из них внезапно вспомнил, что забыл на сиденье свой костюм для Хэллоуина. Он попросил Миникиелло вернуться и забрать его, и тот любезно разрешил.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Шарлин Делмонико (справа) в Денвере рассказывает прессе, как произошел захват самолета. Рядом с ней две другие стюардессы: Таня Новакофф (слева) и Роберта Джонсон (в центре)

"ФБР чуть все не испортило"

Трехчасовой перелет из Денвера в Нью-Йорк тоже прошел без происшествий. На борту было всего пять человек: три летчика, стюардесса Трейси Коулмен и Миникиелло, который удобно устроился в кресле и даже выпил коктейль из виски и джина.

В аэропорту "Джон Франклин Кеннеди" самолет должен был заправиться, сменить пилотов и лететь дальше - так думал Миникиелло. Он не знал, что на земле его уже поджидали около сотни агентов ФБР. Некоторые из них - с оптическими винтовками, готовые стрелять по первому приказу. Другие готовились проникнуть на борт под видом механиков и обезоружить угонщика.

Однако - на счастье Раффаэле - произошел инцидент, который помешал спецслужбе отбить судно с заложниками: винтовка Миникиелло выстрелила.

Позднее выяснилось, что выстрел, скорее всего, был случайным - угонщик просто неаккуратно обращался с оружием. Пуля угодила в потолок, чудом не задев баллон с кислородом и не повредив фюзеляж.

Но в тот момент этого никто не понял: пилоты, которые были в кабине и не видели происходящего, испугались за свою жизнь и передали земле, что никакой заправки не будет. И потребовали, чтобы к самолету никто не приближался - кроме двух пилотов-международников, которые должны были вместе с ними лететь с Миникиелло в Европу.

Капитан Дональд Кук, возглавлявший экипаж, потом искренне радовался, что все случилось именно так. "План ФБР точно привел бы к гибели всей команды", - говорил он в интервью "Нью-Йорк Таймс". - "Мы сидели с этим мальчишкой шесть часов и наблюдали, как он из безумного маньяка становился довольным и спокойным парнем с чувством юмора. И потом эти идиоты, ничего не зная, приняли решение, как с ним справиться, и полностью разрушили доверительные отношения, которые мы выстраивали шесть часов".

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Агент ФБР Скотт Вернер с пулей в руках

Перелет через Атлантику

Доверие удалось частично восстановить лишь во время следующего перелета. Капитану Куку удалось убедить Раффаэле, что экипаж знать не знал, что происходило на земле.

Следующую посадку самолет совершил в Бангоре, штат Мэн, и там наконец-то заправился. К этому моменту за судьбой заложников следила уже вся Америка, и полиции пришлось приложить немало усилий, чтобы не пускать репортеров слишком близко к захваченному самолету.

По воспоминаниям участников этого перелета, они тепло и дружески общались с Раффаэле. Стюардессу Трейси Коулмен он научил раскладывать пасьянс, а капитан Кук приходил побеседовать с ним о жизни, и во время этого разговора они сидели на соседних креслах, а винтовка стояла между ними. Ему Раффаэле рассказал о том, что всего лишь хочет вернуться на родину в Италию, а на воинской службе нажил "кое-какие проблемы".

Через Атлантический океан добрались без приключений, не считая того, что единственной пищей на всех находившихся на борту людей оказались пирожные, которыми предполагалось угощать пассажиров рейса TWA85. Но, по воспоминаниям пилота Венцеля Уильямса, вопрос, чего бы съесть, волновал всех не очень сильно.

После короткой дозаправки в ирландском Шанноне "Боинг 707" отправился в конечную точку своего полета - Рим. На подлете к Риму Миникиелло выдвинул требование: самолет должен быть припаркован в удаленной от аэропорта зоне, а его должен встретить представитель полиции на машине и без оружия.

Прощаясь с заложниками, Раффаэле был вновь обходителен и даже предложил подбросить их на полицейской машине до отеля, от чего те вежливо отказались. Миникиелло тревожился, что членов экипажа могут наказать за то, что те не отняли у него винтовку, хотя у них была такая возможность. Наконец, он просто извинился перед ними за то, что доставил так много проблем.

"Ничего страшного, - ответил экипаж. - Мы это не приняли на свой счет".

Угонщик даже записал адрес капитана Кука в Канзас-Сити, чтобы позднее написать ему письмо.

"Земляки, за что вы арестовываете меня?"

Приключения экипажа на этом закончились, а приключения Раффаэле продолжались. На итальянской земле его встретил полицейский без оружия на "Альфа Ромео". Приставив винтовку к затылку полицейского, Раффэле велел тому сначала петлять по окрестностям Рима, а потом ехать в Неаполь. Но заметив, что машину преследует полиция, он велел остановиться в безлюдном месте и убежал. К поиску беглеца подключились сотни полицейских, собаки и вертолеты.

Нашли его в церкви.

2 ноября, в воскресенье, спустя сутки после вылета из Лос-Анджелеса Раффаэле пришел в церковь. За его бегством к тому времени следила вся Италия. Даже его тяжело больной отец, узнав от репортеров, какое рискованное предприятие он затеял, обещал при встрече оборвать ему уши.

Правообладатель иллюстрации AFP/Getty Images Image caption Полиция прочесывает окрестности Рима в поисках Раффаэле Миникиелло

Но вопрос конспирации не тревожил Раффаэле: спрятав оружие и американскую военную одежду, которая была на нем все это время, он явился на воскресную службу в одном исподнем. Даже если бы прихожане не смотрели телевизор, они бы, пожалуй, заподозрили неладное.

"Земляки, за что вы арестовываете меня?" - сказал он полицейским, которые пришли его забирать. Этим же удивленным тоном он пытался уверять полицейских и репортеров, что знать ничего не знает ни о каком самолете, хотя потом все-таки рассказал историю, которую уже слышал капитан Кук.

Правообладатель иллюстрации AFP/Getty Images Image caption Миникиелло арестован 1 ноября 1969 года

Что было с Раффаэле потом

Дальнейшая карьера Раффаэле не сложилась. Отсидев в тюрьме, он пытался стать фотомоделью и киноактером, но безуспешно. Одно время поговаривали, что именно он был прототипом Джона Рэмбо, но создатели фильма это опровергли. Долгое время он жил в Риме, работал барменом, женился на дочери хозяина бара и даже открыл свой ресторанчик под названием Hijacking.

А в 1980 году на его родине в Ирпинии случилось еще одно землетрясение - гораздо более сильное, чем в 1962 году. Вся Италия помогала жителям разрушенных городов, в том числе Раффаэле Миникиелло, который лично приезжал из Рима, чтобы помогать пострадавшим. Репортеры тогда вновь обратили на него внимание: теперь это был уже не 20-летний обаятельный мальчик, но взрослый 31-летний мужчина. В новых интервью он признавался, что сожалеет о своем поступке 11-летней давности.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Землетрясение в Ирпинии, 1980

В 1985 году у Миникиелло случилось несчастье: при родах умерла его жена, ребенок тоже не выжил. Чтобы привлечь внимание общества к проблеме халатности медиков, Раффаэле запланировал новый теракт - он собирался взять в заложники участников медицинской конференции и даже нашел для этого оружие.

Но у него был друг, который увлек его более интересным занятием - чтением Библии. Миникиелло стал очень набожным человеком и остается им до сих пор.

Возвращение в Америку

В 1999 году Миникиелло впервые со времен захвата TWA85 решил побывать в Америке и встретиться с боевыми товарищами. К этому времени он уже знал, что американские власти не будут его преследовать.

Правообладатель иллюстрации Otis Turner Image caption Раффаэле Миникиелло (слева): встреча с боевыми товарищами после возвращения в Америку

В 2009 году он даже пробовал организовать встречу со своими бывшими заложниками, но на нее приехали только стюардесса Шарлин Делмонико и летчик Венцель Уильямс.

Миникиелло очень расстроился, когда от этой встречи отказался капитан Кук. Раффаэле казалось, что они с ним подружились. А Уильямсу и Делмонико он лично принес извинения и подарил по экземпляру Нового Завета. Дарственная надпись гласила: "Спасибо большое за ваше время. Я благодарен вам за то, что вы простили мои поступки, которые причинили вам зло. Пожалуйста, примите в подарок эту книгу, которая изменила мою жизнь. Благослови вас Бог. Раффаэле Миникиелло".

Дальше следовала надпись "Лука, 23:34" - это была отсылка к стиху из Евангелия: "Отче! отпусти им, не ведают, что творят".

Сегодня бывший угонщик живет на две страны. Американские власти не посадили его за решетку, но из-за своих похождений он не получает полагающихся ветеранам Вьетнамской войны пособий и не имеет права на лечение от посттравматического стрессового расстройства.

Зато он завел себе маленький самодельный самолет и видеоблог, в котором выкладывал свою игру на аккордеоне. У блога 174 подписчика, а последняя запись там появилась четыре года назад.