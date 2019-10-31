"Мир глазами Путина". Британский канал час показывал кадры российского ТВ

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Channel 4 в среду вечером транслировал программу "Мир глазами Владимира Путина". Промо обещало познакомить британских зрителей с "сюрреалистичным миром российского телевидения".

В итоге телеканал целый час транслировал нарезку из российских телешоу практически без комментариев.

От Киселева до Чапман

"Владимир Путин - самая большая телезвезда в России", - сообщает телеканал. Так начинается час российского телевидения на британском канале - с белых букв на черном фоне. В дальнейшем все немногочисленные комментарии к происходящему на экране будут появляться именно в таком формате. Никакого ведущего, никакого закадрового голоса, никаких экспертов.

Звучит музыка, в кадре появляется Владимир Путин: это известная в России запись благотворительного концерта 2010 года, на котором президент спел песню Blueberry Hill.

"Телевидение - это способ общения Путина с народом", - снова сообщают белые буквы на черном фоне.

Дальше следует нарезка кадров из трансляций российских телеканалов.

Путин говорит: "Мы великая держава", "Я думаю, что в долгую мы все равно выиграем..." После этого на экране появляется Владимир Соловьев: "Добрый день", - начинает он свое шоу. Белые буквы на черном фоне поясняют: "Добро пожаловать в мир российского телевидения".

В течение следующего часа Владимир Соловьев сменялся в кадре Дмитрием Киселевым, а Киселев - Анной Чапман. Программа полностью состояла из нарезок самых ярких, по мнению Channel 4, моментов из российских политических ток-шоу. Их показывали на русском языке с английскими субтитрами.

Зрители узнали, что "Британия сегодня скатилась до общественного туалета", простыми "британцами манипулируют спецслужбы" (из шоу Соловьева), а "при Бараке Обаме в Белом доме проводили обряды вуду" (из шоу Чапман).

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Послушали зрители и женщину-парфюмера, выступившую экспертом на "России 24" и предложившую Руслану Боширову и Александру Петрову, обвиняемым в Британии в попытке отравления Скрипалей, создать свой аромат. "В этом аромате обязательно должны сочетаться сила и упорство. Думаю, его можно оформить интересно - например, в виде газового баллончика или дверной ручки", - заявила парфюмер в эфире.

Зрители Channel 4 узнали, что говорили на российских телеканалах об отравлении Сергея и Юлии Скрипаль, аннексии Крыма, войне в Сирии, ЛГБТ, выборах, на которых победил Дональд Трамп, Терезе Мэй и Борисе Джонсоне.

Что сказали британцы?

Британская газета Guardian назвала фильм насмешливым: "Кадры в этом фильме могут быть довольно интересными и несколько экзотичными, но это еще и тревожный поток пропаганды, который питает одну из главных держав мира и ее жителей", - пишет издание.

"Строгие, но сексуальные ведущие называют Британию общественным туалетом, сокрушаются, что детей в западных школах насильно учат быть геями и мастурбировать и обясняют страх Трампа перед морковью. Впрочем, мой восторг [от просмотра этого фильма] немного уменьшился, когда я подумал, что если бы Россия получила право на ответ, она могла бы выставить Channel 4 в таком же идиотском свете", - заключает Guardian.

"Владимир Путин, вероятно, не слишком часто испытывает чувство вины, - приходит к выводу Times. - У забавных кадров есть зловещая оборотная сторона. Большая часть российского телевидения контролируется государством, и Путин использует это для укрепления своих позиций, распространяя фейк-ньюз".

"Большая часть этой передачи похожа на эпизод шоу Клайва Джеймса - это такое субботнее вечернее шоу, выходившее еще до эпохи YouTube в 1980-х. Оно показывало зрителям самое лучшее из самого ужасного, что транслировало международное телевидение. Только это намного, намного более безумно и зловеще", - делится впечатлениями Independent.

В интернете не все остались довольны фильмом. "Почему я не могу посмотреть шоу Джорджа Кларка? Почему вместо этого там проклятый Путин", - интересуются в "Твиттере".

"Я ору от этого фильма", - признаются зрители. Критикуют и российских журналистов: "Эти телеведущие на RT и других каналах, должно быть, образованные люди. Я не могу понять, как они с этим живут. Они ведут себя так, будто все русские - тупые отморозки".

Не все, впрочем, были удивлены подачей российского телевидения.

"Смотрю "Мир глазами Владимира Путина", который без тени иронии и благодаря хорошей редактуре пытается убедить меня, что российские СМИ формируют политический нерратив. Конечно, в Британии подобного не происходит", - с иронией замечают некоторые.