Сравняли все с землей. Как убивали аль-Багдади и что теперь будет с ИГ

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США объявили об убийстве Абу Бакра аль-Багдади, лидера запрещенной в России экстремистской группировки "Исламское государство". "Террорист номер один" скрывался недалеко от турецкой границы и был убит отрядом специального назначения "Дельта". Мы собрали детали прошедшей операции, а также свежие прогнозы по поводу будущего ИГ.

Охота за Багдади шла около двух лет. Информацию о его местонахождении удалось получить от одного из его ближайших сподвижников, человека по имени Исмаил аль-Этави, сообщает агентство Рейтер.

Глава ИГ очень тщательно конспирировался, встречаясь со сторонниками в перевозивших овощи автомобилях. Этави раскрыл иракским спецслужбам имена пятерых человек, встречавшихся с Багдади, и информацию о том, в каких районах проходили встречи.

Воздушный удар и наземный рейд американских военных произошли в северо-восточной части Сирии примерно в 5 км от границы с Турцией - недалеко от района, который после вторжения турецкой армии на контролируемые сирийскими курдами территории начала патрулировать российская военная полиция.

Как прошел рейд

Восемь вертолетов со спецназом США вылетели с авиабазы в Ираке около пяти вечера по Вашингтонскому времени. Дональд Трамп, его советник по безопасности и высокопоставленные военные занимают места в ситуационном штабе, откуда будут наблюдать за операцией в реальном времени.

В операции участвовали солдаты 1-й оперативного подразделения войск специального назначения "Дельта". По словам Трампа, часть этих солдат была расквартирована в Ираке.

Полет от авиабазы до деревни Бариша занял час и десять минут. Лидер ИГ укрывался в провинции Идлиб, на территории, контролируемой коалицией группировок Хайят Тахрир аш-Шам, связанной с группировкой "Аль-Каида" (запрещена в России).

Спецназ пролетел над территорией Турции и сирийскими анклавами, контролируемыми Россией. Турецких и российских военных предупредили о начале операции, не раскрыв ее деталей.

На подлете к деревне по вертолетам начали стрелять с земли, стрелявшие были убиты ответным огнем с воздуха.

Подлетев к особняку, где укрывался Багдади, вертолеты обстреляли несколько зданий и автомобиль. По показаниям свидетелей, огонь не прекращался около получаса. После этого военные высадились на землю.

"Было около 11;30 по местному времени, и мы услышали вертолеты", - рассказывает мужчина по имени Махмуд Ахмед аль-Джасем, живший в палатке по соседству с особняком, где скрывался лидер ИГ.

"Мы выбежали из палатки, и нас остановили солдаты", - рассказывает он.

"Все были иностранцы, только один араб - иорданец или саудовец. Они обыскали нас и надели наручники. Спросили: "В каких вы отношениях с этим человеком?" Мы сказали: "Нет никаких отношений, мы живем здесь на своей земле, он на своей. Мы не знаем, что происходит за этой дверью", - рассказал аль-Джасем.

"Он сказал: "Нет проблем, вам не о чем волноваться. Мы пришли не за вами, а за ним. Оставайтесь здесь". Он хорошо с нами обращался и попросил оставаться на месте. "Оставайтесь здесь, пока я не скажу. После отправитесь в деревню, а здесь будет взрыв, который сравняет все с землей. Когда это произойдет - значит, все кончилось", - сказал он".

Спецназ вошел на огороженную территорию особняка не через ворота, а пробив отверстие в стене.

После этого между спецназовцами и находившимися внутри сторонниками Багдади завязался бой. По словам президента США Дональда Трампа, было убито "большое количество" боевиков. Погибли двое из жен лидера ИГ, не успевших взорвать "пояса смертника".

Источники телеканала Си-эн-эн сообщают о захвате по меньшей мере двоих боевиков и 11 детей.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption По итогам операции дом, где скрывался Багдади, был полностью уничтожен

Сам лидер ИГ подорвал себя в тупике подземного тоннеля, куда его, по словам Трампа, загнала собака. Рядом с ним в этот момент было трое детей. "

Генетическая экспертиза останков началась примерно через 15 минут после того, как он был убит", - рассказал источник Си-эн-эн.

В 21:45 по Вашингтонскому времени Трамп написал в "Твиттере": "Произошло нечто важное".

По итогам рейда американские военные захватили важную информацию, заявил глава Пентагона Марк Эспер. Двое спецназовцев получили ранения.

Image caption Из ситуационного штаба в Вашингтоне за операцией следили пять человек

Что дальше?

"Абу Бакр аль-Багдади в большей степени, чем кто-то другой, символизировал для людей предводителя ИГ", - отмечает коррепсондент Би-би-си по вопросам безопасности Фрэнк Гарднер.

На пике могущества ИГ на контролируемой самопровозглашенным "халифатом" территории жили до восьми миллионов человек. Там был установлен режим с жесточайшими законами, державшийся на публичных казнях и устрашении и существовавший за счет "налогов" и поборов.

Убийство Багдади, без сомнения, будет серьезным ударом по группировке, считает Гарднер. Но это еще не конец. "Скорее всего, кто-то придет ему на смену", - говорит Гарднер.

Для Дональда Трампа же убийство аль-Багдади безусловно станет козырем на предстоящих в 2020 году президентских выборах. Пожохая ситуация была с его предшественником Бараком Обамой, при котором был убит лидер "Аль-Каиды" Усама бин Ладен.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption "Правая рука" Багдади Абу аль-Хассан аль-Мухажир был убит в деревне Айн аль-Байда в ходе авиаудара по конвою из грузовика и пикапа, сообщило курдское ополчение

Правительства стран региона говорят, что убийство лидера ИГ без сомнения будет сильным ударом по региональным ячейкам. В Турции в понедельник были арестованы 20 предполагаемых сторонников ИГ. Правительство Афганистана считает гибель аль-Багдади "сильнейшим ударом по терроризму".

Тем не менее, группы лояльных ИГ боевиков сохраняют присутствие в Афганистане, Ливии, Восточной Африке, Юго-Восточной Азии и других регионах. По информации Совета безопасности ООН, в Сирии и Ираке в последние годы активно шла работа по созданию тайных ячеек ИГ.

"Исламское государство" не называет потенциальных преемников Багдади, и у аналитиков есть надежды, что смерть лидера приведет к внутренним разногласиям среди экстремистов.

США и их союзники стараются уничтожать потенциальных преемников: всего через несколько часов после гибели Багдади силы курдского ополчения объявили об убийстве Абу аль-Хассана аль-Мухажира, "правой руки" Багдади, делавшего обявления от имени организации.

По информации источников журнала Newsweek, теперь место преемника может занять человек по имени Абдулла Кардаш, бывший офицером иракских вооруженных сил в годы правления Саддама Хуссейна.