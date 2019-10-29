"Ноль отходов". Обрушит ли разумное потребление мировую экономику?
Рост популярности движения, которое стремится застыдить безудержных потребителей, представляет собой реальную угрозу для общества, заявил в интервью агентству Блумберг глава H&M Карл-Йохан Перссон.
Сторонники концепции zero-waste ("ноль отходов") и экономисты говорят - у промышленности нет выбора, ей действительно придется меняться вслед за привычками молодых.
Карл-Йохан Перссон управляет компанией H&M в течение 10 лет. Он обеспокоен тем, что движение, которое получило новый импульс благодаря активистке Грете Тунберг, нацелено на то, чтобы "прекратить делать вещи, прекратить потреблять, прекратить летать".
- Грета Тунберг выступает против авиаперелетов. Они настолько вредны?
- Чем нам грозит глобальное потепление: в 100 и 500 словах
- Россия подключилась к борьбе с глобальным потеплением. Что ее заставило?
"Да, это может привести к небольшому влиянию на окружающую среду, но у этого будут ужасные социальные последствия", - сказал Перссон в беседе с Блумберг. По словам Перссона, экологические проблемы важны и их действительно нужно решать, но не стоит забывать и о другой важной проблеме - борьбе с бедностью.
"Мы должны сократить влияние на окружающую среду. Но в то же время мы должны создавать рабочие места, улучшать здравоохранение и пользоваться всеми благами, которые появляются благодаря росту экономики", - уверен Перссон.
Новая модель потребления
Концепция Zero waste - это набор принципов, который направлен на минимизацию отходов вплоть до полной их ликвидации. Она предполагает, что все продукты производства должны иметь большой жизненный цикл и использоваться повторно, а ресурсы быть возобновляемыми.
"Zero waste и развитие экономики несовместимы, более того, они противоречат друг другу. Для роста экономики необходимо больше производить и больше потреблять: при этом не важно, насколько тебе нужна эта вещь и как быстро ты от нее избавишься", - считает автор экологического телеграм-канала "Пакет не нужен" Алексей Марашов.
Zero waste, напротив, предлагает экономить по максимуму: отказываться от излишеств, не совершать импульсивных покупок, использовать и перерабатывать уже приобретенное.
"Если с завтрашнего дня большинство населения начнет придерживаться zero waste - думаю, со временем это погубит многие отрасли экономики; особенно те, в которых реализуются товары не ежедневной необходимости, срок службы которых более года. Например, такие как потребительская электроника, брендовая одежда, ювелирные украшения", - говорит Марашов.
Генеральный директор информационно-аналитического агентства Infoline Иван Федяков отмечает - сейчас происходит трансформация модели потребительского общества, к которой бизнесу надо приспособиться.
"Молодое поколение часто не видит смысла во владении продуктом. Это несложно заметить - молодежь готова жить в съемном жилье. Если мы посмотрим рынок автомобилей, то молодежь использует краткосрочную аренду. В целом сервисы аренды популярны сейчас - и это начинает распространяться на одежду", - говорит Федяков.
Интересно, что внимание к проблеме снижения потребления привлекает компания, продающая одежду эконом-класса - хотя для ее товара эта тенденция пока не так актуальна, отмечает эксперт. Кроме того, H&M - одна из немногих компаний, которые предлагают свои решения, видя, как общество начинает себя вести по-новому, говорит он. В частности, компания внедряет инициативы по утилизации одежды - в том числе и в России.
Осознанное потребление действительно влияет на экономику - например, производство пластиковых пакетов резко упало из-за популярности экологических инициатив, отмечает профессор Российской экономической школы Наталья Волчкова. Она уверена, что бизнес будет вынужден меняться вслед за тенденциями в потреблении.
"При ограничении потребления одежды в краткосрочной перспективе для стран, где текстильная промышленность является важной отраслью, возможен некоторый экономический спад. Но в долгосрочной перспективе инвестиции перетекут в другие отрасли, и рост экономики может возобновиться", - говорит Волчкова.
- Когда твое платье объездило больше стран, чем ты
- "Добро пожаловать в мой модный магазин мусора!"
- Бренд Zara "зеленеет". Компания готова отказаться от быстрой моды ради природы
Любое предприятие подстраивается под современные условия, согласна глава медиаотдела "Гринпис Россия" Виолетта Рябко: "Невозможно представить себе бизнес, который не меняется, не отвечает современным вызовам, особенно таким, как изменение климата".
Как отмечает Рябко, основные выбросы парниковых газов связаны с fast fashion - производством недорогой одежды, которая не рассчитана на долгое использование, а также с последующими циклами разложения отходов. Например, свалки являются одним из источников метана, парниковый эффект от которого гораздо сильнее, чем от углекислого газа.
По ее словам, бизнес в разных сегментах будет перепрофилироваться и вкладывать деньги в новые направления. "Если мы говорим про сектор индустрии моды, это slow fashion (производство качественной и долговечной одежды. - Би-би-си), ремонт одежды, снижение углеродного следа компании, в том числе с помощью перехода на возобновляемые источники энергии и модели цикличной экономики", - поясняет эколог.
По данным Европейской экономической комиссии ООН, на производство одежды приходится около 10% всех выделяемых в мире парниковых газов. Этот сектор потребляет больше энергии, чем авиация или судоходство, пишет Блумберг.
Согласно отчету Morgan Stanley, который опубликован в феврале 2019 года, бедствия, связанные с климатом, обошлись миру в 650 миллиардов долларов за последние три года.
"Ответственное потребление - действительно смерть"
Русскоязычные юзеры с иронией отнеслись к заявлениям главы H&M.
Многие восприняли высказывание Перссона как попытку сохранить статус-кво его компании и глобальных корпораций в целом.
"О том, что "искоренение бедности", которым, по собственному высокопарному выражению, ежедневно занимается гражданин Перссон (нет), может быть достигнуто не бешеным перепроизводством, а перераспределением доли прибавочной стоимости в пользу переменного капитала (рабочей силы), речи, конечно, и быть не может. С точки зрения владельца H&M - не может", - полагает геолог Василий Марусин.
Некоторые комментаторы видят повод для оптимизма в том, что давление экоактивистов на глобальные корпорации усиливается.
"Есть, правда, вариант пооптимистичнее - умрем не мы все, а только компания... Есть вариант еще оптимистичнее - нет варианта выжить не у компаний, а у компаний в их нынешнем виде. Перемены уже заметны - они, например, в том, что все больший процент от стоимости вещей составляют услуги. Не просто рубашка, а "консультация по подбору", не просто учебник, а персональный курс", - пишет старший научный сотрудник Института мировой литературы РАН Дарья Менделеева на своей странице во "Вконтакте".
"Когда-то движение против естественных мехов тоже как будто бы мотивировалось заботой о животных из Красной книги и тому подобными благоглупостями. Но на самом деле имело вполне себе внутренний человеческий посыл - пора из Эллочек Людоедок и внучек Вандербильта становиться людьми, ценными сами по себе, а не воротником из кошки или соболя", - уверен пользователь "Фейсбука" Игорь Сергеев.