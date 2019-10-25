Как тают ледники Исландии: фото 30 лет назад и сейчас

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Правообладатель иллюстрации Iceland met office Image caption Ледник Брейдамеркурйокудль в 1989 и 2019 годах

Команда ученых из Шотландии и Исландии сравнила фотографии, сделанные в 1980-х годах, с современными изображениями, снятыми с помощью дронов. Благодаря этому фотопроекту удалось установить, сколько льда потеряли ледники Исландии.

Внимание ученых было сосредоточено на южной части ледяного покрова ледника Ватнайокюдль, крупнейшего в Исландии - его площадь составляет 7700 квадратных километров (8% территории острова).

Киран Бакстер из Университета Данди в Шотландии сказал в интервью Би-би-си: "Мы увидели ошеломляющую разницу, образовавшуюся за очень короткий промежуток времени".

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В проекте, в котором также участвовали ученые из Исландского университета и Метеорологического бюро Исландии, использовались аэрофотоснимки, сделанные в ходе полета на исследовательском самолете в 1980-х годах.

Были сделаны тысячи фотографий, затем они были преобразованы в трехмерную модель местности в высоком разрешении.

По словам Кирана Бакстера, это значит, что фотографии можно переформировать, чтобы показать местность под разными углами.

"Затем мы можем сопоставить эти снимки с фотографиями с беспилотников, сделанными сейчас".

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Ученые надеются, что разница в ледниковом покрове, столь заметная при сравнении фотографий, поможет людям увидеть, как быстро сокращаются ледники Исландии.

Метеорологическое бюро Исландии сообщает, что с 2000 года ледники страны отступили на общую площадь около 750 квадратных километров и в среднем теряют за год около 40 тысяч квадратных километров.

Этим летом в Исландии прошла церемония торжественного прощания с ледником Окйекудль, который практически исчез с лица Земли в возрасте около 700 лет.

Ледник официально был объявлен погибшим в 2014 году, когда он утратил способность двигаться. То, что когда-то было гигантским ледником, превратилось в небольшой кусочек льда на вершине вулкана.

Исчезновение ледников, вызванное изменением климата, является глобальной мировой проблемой. В последнем докладе Межправительственной группы экспертов по изменению климата говорится, что, по прогнозам, к 2100 году более мелкие ледники в Европе, Африке, Андах и Индонезии потеряют более 80% своей нынешней массы льда, если выбросы углерода будут высокими.

Повышение уровня мирового океана может иметь огромные последствия для миллионов людей, предупреждают эксперты.

Правообладатель иллюстрации National Land Survey of Iceland

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