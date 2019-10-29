Хороших русских больше нет? Почему россиянам не понравилась новая Call of Duty

Правообладатель иллюстрации Activision

Новая серия сверхпопулярной компьютерной игры Call of Duty Modern Warfare вызвала негативную реакцию в России.

Пользователи обрушили рейтинг игры на популярном сайте Metacritic, где многие негативные отзывы написаны на русском языке. На момент публикации рейтинг новой серии CoD составлял 3.0 - и это довольно мало.

Некоторые российские обозреватели отказались публиковать записи прохождения игры и писать обзоры. Так, один из известных видеоблогеров Илья Давыдов, выступающий под псевдонимом Maddyson, открыто объявил о том, что не станет поддерживать игру, несмотря на обещанный высокий гонорар.

В то же время и критики, и западные комментаторы остались скорее довольны игрой, отмечая ее высокий технический уровень и интересный геймплей. Политическую составляющую сюжета они обычно оставляют без внимания.

Разработавшая игру компания Activision в комментарии для Русской службы Би-би-си тоже отметила, что сюжетная кампания - лишь один из режимов игры и "представляет собой вымышленную историю, не отражающую события реальной жизни". "Игра не преследует цели сделать политических заявлений о какой-либо конкретной стране или конфликте", - отмечают создатели.

Что же именно не понравилось российским геймерам?

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Массовые расстрелы и химическое оружие

Причиной гнева российских игроков стал образ российских военнослужащих в игре, действие которой разворачивается в вымышленной стране Урзыкстан. Обстановка и расклад сил в государстве позволяет предположить, что прообразом стала Сирия.

В отличие от других частей Call of Duty, где российские военные тоже нередко выступали противниками главных героев, в этой они действуют с особенной жестокостью - причем неоправданной и направленной в основном на мирных жителей.

В одном из эпизодов пользователю предлагают сыграть за маленькую девочку, мать которой гибнет во время российской бомбардировки, а отца на ее глазах убивает российский десантник. Задача девочки - незаметно подобраться к военному и убить его, причем если у игрока это не получится - солдат убьет и девочку.

В дальнейшем девочка на долгие годы попадает в плен к российскому полковнику (а затем - генералу) Баркову. Следующий эпизод с его участием тоже довольно жесток - полковник пытает ее, чтобы узнать, где лидер повстанцев, которых он считает террористами.

Пытка показана во всех деталях - Барков кладет на лицо девушки тряпку и начинает лить на нее воду. В такой ситуации человеку начинает казаться, что он захлебывается. При этом такой вид пыток (по-английски он называется waterboarding) стал широко известен в основном благодаря западному кинематографу, в котором его применяют в основном западные же спецназовцы.

Еще в одной сцене люди в российской военной форме вешают для острастки безоружных мирных жителей, а в другой - применяют против них отравляющие вещества, хотя те явно не представляют угрозы. Единственная причина - недавнее нападение повстанцев, союзниками которых Барков считает и простых горожан.

Международные организации неоднократно сообщали о применении в Сирии химического оружия, однако ни разу в его использовании не обвиняли Россию. Обвинения звучат в адрес правительственных сил Башара Асада, которые в свою очередь либо вообще отрицают применение такого оружия, либо возлагают вину на экстремистские группировки.

"Шоссе смерти" и "белые каски"

В другом эпизоде игры один из главных героев участвует в штурме российской авиабазы, причем этот штурм начинается с атаки простенькими маленькими дронами кустарной сборки.

Налет на российскую авиабазу с использованием похожих беспилотников действительно произошел в последний день 2017 года, причем неофициально сообщалось, что тогда были серьезно повреждены или уничтожены несколько самолетов (официально российское минобороны это отрицало).

Впоследствии, по словам российских военных, был совершен еще как минимум один налет, который был отбит.

Правообладатель иллюстрации Activision

В игре же группа повстанцев, к которой примкнул полевой оперативник ЦРУ, берет авиабазу штурмом, убивая десятки россиян - сама же авиабаза в результате нападения оказывается почти полностью разрушена.

Наконец, еще один уровень называется "Шоссе смерти" (Highway of Death). В этом эпизоде повстанцы и их друг-американец действуют возле дороги, заполненной уничтоженной техникой местной экстремистской группировки. Повстанцы утверждают, что это - последствия налета российской авиации на уже отступающих боевиков.

Однако многие в России обратили внимание на то, что и по-русски, и по-английски название этой дороги из игры совпадает с неофициальным прозвищем двух вполне реальных дорог, на которых в самом конце операции "Буря в пустыне" в 1991 году в результате бомбардировок были уничтожены сотни автомобилей и единиц бронетехники иракской армии, отступающей из Кувейта, и погибли сотни человек. При этом наносила удары западная авиация, а не российская.

Помимо этого еще до выхода игры - в тот момент, когда был опубликован один из первых промо-роликов - российские СМИ обратили внимание на то, что в нем фигурируют "белые каски" - команды добровольцев, которые действовали в Сирии на территориях, подконтрольных повстанцам.

Добровольцы ставят перед собой задачу спасать мирных жителей, пострадавших в результате боевых действий. Однако Москва и Дамаск считают, что эта организация действует в интересах Запада и занимается инсценировкой химических атак со стороны правительства Сирии.

После выхода игры выяснилось, что в её русскоязычной версии цвет касок заменили с белого на зеленый. Кроме того, сейчас в России игру нельзя загрузить через PS Store или купить на компакт-диске. В то же время на онлайн-покупку версий игры для персонального компьютера и Xbox ограничений нет.

Кто такой генерал Барков?

Во многих играх серии Call of Duty россияне делились на "хороших" и "плохих" - причем "плохие" обычно были мятежниками-ультранационалистами, которые пытаются свергнуть законное правительство России, а "хорошие" им мешали вместе с иностранным спецназом. Однако на этот раз все указывает на то, что речь идет о кадровом генерале.

На протяжении игры Баркова и его солдат не связывают с российской армией прямым текстом - однако он командует российским контингентом с авиацией и тяжелой техникой, повстанцы называют его людей российскими военными, а сам он носит российский цифровой камуфляж и тельняшку, которая выдает в нем десантника или спецназовца.

Правообладатель иллюстрации Activision

Кроме того, если в воспоминаниях девочки, родителей которой убили люди Баркова, на лычках его формы видны полковничьи звезды, то в ходе развития основного сюжета игры его называют уже генералом - и вряд ли он мог получить повышение, не будучи кадровым военным. Из этого можно сделать вывод, что как минимум на его былые злодеяния российские власти закрыли глаза.

Единственная деталь в образе Баркова, позволяющая предположить, что он не служит в российской армии - отсутствие на его форме шевронов российского образца. Вместо них на его рукаве красуется красный прямоугольник с надписью "Победа или смерть". Кроме того, такие же флаги можно увидеть на его базе, причем база Баркова почему-то расположена в грузинском городе Боржоми, а его вилла с бассейном и церковью - в Молдавии.

Наконец в финальном ролике, поняв, что проигрывает, Барков безуспешно пытается связаться с Москвой, а уже после его смерти командование сообщает главным героям, что Россия отреклась от своего генерала. Те на это отвечают, что у российских властей не было особого выбора.

Серая мораль

Авторы еще на стадии производства объявили, что хотят рассказать более глубокую историю, чем обычно, подняв в игре сложные вопросы морали и предложив игроку делать выбор - иногда очень непростой. По их собственным словам, они хотели отказаться от традиционного деления на черное и белое и показать, что современным вооруженным конфликтам характерен скорее серый цвет.

Значительная часть претензий к игре со стороны российских геймеров заключается именно в том, что, по их мнению, Россия - как раз из тех сторон развернувшегося в игре конфликта, которые показаны исключительно с плохой стороны.

Правообладатель иллюстрации Activision

В игре действуют четыре основные силы. С одной стороны - американские и британские спецназовцы и их союзники, местные повстанцы, в которых угадываются черты курдских формирований и "умеренной оппозиции" сирийским властям. Именно за представителей этой стороны конфликта предстоит сыграть игроку.

Противниками же выступают сразу две силы, враждующие еще и между собой - люди в российской военной форме, которых повстанцы обвиняют во вторжении в свою страну, и вымышленная экстремистская организация "Аль-Катала", которая во многом напоминает запрещенную в России и многих других странах "Аль-Каиду".

Из всех россиян в игре положительным персонажем можно назвать разве что одного - агента российских спецслужб по имени Николай, который помогает западным спецназовцам. Некоторые российские геймеры в отзывах пишут, что российских военных фактически уравняли с террористами.

В то же время сторона, за которую играет геймер, показана как преследующая "правильные" цели, хотя и она действительно зачастую совершает неоднозначные с моральной точки зрения поступки.

Например один из главных героев, капитан британского спецназа SAS по фамилии Прайс, допрашивая одного из лидеров "Аль-Каталы", добивается от него необходимого признания, фактически взяв в заложники его жену и ребенка.

Перед допросом он говорит персонажу, которым управляет игрок, что тому необязательно принимать участие в допросе. Но если игрок соглашается участвовать - его персонажу придется взять револьвер, приставить к голове ребенка на руках плачущей матери и нажать на спуск.

Выяснится, что оружие не заряжено - и прежде чем спецназовец успеет его зарядить, лидер "Аль-Каталы" расскажет все, что спецназовцы хотели от него услышать. Один из тех, кому это кажется перебором - как раз русский агент Николай.

Во время эпизода с нападением террористов в Лондоне капитан Прайс ценой жизни одного из заложников спасает остальных. Экстремист по прозвищу Волк в одной сцене упоминает, что когда-то работал на ЦРУ.

Правообладатель иллюстрации Activision

Один из лидеров повстанцев, которые воюют против российских военных и "Аль-Каталы" вместе с главными героями, захватывает химическое оружие и переходит с ним к экстремистам. Он хочет применить его в Петербурге и свалить вину на американцев, чтобы Россия занялась войной с США и покинула его страну.

После этого ЦРУ фактически предает своих союзников и вносит их в список террористических организаций - хотя знает, что к краже оружия причастен только один из повстанцев.

Наконец, в ходе игры периодически приходится принимать тяжелые решения - например, в одном из случаев на игрока, который действует от лица спецназовца, нападает с огнестрельным оружием женщина, рядом с которой находится ее плачущий от страха ребенок. Если ее не убить, то она убивает героя.

Целый сериал

Соотнести время действия в игре с реальностью сложно. Дело в том, что последняя серия оказалась приквелом всего подсериала Modern Warfare. То есть события всех трех частей, вышедших ранее, хронологически происходят уже после событий новой игры, причем некоторые из них также разнесены по времени на довольно большой промежуток.

Сюжет каждой серии Modern Warfare является, с одной стороны, законченным, но с другой - связан с другими. Таким образом каждую игру можно рассматривать как один из эпизодов общей истории Третьей мировой войны, в которой участвуют Россия, США и различные террористические группировки.

В трех предыдущих (а по сюжету - следующих) сериях террористы действуют на территории России и ближневосточных стран (Урзыкстан среди них не фигурирует) и все же ухитряются спровоцировать войну с США.

На смену лидеру "Аль-Каталы" по прозвищу "Волк" после его смерти приходит лидер экстремистской группировки Имран Захаев. Именно он вместе с националистом Владимиром Макаровым и американским генералом Шепардом провоцируют третью мировую войну.

Если смотреть на события на всем протяжении подсериала Modern Warfare, то в конце концов после разрушительной третьей мировой Россия и США заключат мир.

В этих играх среди антагонистов есть американский военный, а среди протагонистов - уже упомянутый российский агент Николай. Более того, в одной из серий американский спецназ действует при поддержке российских военных, которые воюют с экстремистами на территории России.

Поэтому двадцатилетняя война в Узрыкстане может происходить и в середине 1990-х годов, и в начале 2000-х, и в 2010-х, все зависит от того, что является точкой отсчета - исторические параллели этой серии или же даты, приведенные в последней по счету игре (и в ней события разворачиваются в нынешнем, 2019 году).

Отражение кинематографа

В Modern Warfare, как и во всей серии игр Call of Duty, традиционно много цитат из фильмов. Например, в серии World at War про Вторую мировую войну была воссоздана дуэль снайперов из фильма "Враг у ворот", а в другой, которая называется WWII, есть прямые цитаты из "Тонкой красной линии" и "Спасти рядового Райана".

В нынешней игре они также присутствуют. Например, сцена штурма американского посольства напоминает фильм "13 часов: Тайные солдаты Бенгази". Более того, само здание американского посольства в Узрыкстане похоже на ливийское диппредставительство США, показанное в фильме.

Некоторые сцены напоминают и другие фильмы, например, сцена с заложником в Лондоне, на которого надели пояс смертника, присутствовала в фильме "Повелитель бури". Правда, заложник находился не в Британии, а в Ираке.

Правообладатель иллюстрации Activision

Обозреватель Би-би-си Марк Цесляк в своей рецензии отмечал, что титры и антураж фильма сравнимы с голливудскими блокбастерами - и в качестве примера приводил фильм Sicario (в российском прокате - "Убийца").

И атмосферой, и музыкой, и заявленным курсом на отказ от деления участников конфликта на черное и белое игра действительно напоминает этот фильм - а еще больше его сиквел, вышедший в России под названием "Убийца 2: Против всех".

Как минимум две сцены - допрос лидера "Аль-Каталы" и ссора ЦРУ со спецназом из-за признания повстанцев террористами - очень похожи на то, что происходит в фильме с той лишь разницей, что в фильме эти сцены еще более брутальны, а русских в фильме нет - он посвящен в основном методам работы американских спецслужб.