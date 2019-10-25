Как тают ледники Исландии: фото 30 лет назад и сейчас

Ребекка Морелл Научный корреспондент Би-би-си
  • 25 октября 2019
Breiðamerkurjökull 1989 Правообладатель иллюстрации Iceland met office
Breiðamerkurjökull 2019 Правообладатель иллюстрации Iceland met office
Image caption Ледник Брейдамеркурйокудль в 1989 и 2019 годах

Команда ученых из Шотландии и Исландии сравнила фотографии, сделанные в 1980-х годах, с современными изображениями, снятыми с помощью дронов. Благодаря этому фотопроекту удалось установить, сколько льда потеряли ледники Исландии.

Внимание ученых было сосредоточено на южной части ледяного покрова ледника Ватнайокюдль, крупнейшего в Исландии - его площадь составляет 7700 квадратных километров (8% территории острова).

Киран Бакстер из Университета Данди в Шотландии сказал в интервью Би-би-си: "Мы увидели ошеломляющую разницу, образовавшуюся за очень короткий промежуток времени".

Interactive Посмотрите, как ледник Скалафеллсйокудль изменился с 1989 года

2019

Исландский ледник Скалафеллсйокудль в 2019 году

1989

Исландский ледник Скалафеллсйокудль в 1989 году

В проекте, в котором также участвовали ученые из Исландского университета и Метеорологического бюро Исландии, использовались аэрофотоснимки, сделанные в ходе полета на исследовательском самолете в 1980-х годах.

Были сделаны тысячи фотографий, затем они были преобразованы в трехмерную модель местности в высоком разрешении.

По словам Кирана Бакстера, это значит, что фотографии можно переформировать, чтобы показать местность под разными углами.

"Затем мы можем сопоставить эти снимки с фотографиями с беспилотников, сделанными сейчас".

Interactive Посмотрите, как ледник Хоффеллсйокудль изменился с 1982 года

2017

Ледник Хоффеллсйокудль в 2017 году

1982

Ледник Хоффеллсйокудль в 1982 году

Ученые надеются, что разница в ледниковом покрове, столь заметная при сравнении фотографий, поможет людям увидеть, как быстро сокращаются ледники Исландии.

Метеорологическое бюро Исландии сообщает, что с 2000 года ледники страны отступили на общую площадь около 750 квадратных километров и в среднем теряют за год около 40 тысяч квадратных километров.

Этим летом в Исландии прошла церемония торжественного прощания с ледником Окйекудль, который практически исчез с лица Земли в возрасте около 700 лет.

Ледник официально был объявлен погибшим в 2014 году, когда он утратил способность двигаться. То, что когда-то было гигантским ледником, превратилось в небольшой кусочек льда на вершине вулкана.

Исчезновение ледников, вызванное изменением климата, является глобальной мировой проблемой. В последнем докладе Межправительственной группы экспертов по изменению климата говорится, что, по прогнозам, к 2100 году более мелкие ледники в Европе, Африке, Андах и Индонезии потеряют более 80% своей нынешней массы льда, если выбросы углерода будут высокими.

Повышение уровня мирового океана может иметь огромные последствия для миллионов людей, предупреждают эксперты.

Heinabergsjökull glacier 1989 Правообладатель иллюстрации National Land Survey of Iceland

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