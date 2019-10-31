Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Кот Ларри с Даунинг-стрит, 10 был бы не прочь попрощаться с Джонсоном - первым премьером, подселившим к нему собаку. Джонсон пока выезжать не собирается

Британия выходит из ЕС уже три с половиной года, и все никак. Судьбу брексита теперь должны определить досрочные парламентские выборы. Но не все так просто.

Русская служба Би-би-си разбиралась, зачем британцев зовут на первые за столетие зимние выборы, чем они могут закончиться и как это повлияет на судьбу брексита.

Что будет с брекситом?

Зависит от того, выиграет ли Борис Джонсон выборы для консервативной партии.

Если тори вернут себе большинство, палата общин быстро утвердит развод с ЕС, и брексит случится 31 января - по окончании предоставленной Евросоюзом отсрочки, а то и раньше, в новогоднюю ночь.

Если парламент вновь окажется подвешенным, но тори сохранят власть в коалиции с одной из мелких партий, то мучения продолжатся. Парламент вернется к подробному разбору условий прощания с ЕС, и брексит вновь может затянуться.

А если вопреки прогнозам большинство получат оппозиционные партии, то наиболее вероятно, что любая сделка с ЕС - прежняя или новая - будет вынесена на референдум. Это еще по меньшей мере полгода отсрочки, а то и вовсе отказ от брексита.

Кто выиграет?

Невозможно предугадать. Опросы показывают серьезный отрыв консерваторов, однако все карты путают британская избирательная система и неясные перспективы пактов о ненападении между близкими по духу партиями.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Борис Джонсон (слева) рассчитывает на провал непопулярного лидера лейбористов Джереми Корбина

Чтобы выиграть выборы в одном из 650 округов, кандидату достаточно обойти всех конкурентов, большинство не требуется, никаких вторых туров. Это чревато серьезными перекосами.

Например, теоретически возможно, что кандидаты от партии, занимающей в опросах второе место, придут вторыми в каждом из избирательных округов. Миллионы избирателей поддержат эту партию, но в парламенте у нее не будет ни одного депутата. Ноль.

Поэтому основная борьба сосредоточится в тех округах, где перевес у соперника небольшой.

Консерваторы как партия брексита наверняка потеряют часть мандатов в не желающих покидать ЕС регионах, прежде всего в Шотландии и Лондоне. Однако могут отвоевать места у лейбористов в северных и центральных районах Англии, дружно голосовавших за выход из Евросоюза.

С другой стороны, консерваторам угрожают кандидаты от пока не представленной в парламенте Партии брексита Найджела Фараджа. А лейбористам - восставшие из пепла либерал-демократы, открыто выступающие против брексита.

Почему выборы так часто?

Действительно, ведь в Британии действует закон о том, что выборы проводятся раз в пять лет. Его специально приняли в 2011 году, чтобы положить конец чехарде досрочных голосований. Однако за последние пять лет это уже третьи выборы. Закон явно не достиг цели.

И все потому, что на референдуме 2016 года британцы голосами 52% против 48% решили выйти из Евросоюза. В процессе обсуждения того, как именно выходить, общество и парламент разделились на три очевидные фракции, и ни у кого не оказалось большинства.

Взгляды у них примерно такие:

одни хотят резко разорвать отношения с ЕС и разойтись в разные стороны;

вторые желают развестись полюбовно и сохранить тесные отношения;

третьи требуют вовсе бросить эту затею и остаться в ЕС.

Правообладатель иллюстрации PA Media Image caption Шотландцы против брексита. Почти все голоса они отдают своей национальной партии

На момент референдума у власти была Консервативная партия, но ее большинство в парламенте было незначительным. Чтобы увеличить его и получить мандат на претворение в жизнь своей версии брексита, премьер Тереза Мэй воспользовалась ростом популярности тори и убедила оппозицию согласиться на досрочные выборы в июне 2017 года.

Она просчиталась. Консерваторы потеряли большинство. Мэй трижды не смогла провести через парламент соглашение с ЕС о брексите и со слезами на глазах ушла в отставку. Консервативная партия передала премьерский портфель Борису Джонсону - лидеру кампании за выход из ЕС. Он поклялся жизнью, что выведет Британию из ЕС 31 октября.

Но у него не получилось. Джонсон согласовал новую сделку с ЕС, однако к намеченному сроку не успел утвердить ее в парламенте. Депутаты отказались ограничивать тремя днями срок обсуждения масштабного конституционного закона о брексите и попросили больше времени. Джонсон отказался.

К тому же в процессе битвы с оппозицией он выгнал из своей партии два десятка депутатов и оказался во главе правительства меньшинства.

Но Джонсон уверен, что расклад сил в палате общин не отражает популярности его идей и методов в народе. Поэтому он решил, что лучшим выходом будут досрочные выборы, а не вязкая борьба за свой вариант брексита с неуступчивым парламентом.

Оппозиция долго не соглашалась. Но потом решилась. И вот почему.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Патриарх брексита Найджел Фарадж и его партия - главная угроза для тори

"Для желающих остаться в ЕС декабрьские выборы - последний шанс", - объясняет логику оппозиции эксперт по законодательству и брекситу Дэвид Аллен Грин.

"Выборы для них - это риск. Однако они нейтрализуют другую опасность: рано или поздно текущий созыв парламента утвердил бы сделку о разводе с ЕС".

Именно поэтому настойчивые призывы Джонсона к выборам поддержали в итоге шотландские националисты и либерал-демократы. И те, и другие хотят остаться в ЕС. И те, и другие наверняка усилят позиции в парламенте.

Их поддержки консерваторам было достаточно для объявления досрочных выборов. В такой безвыходной ситуации лейбористы - главная оппозиционная партия, не желающая принимать ни ту, ни другую сторону в вопросе о брексите, - вынуждены были согласиться на выборы, несмотря на ужасающие рейтинги.

Кого выбирают?

Главный орган власти в стране - Палату общин британского парламента. Она состоит из 650 депутатов.

Правообладатель иллюстрации UK Parliament Image caption Джонсон атакует оппозицию на противоположной скамье в палате общин

Премьер-министром становится лидер большинства (однопартийного или коалиционного), правительство формируется из числа соратников-депутатов. Крупнейшая оппозиционная фракция получает статус официальной оппозиции и формирует теневой кабинет.

Депутаты правящего и теневого правительств пересаживаются на первый ряд в зале заседаний и потому именуются "переднескамеечниками". Правительство определяет повестку заседаний и план законодательной деятельности, оппозиция оппонирует ему.

Когда все решится?

На избирательную кампанию отведено 25 рабочих дней, или пять недель. Голосование традиционно проводится в четверг. На этот раз - 12 декабря.

Впервые с 1923 года агитировать и голосовать придется в темноте и холоде. Последние полвека для выборов отводили оптимистичную позднюю весну. Но брексит изменил все.

Победителя мы узнаем в пятницу, 13-го.