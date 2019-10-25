"Куда указывает тень - там и Турция". В Сирии пропало более 100 россиян

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Около 50 россиянок с детьми - всего более 100 человек - пропали в Сирии, выбравшись из лагеря Айн-Исса, известного как тюрьма для семей боевиков экстремистской группировки "Исламское государство" (запрещена в России).

Через несколько дней после того как лагерь опустел, в интернете появилось видео, на котором в неизвестном помещении несколько девушек в никабах называют свои имена и произносят: "Из России". Родственники ищут этих девушек уже неделю.

"Если не уйдете через пять минут - подожжем палатки"

Касим (здесь и далее имена изменены по просьбе родственников) жил с женой Маидой и двумя детьми в Дагестане. По воспоминаниям Зумруд, матери Касима, "ничто не предвещало беды": Касим был "светским парнем", учился, параллельно работал, занимался спортом.

Тогда, в 2014 году, Зумруд жила в Сочи. Однажды сын позвонил ей и заявил, что собирается поехать в Москву на заработки, но мать идею категорически не поддержала и запретила сыну уезжать. Разговор на этом закончился. Через несколько дней Маида призналась: ее муж все-таки уехал, правда, не в Москву, а "в Египет" - якобы учиться.

"Меня мандраж схватил, - говорит мать Касима в разговоре с Би-би-си. - Сын через несколько дней вышел на связь, говорил, что выучится, будет преподавать потом в исламских институтах. Ерунда какая-то! Я ему повторяла: ты же светский парень, у тебя футбол, танцы, какие исламские институты?!"

Но через несколько месяцев исчезла и невестка Зумруд, забрав с собой детей. Нескоро, но мать Касима все-таки узнала, что ее дети - в так называмом "Исламском государстве".

"Все это время - с 2014 года - они перемещались из одного города в другой, из одной горячей точки в другую, но меня оберегали, говорили, что все нормально. Буквально недавно невестка сказала: "Когда мы с детьми уже были в Турции, позвонил Касим и сказал: не стоит вам сюда ехать, здесь все не так, как мы думали. Но было уже поздно: наши документы забрали", - вспоминает слова Маиды Зумруд.

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Маида рассказывала теще, что в какой-то момент им удалось найти проводника, который согласился вывести женщин и детей из "Исламского государства" безопасным маршрутом. Но женщин все равно поймали. Так Маида с детьми оказалась в лагере Айн-Исса, где провела полтора года.

Дальше, со слов Зумруд, которая в то время переписывалась с Маидой, ситуация развивалась следующим образом: сирийские курды, охранявшие лагерь, сказали, что уходят с этой территории, и все жители лагеря должны пойти с ними, но многие все же отказались. Маида и другие россиянки позвонили матерям в Дагестан, спрашивая, что делать. Те посоветовали остаться в лагере и ждать прихода турецких войск.

"Курды просто ушли, распахнув все ворота лагеря. А через некоторое время несколько человек вернулось, и они сказали: если вы не уйдете через пять минут, мы подожжем ваши палатки. И они действительно подожгли лагерь, девочки только успели вытащить детей и несколько дорожных сумок", - пересказывает слова Маиды Зумруд.

В распоряжении Би-би-си есть видео, снятое Маидой. На нем видно, как черный дым поднимается в небо над палатками. Женский голос за кадром говорит: "Айн-Исса - лагерь наш. Сожгли наш лагерь курды. Дымят наши палатки. Курды вытурили нас и сожгли наши палатки. Мы находимся в сирийском лагере для беженцев".

"Воткните палку в песок и найдите север"

По словам Зумруд, девушки сбились в несколько групп и ушли в пустыню. Маида - и еще 14 женщин и 27 детей вместе с ней - после выхода из лагеря решили двигаться в сторону турецкой границы. Но где она, было неясно. Вокруг лишь песок и ни одного ориентира.

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"Дети позвонили мне перепуганные. Мы тут открыли карту, стали искать где они, и как дойти до Турции. Оказалось, надо идти на север. Но как найти север в пустыне? Я судорожно искала советы по ориентированию в интернете", - рассказала Би-би-си Алия - свекровь еще одной девушки, выбравшейся из лагеря вместе с Маидой.

"Я сказала им воткнуть палку в песок после полудня, посмотреть, куда падает тень, и идти туда. В интернете написано, что в той стороне должен быть север. Это безумие. Но только так я и могла им помочь", - дрожащим голосом говорит Алия.

По словам Зумруд и Алии, девушки шли по пустыне пешком с маленькими голодными детьми до заката солнца без еды и воды. Затем заночевали на прямо песке. "Женщины сделали своими телами круг, внутрь круга положили детей и грели их своими телами. Наутро увидели турецкий флаг вдали, пошли на него", - рассказывает Зумруд.

Затем девушек и детей подобрали вооруженные люди из протурецких отрядов.

"Девочки звонили нам и радовались. Говорили, что впервые за два года приняли душ, увидели электричество и горячую воду. Накормили детей и, наконец, сами поели досыта", - рассказывает Алия. Но радовались женщины недолго.

"Через два дня за ними пришли какие-то военные. Последний раз дочка позвонила и сказала, что они проезжают Телль-эль-Абьяд (город на границе Сирии и Турции - прим. Би-би-си). Это было 17 октября. С тех пор связь с ними пропала", - еле выговаривает Зумруд. Продолжать рассказ она не может - плачет.

Точных данных нет

В воскресенье, 13 октября, сообщалось о побеге сотен членов семей боевиков "Исламского государства" из лагеря Айн-Исса. Сирийские курды, до этого охранявшие лагерь, и до этого предупреждали, что не смогут должным образом охранять лагеря и тюрьмы на севере страны.

Сколько именно человек вышло из лагеря - подсчитать до сих пор невозможно. Изначально мониторинговые группы говорили о 100, курдские власти - о 800 родственниках членов ИГ, а президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и вовсе называл сообщения о побеге заключенных дезинформацией.

Но курдская администрация настаивала: лагерь не охраняется.

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Вскоре сирийской неправительственной организации Enab Baladi удалось пообщаться с француженкой, которая также содержалась в лагере. Она подтвердила историю, рассказанную россиянками: курды сами выпустили заключенных из лагеря, когда оставили Айн-Иссу, услышав о наступлении Турции.

Ныне опустевший лагерь Айн-Исса еще пару недель назад был известен во всем мире: в нем содержались семьи боевиков "Исламского государства".

В мае 2019 года в лагере находилось почти 13 тысяч человек, жили они в палатках в среднем по пять-шесть человек. Доступных источников информации извне было немного: новости узнавали благодаря сарафанному радио. Большинство жителей лагеря интересовало два вопроса: как найти работу и как вернуться в родные места.

Новый лагерь и переговоры

Представители МВД Турции заявили, что за последнюю неделю они задержали 236 человек, сбежавших из лагерей для бывших сообщников ИГИЛ. Ранее эти лагеря находились под контролем курдских сил.

Судьбу части семей удалось проследить журналистам турецкой государственной телекомпании TRT. По их словам, все задержанные турецкого происхождения были перевезены в центры содержания на территории Турции. Впоследствии этих людей будут судить, а их детей пока поселят в специальные приюты.

Как сообщили в МВД Турции, иностранных граждан, среди которых есть и граждане России, увезли в лагеря на севере сирийской провинции Алеппо. Эта территория сейчас находится под контролем лояльных Анкаре сил.

По данным МВД Турции, в первую очередь задержанных нетурецкого происхождения направляют в центры содержания в городах Африн, Джераблус и Эль-Баб.

По данным источников Би-би-си, близких к МВД Турции, представители протурецких сил в ближайшее время известят представителей тех стран, чьи граждане были задержаны за последнюю неделю на севере Сирии, чтобы начать переговоры об их дальнейшей судьбе.

Фотографии использованы в материале для иллюстративных целей.