"Ноль отходов". Обрушит ли разумное потребление мировую экономику?

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Рост популярности движения, которое стремится застыдить безудержных потребителей, представляет собой реальную угрозу для общества, заявил в интервью агентству Блумберг глава H&M Карл-Йохан Перссон.

Сторонники концепции zero-waste ("ноль отходов") и экономисты говорят - у промышленности нет выбора, ей действительно придется меняться вслед за привычками молодых.

Карл-Йохан Перссон управляет компанией H&M в течение 10 лет. Он обеспокоен тем, что движение, которое получило новый импульс благодаря активистке Грете Тунберг, нацелено на то, чтобы "прекратить делать вещи, прекратить потреблять, прекратить летать".

"Да, это может привести к небольшому влиянию на окружающую среду, но у этого будут ужасные социальные последствия", - сказал Перссон в беседе с Блумберг. По словам Перссона, экологические проблемы важны и их действительно нужно решать, но не стоит забывать и о другой важной проблеме - борьбе с бедностью.

"Мы должны сократить влияние на окружающую среду. Но в то же время мы должны создавать рабочие места, улучшать здравоохранение и пользоваться всеми благами, которые появляются благодаря росту экономики", - уверен Перссон.

Новая модель потребления

Концепция Zero waste - это набор принципов, который направлен на минимизацию отходов вплоть до полной их ликвидации. Она предполагает, что все продукты производства должны иметь большой жизненный цикл и использоваться повторно, а ресурсы быть возобновляемыми.

"Zero waste и развитие экономики несовместимы, более того, они противоречат друг другу. Для роста экономики необходимо больше производить и больше потреблять: при этом не важно, насколько тебе нужна эта вещь и как быстро ты от нее избавишься", - считает автор экологического телеграм-канала "Пакет не нужен" Алексей Марашов.

Zero waste, напротив, предлагает экономить по максимуму: отказываться от излишеств, не совершать импульсивных покупок, использовать и перерабатывать уже приобретенное.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Массовое производство недорогой одежды не вписывается в концепцию zero waste

"Если с завтрашнего дня большинство населения начнет придерживаться zero waste - думаю, со временем это погубит многие отрасли экономики; особенно те, в которых реализуются товары не ежедневной необходимости, срок службы которых более года. Например, такие как потребительская электроника, брендовая одежда, ювелирные украшения", - говорит Марашов.

Генеральный директор информационно-аналитического агентства Infoline Иван Федяков отмечает - сейчас происходит трансформация модели потребительского общества, к которой бизнесу надо приспособиться.

"Молодое поколение часто не видит смысла во владении продуктом. Это несложно заметить - молодежь готова жить в съемном жилье. Если мы посмотрим рынок автомобилей, то молодежь использует краткосрочную аренду. В целом сервисы аренды популярны сейчас - и это начинает распространяться на одежду", - говорит Федяков.

Интересно, что внимание к проблеме снижения потребления привлекает компания, продающая одежду эконом-класса - хотя для ее товара эта тенденция пока не так актуальна, отмечает эксперт. Кроме того, H&M - одна из немногих компаний, которые предлагают свои решения, видя, как общество начинает себя вести по-новому, говорит он. В частности, компания внедряет инициативы по утилизации одежды - в том числе и в России.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Для роста экономики необходимо больше производить и больше потреблять: при этом не важно, насколько тебе нужна эта вещь и как быстро ты от нее избавишься, говорит эколог Алексей Марашов.

Осознанное потребление действительно влияет на экономику - например, производство пластиковых пакетов резко упало из-за популярности экологических инициатив, отмечает профессор Российской экономической школы Наталья Волчкова. Она уверена, что бизнес будет вынужден меняться вслед за тенденциями в потреблении.

"При ограничении потребления одежды в краткосрочной перспективе для стран, где текстильная промышленность является важной отраслью, возможен некоторый экономический спад. Но в долгосрочной перспективе инвестиции перетекут в другие отрасли, и рост экономики может возобновиться", - говорит Волчкова.

Любое предприятие подстраивается под современные условия, согласна глава медиаотдела "Гринпис Россия" Виолетта Рябко: "Невозможно представить себе бизнес, который не меняется, не отвечает современным вызовам, особенно таким, как изменение климата".

Как отмечает Рябко, основные выбросы парниковых газов связаны с fast fashion - производством недорогой одежды, которая не рассчитана на долгое использование, а также с последующими циклами разложения отходов. Например, свалки являются одним из источников метана, парниковый эффект от которого гораздо сильнее, чем от углекислого газа.

По ее словам, бизнес в разных сегментах будет перепрофилироваться и вкладывать деньги в новые направления. "Если мы говорим про сектор индустрии моды, это slow fashion (производство качественной и долговечной одежды. - Би-би-си), ремонт одежды, снижение углеродного следа компании, в том числе с помощью перехода на возобновляемые источники энергии и модели цикличной экономики", - поясняет эколог.

По данным Европейской экономической комиссии ООН, на производство одежды приходится около 10% всех выделяемых в мире парниковых газов. Этот сектор потребляет больше энергии, чем авиация или судоходство, пишет Блумберг.

Согласно отчету Morgan Stanley, который опубликован в феврале 2019 года, бедствия, связанные с климатом, обошлись миру в 650 миллиардов долларов за последние три года.

Media playback is unsupported on your device "Как вы смеете!" Речь Греты Тунберг в ООН

"Ответственное потребление - действительно смерть"

Русскоязычные юзеры с иронией отнеслись к заявлениям главы H&M.

Многие восприняли высказывание Перссона как попытку сохранить статус-кво его компании и глобальных корпораций в целом.

"О том, что "искоренение бедности", которым, по собственному высокопарному выражению, ежедневно занимается гражданин Перссон (нет), может быть достигнуто не бешеным перепроизводством, а перераспределением доли прибавочной стоимости в пользу переменного капитала (рабочей силы), речи, конечно, и быть не может. С точки зрения владельца H&M - не может", - полагает геолог Василий Марусин.

Некоторые комментаторы видят повод для оптимизма в том, что давление экоактивистов на глобальные корпорации усиливается.

"Есть, правда, вариант пооптимистичнее - умрем не мы все, а только компания... Есть вариант еще оптимистичнее - нет варианта выжить не у компаний, а у компаний в их нынешнем виде. Перемены уже заметны - они, например, в том, что все больший процент от стоимости вещей составляют услуги. Не просто рубашка, а "консультация по подбору", не просто учебник, а персональный курс", - пишет старший научный сотрудник Института мировой литературы РАН Дарья Менделеева на своей странице во "Вконтакте".

"Когда-то движение против естественных мехов тоже как будто бы мотивировалось заботой о животных из Красной книги и тому подобными благоглупостями. Но на самом деле имело вполне себе внутренний человеческий посыл - пора из Эллочек Людоедок и внучек Вандербильта становиться людьми, ценными сами по себе, а не воротником из кошки или соболя", - уверен пользователь "Фейсбука" Игорь Сергеев.