"Предположим, что аль-Багдади убили": на что повлияет гибель лидера ИГ

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Лидер джихадистской группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в России) Абу Бакр аль-Багдади убит в результате спецоперации американских военных. Об этом в воскресенье объявил президент США Дональд Трамп. Эксперты полагают, что физическое устранение аль-Багдади вряд ли изменит ситуацию на Ближнем Востоке и в первую очередь важно лично для Трампа.

Американский президент сравнил операцию по устранению аль-Багдади с увлекательным кино. По его словам, бойцы спецназа США высадились возле дома лидера ИГ в деревне Бариша в Сирии и ворвались внутрь. Аль-Багдади попытался бежать через тоннель, но поняв, что он заблокирован, взорвал себя вместе с тремя детьми.

Трамп также добавил, что власти США предварительно уведомили Россию о грядущей операции, а Турция не создала никаких проблем во время ее проведения.

Позднее президент сообщил, что видеозапись гибели главаря ИГ может быть частично опубликована.

"Отличные выходные для нашей страны. Мы поймали того, кто должен был быть пойман долгое время назад. Изумительная работа разведки, военных, координация... Мы очень этому рады", - резюмировал Трамп.

В минобороны России сообщили, что не располагают достоверной информацией о проведении США операции по устранению аль-Багдади.

"Нарастание количества непосредственных участников и стран, якобы принимавших участие в этой "операции", каждый с абсолютно противоречивыми подробностями, порождают обоснованные вопросы и сомнения в ее реальности и тем более в успехе", - отмечалось в сообщении ведомства.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в понедельник сообщил, что если информация о ликвидации лидера ИГ подтвердится, то "в целом можно говорить о серьезном вкладе президента США в борьбу с международным терроризмом".

Молчание джихадистов

Телеграм-канал ИГ продолжает работу и пока никак не реагирует на новости о смерти аль-Багдади.

Как отмечает журналист службы мониторинга Би-би-си Абдирахим Саид, это обычная практика джихадистских медиа, которые не торопятся реагировать на новости о гибели своих лидеров.

Саид прогнозирует, что когда в ИГ подтвердят смерть аль-Багдади, событие будет представлено как мученическая смерть героя, мужественно сражавшегося и погибшего на поле боя. Террористы представят нарратив, который будет полностью противоположным заявлению Трампа о позорной смерти лидера джихадистов.

ИГ также будет использовать новость для рекрутирования новых членов, считает он. В марте, когда США заявили о победе над ИГ в Сирии, организация анонсировала создание новых ячеек в Пакистане, Индии и ЦАР, а также новые атаки. Основываясь на этом, можно ожидать, что после объявления о смерти аль-Багдади мы увидим новую волну атак, добавляет Саид.

Эксперт также подчеркивает, что сообщения о назначении террориста по имени Абдулла Кардаш преемником аль-Багдади основаны на фейковом посте в соцсетях и канал ИГ в "Телеграме" не подтверждал этого.

Победа одного политика

По мнению президента Института Ближнего Востока Евгения Сатановского, новость о ликвидации аль-Багдади прежде всего выгодна лично Трампу, который сейчас заинтересован прежде всего в том, чтобы переизбраться на новый президентский срок.

"Он [Трамп] выступил ярко, красиво. Молодец, умеет работать и куда тоньше чувствует аудиторию, чем его предшественник Барак Обама. А кто еще от этого выигрывает? Да никто больше. Но этого и достаточно", - сказал Сатановский в беседе с Би-би-си.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Трамп сравнил операцию по ликвидации аль-Багдади с увлекательным фильмом

Такого же мнения придерживается политолог и арабист Алексей Малашенко, который называет устранение лидера ИГ "личной победой Трампа".

"Это не очень большое событие в политике, но это психологически важно для Трампа", - полагает он.

Что изменится на Ближнем Востоке?

Как полагает Сатановский, убийство аль-Багдади не окажет какого-либо значительного влияния на ситуацию на Ближнем Востоке и в Сирии в частности.

"Почему это вообще на что-то должно влиять? Ну вот "Аль-Каида" в свое время потеряла Усаму бин Ладена, и на что это повлияло? Жил себе и жил в 100 метрах от военной академии в Абботтабаде. Предположим, что аль-Багдади действительно убили (кстати, в который раз его "убили" - и не сосчитать), и на что это влияет? Исламистов там более чем достаточно, десятки и десятки тысяч - их еще выбивать и выбивать", - говорит эксперт.

О том, что "очередная смерть аль-Багдади абсолютно никакого оперативного значения" для обстановки в Сирии не имеет, накануне говорил и представитель министерства обороны России Игорь Конашенков. Он тоже считает, что гибель лидера ИГ не отразится на действиях "оставшихся террористов в Идлибе".

Для России эта новость тоже ничего не меняет, тем более что в сообщениях о смерти аль-Багдади пока много неясностей, полагает Малашенко. Он также опасается, что после смерти лидера ИГ его место в скором времени могут занять новые люди.

"Аль-Багдади - не та фигура, которая в последнее время определяла ситуацию [в регионе]. К тому же рано или поздно может появиться какая-то новая фигура, несхожая с аль-Багдади, помоложе и посерьезнее", - говорит политолог.