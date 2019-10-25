США отправят танки охранять нефть в Сирии. Что это значит?

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption До последнего времени США присутствовали на севере Сирии вместе с курдами из Демократических сил Сирии

США отправят механизированные соединения в Сирию для защиты нефтяных и газовых месторождений от террористов, заявил министр обороны Марк Эспер в пятницу. Такие соединения обычно включают танки и другую бронетехнику.

Ранее президент США Дональд Трамп рассказал, что "небольшое число американских военных останется в районе с нефтью", несмотря на его обещание вывести войска из Сирии.

Американские военные, по словам Эспера, укрепят позиции у города Дейр-эз-Зор, чтобы защитить месторождения от боевиков ИГ (запрещенная в России и других странах организация). Именно у Дейр-эз-Зора расположен завод американской компании Conoco, бои за который шли в феврале 2018 года. Тогда, по сообщениям СМИ, в результате авиаудара погибли десятки граждан России.

В то же время в Москве заявили о прибытии в Сирию дополнительного контингента в 300 бойцов российской военной полиции.

Столкнуть Россию и Турцию?

Сохраняя войска в Сирии, США могут преследовать несколько целей, рассказал Би-би-си Дмитрий Суслов, заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ.

Во-первых, Вашингтон пытается минимизировать репутационный ущерб от объявленного ранее Трампом вывода войск. С другой стороны, в интересах США "столкнуть Россию и Турцию" и развалить астанинский формат переговоров о сирийском урегулировании, считает эксперт.

Американцы хотят сделать сирийский конфликт "бременем и ношей" для Москвы, а не победой российской внешней политики, добавил эксперт. Согласованный в Сочи президентами России и Турции план разведения сил на севере Сирии стал "неприятным сюрпризом" для американцев.

Сохранив присутствие в Сирии, США поставят под вопрос лояльность курдов Асаду и тем самым могут спровоцировать Турцию на продолжение операции против них.

Media playback is unsupported on your device Жители Сирии бросают в сторону уезжающих американцев картошку

В то же время, ввод новых американских подразделений в Сирию станет нарушением международного права, так как для американского присутствия в Сирии нет юридической базы, считает Суслов.

Из Сирии в Ирак

Трамп несколько раз повторял намерение вывести весь американский контингент из Сирии. Но, как стало известно на этой неделе, часть войск все же останется в охваченной войной стране. По информации газеты New York Times, около 200 американских военных остались на границе с Иорданией.

Та часть военных, которая покинула север Сирии в последние дни, пока не вернется домой, а отправится на запад Ирака.

Две недели назад Трамп объявил о решении вывести американские войска с северо-востока Сирии. Сразу после этого Турция начала наступление на территории курдов, которые до последнего были союзниками США в борьбе с джихадистами из ИГ. Турция считает, что курды связаны с Рабочей партией Курдистана, которая уже более 30 лет ведет вооруженную борьбу за независимость и которую турки называют террористической.

17 октября Анкара и Вашингтон договорились о пятидневном прекращении огня в турецкой операции, чтобы позволить курдам покинуть территорию боевых действий, после чего российский и турецкий президенты согласовали дальнейший план действий.

Решение Трампа вывести войска раскритиковали как демократы, так и республиканцы, а курды назвали шаг Трампа "ударом в спину". Лидер республиканского большинства в сенате Митч Макконнелл в колонке в газете Washington Post назвал решение "стратегическим кошмаром".

Палата представителей США подавляющим большинством голосов поддержала резолюцию, осуждающую решение Трампа о выводе американских военных из Сирии. Резолюцию поддержали как демократы, так и республиканцы.

Вернуть солдат домой?

Несмотря на турецкое наступление на северные территории Сирии и звучавшие в адрес США обвинения в предательстве союзников, Дональд Трамп настоял на выводе войск. "У них там проблема на границе. Это не наша граница, и мы не должны платить за это жизнями американцев", - заявил Трамп.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption В 2017 году на территории Сирии находилось более 2000 американских военных

"Почему наши солдаты должны находиться между двумя противоборствующими сторонами, у которых потенциально сотни тысяч бойцов? Меня выбрали для того, чтобы я вернул солдат домой", - сказал Трамп.

Президент Трамп ранее неоднократно обещал покончить с "бесконечными войнами", в которые оказываются втянуты США. Однако ни с одним из военных конфликтов, о которых говорил Трамп, так и не было покончено.

Более того, как пишет New York Times, США в последние месяцы направили на Ближний Восток больше военных, чем число вернувшихся домой солдат за это же время. Как отмечает издание, Трамп не возвращает военных домой, предпочитая перебрасывать войска из одного региона в другой.

Всего около200 тысяч американских военных находится за границей - в различных регионах мира. Больше всего американских военных в Японии и Южной Корее. В этом регионе расквартировано порядка 78 тысяч военных США. Также большой контингент американских военных - порядка 45-65 тысяч человек - находится в странах Персидского залива. Еще около 12 тысяч американских военнослужащих размещены в Афганистане.

В странах НАТО находится более 35 тысяч американских военных. Во времена холодной войны в странах НАТО присутствовало около 300 тысяч военных США. После распада СССР это число сократилось в 10 раз и оставалось на этом уровне вплоть до прошлого года. Однако в минувшем году США направили еще 4500 своих военных в Литву, Латвию, Эстонию и Польшу. Большая часть военных США сконцентрирована в странах Восточной Европы.

В странах Африки находится порядка 6-7 тысяч американских военных. В основном силы США сконцентрированы в районе так называемого Африканского рога - региона на востоке Африки, в который объединяют Эфиопию, Джибути, Эритрею и Сомали. Также значительная часть военных США расквартирована в регионе Сахель (Сенегал, Мавритания, Мали, Алжир, Буркина-Фасо, Нигер, Нигерия, Камерун, Чад, Судан).

В соседнем с Сирией Ираке находится около 6000 американских военных. И их число увеличивается, поскольку в Ирак, по данным New York Times, перебрасывают военных из Сирии.

Число американских военных в районе Персидского залива с начала мая выросло на 14 тысяч человек: как объяснили в Вашингтоне, это связано с нападениями на саудовские нефтяные танкеры, в чем Эр-Рияд винит Иран.