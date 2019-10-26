Почему бегать лучше натощак, что планирует изучать НАСА и как получать топливо прямо из воздуха

В очередной подборке интересных научных новостей недели:

НАСА объявила конкурс на проекты новых межпланетных экспедиций

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НАСА рассказала о своих планах дистанционного исследования планет Солнечной системы, их спутников и астероидов на ближайшее десятилетие. Большинство из них стали привлекать внимание экзобиологов только в последние годы.

Церера

Правообладатель иллюстрации NASA Image caption Необычный кратер на Церере выбрасывает жидкую грязь с высоким содержанием солей

Крупнейший астероид диаметром 945 км считается единственной карликовой планетой в астероидном поясе между орбитами Марса и Юпитера.

На нем довольно много воды - как в форме льда, так и жидком виде под поверхностью. Зонд Dawn, который в течение трех лет обращался вокруг Цереры, уже давно зафиксировал присутствие водяного пара, который испускает астероид. Кроме того, странный грязевой вулкан, вероятно, выбрасывает на поверхность воду, смешанную с солью и другими минералами.

Однако данных, собранных зондом, недостаточно для того, чтобы ответить на множество вопросов - например, о возможности биологической активности на Церере.

В прояснении нуждаются также химический состав поверхности астероида, происхождение его водных источников и эволюция этой карликовой планеты на ранних этапах.

Венера

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Мы многое знаем о Венере благодаря советским и американским аппаратам, которые побывали на поверхности этой удивительно похожей на Землю планеты. Условия там адские - средняя температура 462 градуса, давление 90 атмосфер - и жизнь земного типа там невозможна.

Атмосфера планеты состоит в основном из углекислого газа и наполнена сернистыми облаками.

Планетолог Марта Гилмор и ее коллеги из Уэслианского университета в США предлагают проект новой флагманской миссии, которая может открыть новую эру в изучении Венеры. Среди предлагаемых аппаратов - аэростаты, посадочные модули и орбитальные обсерватории.

В числе направлений будущих исследований они предлагают изучать историю воды на Венере, химический состав планеты и историю ее климата, а также современное взаимодействие атмосферы и поверхности.

Энцелад

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Этот огромный спутник Сатурна привлекает все большее внимание ученых: известно, что под толстым слоем льда скрывается жидкий океан, в котором присутствуют сложные органические молекулы.

Планетологи из Университета Джонса Хопкинса предлагают отправить на Энцелад аппарат нового поколения, который займется бурением льда, и соберет пробы поверхности в районе огромных водяных гейзеров, выбрасывающих жидкую воду, а затем доставит собранные образцы обратно на Землю.

Нептун

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Та же группа ученых предлагает обратить особое внимание на планету Нептун, поскольку мы довольно мало знаем об этом газовом гиганте.

Они предлагают разработать новый зонд, который сможет исследовать сразу две планеты - Нептун и Уран, а также загадочный спутник Нептуна Тритон, который является единственным в своем роде в Солнечной системе, двигаясь в направлении, обратном вращению планеты.

Бегать лучше по утрам до завтрака

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Появились новые данные, подтверждающие, что бег до завтрака значительно полезнее с точки зрения метаболизма.

Исследование, результаты которого публикует Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism, подтверждает, что бег до завтрака вдвое увеличивает темпы сжигания организмом жиров у мужчин. Это не означает, что такие бегуны худеют быстрее, однако обмен веществ у них идет иначе.

Главное изменение - резкое падение выработки инсулина, который связан с диабетом и ожирением. Профессор Хавьер Гонзалес из Университета Бата в Англии, который является соавтором исследования, указывает, что добровольцы, участвовавшие в измерениях, легко приспособились к новому распорядку и не ощущали особых проблем при беге на пустой желудок.

Гонзалес и его коллеги провели два эксперимента, используя в качестве испытуемых мужчин с избыточным весом. Первый эксперимент был кратким: один день в неделю мужчины занимались на велотренажере на пустой желудок, а в другой день им давали такую же нагрузку, но уже после завтрака с высоким содержанием углеводов.

В более продолжительном эксперименте 30 мужчин занималась физическими тренировками в течение шести недель. Одна группа делала это до завтрака, другая - после.

Оказалось, что мужчины в обеих группах теряли вес примерно одинаковыми темпами, однако у тех, кто тренировался на пустой желудок, после приема пищи вырабатывалось значительно меньше инсулина. В то же время повышалась чувствительность организма к этому гормону - и тот базовый инсулин, который уже присутствовал в их крови, работал значительно более эффективно.

Эти данные подтверждают, что организм можно заставить переключиться в режим, когда в качестве источника энергии он начинает усиленно использовать жиры, попутно снижая выработку инсулина.

Впрочем, такой режим не всегда оказывается благотворным - например, в период восстановления тканей и органов после травмы или операции он не рекомендуется.

Искусственные листья - источник топлива

Правообладатель иллюстрации Cambridge University

Ученым Кембриджского университета удалось создать прототип устройства, которое производит так называемый водяной или генераторный газ (синтез-газ) за счет использования солнечной энергии, не оказывая парникового эффекта.

Синтез-газ состоит из водорода (Н2) и угарного газа (СО) и сейчас производится в основном путем взаимодействия каменного угля с водяным паром. Результат этой реакции широко используется в качестве топлива, в фармакологии, при производстве удобрений и пластмасс.

"Возможно, вы никогда не слышали о синтез-газе, но вы пользуетесь продуктами из него каждый день. Если мы научимся производить его не из угля, это будет важнейшим шагом в создании зеленой энергетики будущего", - говорит ведущий автор профессор Эрвин Рейснер.

Устройство, которое Рейснер называет искусственным листом, работает по тому же принципу, что и природный процесс фотосинтеза - превращает углекислый газ в сахар при помощи солнечной энергии, причем это происходит даже в дождливые и пасмурные дни.

Телескоп засек ударную волну от взрыва сверхновой 30 лет назад

Правообладатель иллюстрации F.Haberl, M. Freyberg and C. Maitra, MPE/IKI

Новая рентгеновская орбитальная обсерватория, запущенная недавно в рамках совместного российско-германского проекта Spektr-RG, начинает давать первые удивительные результаты. Об этом рассказывается в пресс-релизе Института Макса Планка в Германии.

Первые изображения, полученные телескопом eROSITA, показывают изменения в поведении остатков сверхновой звезды, взорвавшейся более 30 лет назад.

Вспышка этой звезды, получившей название SN 1987A, произошла в Большом Магеллановом облаке на расстоянии 168 тысяч световых лет. Это была самая близкая вспышка сверхновой со времен изобретения телескопа, и наблюдения за взрывом помогли астрономам получить первые данные об этом сравнительно редком событии.

Ближе к центру снимка - чуть выше и левее - видна газовая туманность Тарантул (30 Doradus C в созвездии Золотой Рыбы), на окраине которой и произошел взрыв сверхновой.

Чуть ниже, у левого края снимка, видна вспышка, похожая на птицу с распростертыми крыльями. Это двойная звездная система, состоящая из черной дыры (массой в 10 солнечных) и голубой звезды-сверхгиганта (она в 32 тяжелее Солнца), которые вращаются вокруг общего центра масс, делая полный оборот за 3,9 суток. Черная дыра срывает газовые оболочки звезды, производя при этом сильное рентгеновское излучение.

А в самом центре ярко светит сверхновая 1987A. Однако, несмотря на такую яркость звезды, измерения нового телескопа свидетельствуют, что ее свет становится все менее интенсивным по мере расширения газового облака, образовавшегося в результате взрыва.