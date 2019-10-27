Клуб Джульетты: кто отвечает на любовные письма со всего света

Image caption Мартин Хопли любит проводить время в лондонском баре, где он часто пишет ответы на наиболее трогательные письма

Мартин Хопли хорошо знает, как разбиваются сердца. Он думает об этом каждый день.

Этот 41-летний англичанин тратит бесконечные часы на написание утешительных писем незнакомым людям со всего света, страдающим от неразделенной любви.

Иногда он призывает их предложить возлюбленному или возлюбленной пожениться. Часто он напоминает им, что нужно научиться любить себя, прежде чем думать о счастье с другим.

"Моя работа - помогать людям понять что-то, открыть сердце, следовать за любовью, но не упасть в пропасть", - говорит Мартин.

Последние несколько лет Марти, как и еще несколько десятков волонтеров, работает в добровольческой организации "Клуб Джульетты", который размещается в тесном чулане в подворотне старого дома на окраине Вероны в Италии.

От него совсем недалеко до места, где собираются толпы туристов, желающих увидеть дом героини трагедии Шекспира Джульетты Капулетти.

Правообладатель иллюстрации Juliet Club Image caption Волонтеры клуба Джульетты стараются ответить на каждое полученное письмо

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Клуб расположен рядом со знаменитым Домом Джульетты, куда стекаются толпы туристов

Клуб существует уже несколько десятилетий и каждый год получает около 50 тысяч писем, зачастую адресованных просто "Джульетте, Верона, Италия". Мартин и другие "секретари Джульетты" отвечают на каждое письмо, бумажное или электронное, если у него есть обратный адрес.

В городе есть несколько специальных почтовых ящиков, в которые можно бросить записку без марки, а это означает, что некоторые признания в любви поступают к волонтерам клуба в виде сложенных листков бумаги, салфеток и даже пустых сигаретных пачек.

Члены клуба стараются отвечать на каждое послание в соответствующем стиле, будь это цветистые стихи или краткое электронное письмо.

"Так как я сейчас нахожусь не в Вероне, я отвечаю на электронные послания, - говорит Мартин из Рединга в Англии. - Конечно, это менее романтично, чем настоящее рукописное любовное письмо, но люди вкладывают сердце и душу в свои послания, и поэтому Джульетта отвечает им так же".

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Стены арки, ведущей к дому Джульетты, увешаны тысячами любовных посланий, которые оставляют посетители

Правообладатель иллюстрации Juliet Club Image caption Все письма, получаемые клубом, тщательно сортируются и отправляются в архив

Мартин иногда проводит целые дни, размышляя над ответом. В поисках вдохновения он часто обращается письму от Джульетты, которое получил сам, - оно стоит в рамке на столе.

Вспоминая тот момент в 2015 году, когда он послал письмо в Верону, узнав о существовании там клуба Джульетты, Мартин говорит: "Есть что-то такое, в том чтобы описать свои чувства на листе бумаги, положить его в почтовый ящик, от чего подташнивает. Ты вкладываешь сердце и душу в письмо, чтобы его увидел весь мир".

В своем письме Мартин рассказал Джульетте о том, как в детстве пережил операцию по удалению опухоли мозга, и о том, как ему приходится нелегко после болезни. После того как подруга разбила ему сердце, он верил, что снова сможет полюбить, "вопреки повреждениям мозга и здравому смыслу", - поэтому он попросил Джульетту использовать магию, чтобы у следующей любовной истории был счастливый финал.

Спустя полгода он получил конверт с итальянской маркой, который, по его словам, полностью изменил его дальнейшую жизнь.

Image caption По словам Мартина, оставшиеся от операций шрамы на голове часто заставляли его думать о том, полюбит ли его кто-нибудь

"Слова от имени Джульетты были не похожи на всё, что я до того слышал или читал, потому что они были обращены только ко мне", - рассказывает Мартин.

"Когда люди пишут Джульетте, они часто напуганы и запутались. Но она принимает эти чувства, успокаивает их и посылает их вам снова как прекрасную песню, которую легче понять".

Единственная фраза из письма Джульетты Мартину, которую он согласился раскрыть нам, звучит так: "Тебе предназначено быть живым".

"Эта фраза засела в моем мозгу, потому что в ней есть что-то волшебное", - говорит он.

Мартина так вдохновил ответ Джульетты, что он стал активным участником страницы клуба в "Фейсбуке", оставляя комментарии и вступая в разговор с другими поклонниками. А затем члены клуба стали просить его отвечать на некоторые письма. Пять лет спустя Мартин вошел в группу постоянных волонтеров.

Секретари клуба делят между собой нагрузку, отбирая письма, которые им близки и понятны.

"Это могут быть письма от женщины, которая влюбилась в близкого друга, от мужчины, у которого скончалась жена, от мальчика, который только начинает осознавать себя в роли мужчины, от девочки, которая считает себе некрасивой и неспособной найти любовь… Джульетта наверняка слышала все сценарии, которые только можно вообразить", - говорит Мартин.

"Если один секретарь не может ответить на какое-то письмо, оно передается другому", - поясняет он.

Правообладатель иллюстрации Caro Cools Image caption Большая часть секретарей клуба живет в Вероне, но им помогает множество добровольцев по всем миру

Правообладатель иллюстрации Juliet Club Image caption В письмах, на которые отвечает Мартин, содержится множество историй о разрывах - и из стран, разрушенных войной, и из враждующих семей. Есть и те, которые связаны с опасениями иммигрантов из-за брексита

Многие из писем, на которые Мартина просят ответить, связаны с близким ему опытом человека, имеющего ограниченные возможности, который не может не думать о том, полюбит ли его кто-нибудь.

По его словам, шрамы от различных сложных операций, оставшиеся у него на голове, заставляли его задавать себе подобные вопросы. Но сейчас он считает: эти шрамы - свидетельство, что он боец, готовый сражаться за жизнь.

Мартин перенес 18 операций и бессчетные курсы радиотерапии, после того как в возрасте 14 лет у него обнаружили опухоль мозга. Он до сих пор страдает от хронических болей, двоения в глазах, проблем с координацией и памятью, которая, по его словам, напоминает швейцарский сыр, столько в ней прорех.

Эти проблемы с памятью затрудняют устное общение, и поэтому Мартину трудно найти постоянную работу.

Однако писание писем дает ему возможность тщательно обдумывать свои мысли и выражать свои чувства. Эта привычка к размышлениям помогла ему в создании сотен красноречивых и эмоциональных писем адресатам клуба Джульетты.

Правообладатель иллюстрации Hopley family Image caption Мартину было всего 14 лет, когда у него обнаружили опухоль мозга

Правообладатель иллюстрации Martin Hopley Image caption Сейчас Мартину 41, он несколько раз побывал в Вероне, где встречался с членами клуба

По его словам, он даже содействовал одной свадьбе, убедив женщину изменить свою жизнь и переехать в страну, где живет её возлюбленный. Спустя год эта женщина написала второе письмо, в котором сообщала, что она вышла замуж.

"Они были знакомы давно, но им нужен был какой-то толчок со стороны, и мое письмо сыграло свою роль", - рассказывает Мартин.

Отвечая на письма, посылаемые клубу Джульетты, Мартин чувствует, что сам становится лучше и добрее.

"Во многих смыслах, - признается он, - говоря от имени Джульетты, я перестаю быть собой, я не такой хороший человек, как она. Она никогда не будет насмехаться, никогда не будет судить вас, никогда не обидит вас, от нее требуется только сочувствие и понимание. Джульетта помогает нам всем стать лучше".