Аль-Багдади больше нет. Значит ли это скорый конец ИГ?

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption На месте ракетного удара у деревни Бариша в провинции Идлиб

О смерти Абу Бакра аль-Багдади триумфально объявил лично президент США Дональд Трамп. Означает ли гибель лидера "Исламского государства" (организация запрещена в России) конец этой экстремистской группировки?

Лина Хатиб, директор Ближневосточной программы британского Королевского института международных отношений (Чатэм-хаус):

Смерть аль-Багдади не означает конец ИГ. Непосредственное будущее ИГ зависит не столько от наличия у него лидера, сколько от того, как будет меняться ситуация в Сирии.

Багдади был важной фигурой в ИГ, особенно в тот период, когда эта организация собиралась создать халифат или собственное исламистское государство. Учитывая, что без халифа невозможно создать халифат, ИГ представлял своим сторонникам аль-Багдади в качестве своего признанного лидера.

Несмотря на военное поражение ИГ в Сирии и Ираке, сторонники группировки по-прежнему видели в Багдади надежду на возрождение халифата. Его заявления привлекали сочувствующих, как отмечали журналисты и сотрудники международных агентств, которые опрашивали жен и вдов бойцов ИГ в лагере Аль-Хол в Сирии.

Еще до начала турецкого вторжения на севере Сирии военное присутствие ИГ сильно сократилось, однако группировка продолжала функционировать. Спящие ячейки исламистов совершали стихийные нападения на северо-востоке страны, часто на мирное население.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Аль-Багдади объявил о создании халифата в 2014 году в Мосуле

В пустынных районах близ Хомса к востоку от Пальмиры исламисты беспорядочно атаковали позиции сирийской армии и российские базы. На северо-западе Сирии многие бывшие бойцы ИГ присоединились к другим джихадистским группам.

В провинции Идлиб такой группой является "Хуррас-ад-Дин", филиал "Аль-Каиды" (запрещена в России), которая, несмотря на боевую активность, насчитывает небольшое количество членов и не обладает особой популярностью среди местного населения.

Наиболее активно ИГ действует в районе города Дейр эз-Зор на северо-востоке Сирии.

Отряды Сирийских демократических сил (СДС), в состав которых входят курдские формирования, контролируют этот район, но не обладают поддержкой населения, большинство которого составляют арабы, не признающие ни курдов, ни сирийскую армию, ни отряды, поддерживаемые Ираном.

Местные арабские племена недавно устраивали акции протеста против сирийского режима и Ирана.

До турецкого вторжения на севере Сирии столкновения между арабскими племенами в Дейр эз-Зоре и курдами регулярно заканчивались активизацией действий ИГ.

Несколько месяцев назад на контрольно-пропускном пункте Сирийских демократических сил был застрелен араб. На протяжении последующих двух недель в этом районе активизировались спящие ячейки ИГ, получившие поддержку местных арабов.

Этот сценарий - напряженность, за которой следует активизация ИГ, - продолжается, хотя нападений не так много, и они ограничиваются, как правило, применением самодельных взрывных устройств на дорогах.

После турецкого вторжения боевики ИГ попытались воспользоваться сокращением присутствия курдских формирований в районе Дейр эз-Зора. Однако попыток занять оставленные курдами территории не отмечалось.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Это все, что осталось от одного из домов, атакованных американскими вертолетами в ходе операции против аль-Багдади и его сообщников 27 октября

Как и применение самодельных бомб боевиками, это свидетельствует о том, что военные возможности ИГ существенно ослаблены.

Джихадистов сдерживает также и то, что в этом районе по-прежнему размещены силы международной коалиции, которые, по словам Трампа, охраняют нефтяные месторождения.

Вероятно, ИГ попытается использовать смерть аль-Багдади, чтобы сплотить сторонников и призвать их к отмщению. Однако дни, когда сторонники халифата сражались до последней капли крови, по всей видимости, прошли.

Лидер ИГ в Сирии Абу Айман аль-Ираки сам вышел на передовую в сопровождении всего шести бойцов, которые бросили его в момент столкновения с курдами из СДС. В этом бою он и погиб.

Раньше ИГ не приходилось направлять своих командиров на передовую.

Вероятно, ИГ изберет теперь преемника аль-Багдади, но куда важнее для организации развитие ситуации на северо-западе и северо-востоке Сирии.

Президент Трамп заявил, что аль-Багдади был убит в провинции Идлиб, там лидер ИГ пытался возродить группировку.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Деревня Бариша подверглась ракетному удару американских вертолетов в воскресенье

Джихадисты из группы "Хуррас ад-Дин" в провинции Идлиб, которая откололась от группировки "Хайят Тахрир аш-Шам", чтобы сохранить верность "Аль-Каиде", скорее всего, составляли опору аль-Багдади.

Хотя боевики обеих групп вместе сражались против сирийской армии, а джихадисты "Хайят Тахрир аш-Шам" даже пытались утвердить свою администрацию в этом районе, в Идлибе существует массовое сопротивление местного населения, которое делает маловероятным возрождение ИГ в этой провинции.

Что касается северо-востока, сирийская армия расширяет свое присутствие в этом районе, но ее возможности ограничены из-за нехватки военнослужащих и отсутствия нужного снаряжения и боевой техники, но также из-за того, что армии приходится подавлять восстания в городе Даръа на юге страны, а также готовиться к наступлению в Идлибе.

Контроль над северо-восточными районами по-прежнему сохраняют курды, хотя в последнее время они действуют под сирийским флагом - после входа сирийской армии в регион.

Только если силы международной коалиции покинут Дейр эз-Зор, ИГ сможет попытаться в союзе с местными арабами захватить эти территории. Однако президент Трамп заявил, что коалиция не собирается отказываться от защиты нефтяных месторождений.

Ситуация на северо-востоке показывает, что даже если международная коалиция считает гибель аль-Багдади крупной победой, основным источником возрождения влияния джихадистов из ИГ являются местные напряженные отношения между участниками конфликта, а воспрепятствовать такому возрождению способно только присутствие там сил международной коалиции.