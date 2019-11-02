Чисто английское меню, часть 9. Королевский Беркшир, или История в кастрюле
Беркшир - не просто графство, а графство королевское. Оно может похвастаться любимой резиденцией Ее величества Виндзорским замком и знаменитыми скачками в Аскоте.
Близость к Лондону привела к тому, что миллионеров и аристократов в Беркшире пруд пруди, а вот коренных народных блюд мало. Если какой-нибудь гастропаб (это такое заведение, которое когда-то давно было пабом, а потом заважничало и стало подавать ресторанные блюда на пабные столы) и обещает там традиционную английскую еду, не верьте.
В большинстве своем жители этого графства - люди состоятельные, и рыбой с жареной картошкой их не купишь. Ради интереса заглянула в одно из таких меню: суфле из чеддера в стиле старого Винчестера (первая столица Англии), или паста с сыром и трюфелями.
Трюфеля в Англии растут, но сейчас с ними стало гораздо хуже. А вот в начале прошлого века один человек по имени Альфред Коллинз в удачный день мог собрать до 11 кг этих редких грибов, в чем ему помогали два верных пуделя!
Но, увы! Истинно английской едой в таких местах и не пахнет. Что, конечно, хорошо для всяких вегетарианцев или веганов и безглютеновых пижонов, но к коренной кухне отношения не имеет. Есть тут даже веганская версия рыбы с картошкой: сыр тофу, завернутый в обертку из водорослей, как суши, и обжаренный в тесте.
Мой любимый ресторан в Беркшире (в те времена, когда у меня была масса свободного времени, не было детей и, следовательно, денег хватало) вообще был китайским, расположенным у самого Большого Виндзорского парка, можно сказать, на заднем дворе у королевы.
Таким образом, предупреждаю сразу, что традиционной кулинарии не будет, зато можно будет попробовать историю.
Завоеватель и завоеванные
Беркшир был владением последнего саксонского короля Гарольда Годвинсона. Бароны графства на свою беду решили хранить верность своему господину, а не пришлому Вильгельму, в результате чего все их владения были быстро отобраны и пожалованы победителям - норманнам.
Рабочему люду, то есть крестьянам, это было, надо думать, все равно, поскольку они налоги как платили, так платить и продолжали. Особых кулинарных изысков в те далекие времена не было, готовили все на открытом огне, и хоть аристократы, хоть крестьяне ели либо суп с хлебом, либо хлеб с каким-нибудь мясом. Как вы понимаете, у крестьян с мясом было не слишком хорошо.
И вот вам для наглядности рецепт простого и незамысловатого блюда, идеального для завтрака.
Сладкая фруктовая похлебка
Точных пропорций я вам не дам, все-таки дело идет о событиях тысячелетней давности, так что, если хотите позавтракать, как Вильгельм Норманнский, то привлекайте не кухонные весы, а здравый смысл.
Для похлебки вам надо:
- Крепкий бульон либо эль
- Зерна пшеницы (тут, я думаю, можно использовать либо перловку, либо овсянку)
- Специи (гвоздика, шафран, перец имбирь). Вроде бы, именно эти специи, хотя и были страшно дорогими, но найти их было можно. Если не слишком налегать на аутентичность, кладите корицу
- Изюм
- Взбитые сырые яйца
- Сливки
При всей своей любви к истории и кулинарии, к историческим рецептам я отношусь с большой осторожностью. Все-таки у наших предков и желудки, и вкусы были другими. Я это к тому, что яйца лично я бы исключила. Но дерзайте, и вот вам инструкция:
Залейте пшеницу (овсянку) пивом, либо бульоном, дайте постоять, допустим, всю ночь, после чего варите, пока избранное вами зерно не станет мягким.
Добавьте специи и изюм, пусть оно все там перемешается. После чего (насколько я поняла) снимите с огня, слегка охладите и добавьте взбитые яйца и сливки. Помешивая, доведите до кипения и подавайте на стол.
Если вдруг вам захочется удивить гостей средневековым обедом, это очень просто: суп, жареное мясо, подаваемое на огромном ломте хлеба, никаких вилок и эта самая каша на десерт. Можете для усиления эффекта пригласить знакомого менестреля из соседней парадной.
Magna Carta и королевская любовь
Еще Беркшир может похвастаться тем, что именно здесь, на берегу Темзы был подписан документ, который заложил основы английской, а потом и британской парламентской демократии. Речь, разумеется, идет о Великой хартии вольностей. Можно даже сказать, что нынешний ступор вокруг брексита имеет корни в том самом месте.
Но неподалеку от исторического луга есть гораздо более интересный объект: Акервикский тис, которому более двух с половиной тысяч лет. Вы только подумайте:
- это дерево уже шумело листьями, когда по Греции с Персией скакал Александр Македонский на своем Буцефале
- оно было уже солидным старым тисом в том время, когда случился известный исторический эпизод в Римской Иудее
- его корни по-прежнему тянули соки из земли, когда Калигула притащил в сенат своего коня
- а его крона укрывала от дождя усталых путников, когда готы завоевали Рим, и потом викинги сеяли пожар и разорение по всей Европе
Но главное, если верить историческим слухам, под этим самым деревом Генрих VIII сделал предложение Анне Болейн. Или просто эта парочка вокруг него слонялась и кокетничала. А раз так, то вполне уместно поговорить о кухне королевского двора Тюдоров.
Диета и манеры
Не будем о бедноте и зарождающемся среднем классе, поговорим о короле. При дворе Генриха к еде относились серьезно.
Что правда, то правда: аристократия в те времена вела довольно активный образ жизни, и среднее количество потребленных в день калорий могло доходить до 5000. Может быть, это и не так, но историки предположили.
Правила культурного поведения за столом, впрочем, были не слишком суровыми, и по большому счету за последние 500 лет не слишком изменились.
Для того, чтобы отпрыски благородных домов не сморкались в занавески, для них были написаны специальные учебники, в которых материал для облегчения усвоения выдавался в стихах.
Сидя за столом должен ты уважать
Манеры, и правила все соблюдать:
Для мяса положен быть нож поострей,
И рот свой едой лучше ты не набей,
Костей не грызи, ты же вовсе не пес
И все проглоти, перед тем, как вопрос
Соседу задать, также зубы не скаль
Не чавкай, не хлопай, чтоб не было жаль
Позднее, когда скажут все про тебя:
К столу грубияна позвали мы зря!
Да, я знаю, что мой перевод несколько коряв, но, честное слово, в оригинале немногим лучше. Это - выдержки из книги, "Уроки добродетели и свод правил хорошего воспитания детей", опубликованной в 1577 году ("Schoole of Vertue and Booke of Goode Nourture for Chyldren").
Блюд на королевском банкете подавалось великое множество, и вкушали их чуть ли не всем миром, по нисходящей. Такая пищевая цепь феодального общества.
Сначала еду отведывал сам король с аристократами. Это если речь шла о банкете. Иногда повелитель кормился в одиночестве или с текущей женой.
Потом блюда переходили к придворным рангом пониже, далее шли всякие привилегированные слуги, потом слуги обычные, а самые последние объедки выдавались "достойным" беднякам у дворцовых ворот.
Кстати, именно поэтому считалось, что съедать все, что стоит на столе или положено в тарелку, не очень воспитанно, потому что надо и другим оставить.
Салат из лосося с луком и фиалками
Полагаю, что фиалки добавлялись не для вкуса, а для эстетики. Итак:
- Филе лосося, порезанное на ломти (люди, мы говорим о рецептах XVI века, так что фантазируйте и не морочьте себе головы точным количеством)
- Средних размеров луковица (не слишком жгучая), порезанная на тонкие-претонкие кольца, либо полукольца
- Лимонный сок с белым уксусом в пропорции 1:2. Сахар, в таком же количестве по объему, как и лимонный сок, оливковое масло
- Съедобные фиалки (наверное, можно заменить какой-нибудь настурцией, но цветовая гамма будет уже не та)
А сам процесс?
Процесс прост, как жизнь при дворе: воля короля - закон, а остальное приложится.
Смешайте уксус, сахар и лимонный сок в какой-нибудь миске. Потихоньку начинайте вливать оливковое масло, непрерывно взбивая это дело веничком. Впрочем, если у вас есть миксер, взбивайте все вместе, оно все равно смешается.
Добавьте соль, перец и окуните в эту смесь лук. На этом месте оригинальный рецепт явно проглатывает временные рамки, но лук в этой смеси должен находиться, как минимум, минут 20.
Хотя если вы доведете эту смесь до кипения, и кинете лук в кипяток, то время сокращается до пяти минут.
Аккуратно полейте рыбу соусом и отправьте под гриль. Достаньте лук, и если вы его заливали горячим маринадом, быстро облейте холодной водой.
Подавать так: посреди тарелки сложите горку из лука, на нее положите готовый лосось, сбрызните это остатками соуса и как следует присыпьте фиалками.
Фактически совершенно современный рецепт, разве что фиалки слегка вышли из моды.
Жареный каплун со специями
Если кто-то не в курсе, то каплун - это кастрированный петух, который, во-первых, больше по размеру, во вторых (извините за цинизм), имеет несколько другой вкус. Как говорят специалисты, он жирнее и больше напоминает какую-нибудь дичь.
Грустная правда заключается в том, что единственной целью существование каплуна было быть съеденным. Изначально для этого рецепта требовался каплун целиком, но потом для него стали брать только куриные окорочка, потому что они и мускулистее, и сочнее.
Этот рецепт был адаптирован под современные реалии в книге Терри Бревертона "Тюдоровская кухня: что Тюдоры ели и пили" ("The Tudor Kitchen: What the Tudors Ate & Drank").
Ингредиенты:
- 6 куриных окорочков с кожей
- 60 грамм несоленого масла
- 40 грамм оливкового масла первого отжима
- Чайная ложка молотой корицы, такое же количество молотой гвоздики и мускатного ореха
По мне, так это количество специй просто неоправданно огромно. Если вы всерьез захотите эту снедь приготовить, будьте поосторожнее.
Процесс:
Тут процесс - тоже не ядерная физика на китайском языке.
Положите масло несоленое, масло оливковое и все специи в небольшую кастрюльку (интересно, а есть ли ээээээ… ну,.. не совсем здравомыслящие люди, которые это количество запихнут в десятилитровый бак для засолки огурцов?) и нагревайте, пока сливочное масло не растопится.
Тем временем духовка у вас уже должна быть нагрета до 180 градусов.
Как следует прополощите куски курицы в смеси масла и специй (я какое-то время пыталась придумать прилагательное от слова специи: специальная смесь? Специйная смесь?? Специфическая смесь?? Спецсмесь???)
Положите выполощенные окорочка на противень и отправьте в духовку. Всего процесс идет 25-40 минут, но для достижения нужного эффекта их надо каждые пять минут доставать из духовки и сдабривать большим количеством соуса.
Подавать немедленно.
Я проделывала что-то подобное с бараньей ногой, и этот геморрой не стоит результата. Есть, как всегда, более простой способ: вскипятите свою смесь, выключите огонь, сразу заложите туда курицу и оставьте на ночь. Получается прекрасно.
Виктория и Виндзор
С Беркширом, если верить ее собственным дневникам, были связаны самые счастливые дни в жизни королевы Виктории: именно там, в Виндзорском замке она провела свой медовый месяц. Правда, длился он всего три дня, но иначе было никак нельзя, ее ждали королевские обязанности.
Королева любила вкусно и много поесть. Особое внимание она всегда уделяла завтраку и требовала, чтобы ей подавали всего как можно больше, чтобы был настоящий выбор.
На королевский стол по утрам приносили и баранину, и свинину, и сосиски, и овсяную кашу, и яйца в разной форме, и картофель, и поджаренный хлеб, и сладкие булочки, и фрукты. Кроме того, ей подавали две чайных чашки, и она постоянно переливала чай из одной в другую, чтобы его остудить.
Революция на кухне
Царствование королевы Виктории пришлось на бурное развитие промышленности и внедрение в массы новых технологий.
Например, железные дорогие позволили быстро доставлять скоропортящийся продукт из отдаленных районов в столицу. Некоторые ветки так и назывались: "Клубничная железная дорога", "Железная дорога водяного кресса". В Шотландии, кажется, была железная дорога, названная в честь каких-то морских ракушек.
Жители городов (если у них были деньги) стали питаться гораздо лучше, разнообразнее и, в определенной степени, полезнее. Инженеры наперебой кинулись придумывать новые духовки, вращающиеся вертела и другие приспособления, облегчающие труд кухарок.
Плюс тот факт, что в викторианский период над Британской империей никогда не заходило солнце, наводнил домашний рынок экзотическими специями и рецептами.
Виктория своим титулом императрицы Индии гордилась и Индией интересовалась, даже изучала урду и очень полюбила карри. Так что вот вам один из ее любимых рецептов.
Бараньи котлеты
Небольшое замечание: в викторианские времена ели именно баранину, у который более интенсивный запах (если кому он не нравится, можно оставить мясо на ночь в подкисленной воде). Современные британцы едят ягнятину.
- Чисто английское меню. Глостершир: "вонючий епископ" и голубиный пирог из бараньих обрезков
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В оригинальном рецепте мясо взрослых баранов, но вы все равно кладите, что вам больше нравится, или что дешевле, лишь бы было свежим. Специи все равно половину вкуса отобьют.
Оригинальный рецепт в унциях, но я их примерно перевела в граммы. Я не очень понимаю, на какое количество едоков рассчитаны эти количества, смотрите сами. Я бы так сразу умножила бы это дело как минимум на два.
Итак:
- 180 г холодной пожаренной баранины
- 90 г панировочных сухарей
- Чайная ложка соли (это дикое количество, но все и так знают, что Виктория в зрелом возрасте страдала от высокого давления)
- Кайенский перец по вкусу
- 60 г растертых в пюре грибов
- 30 г трюфеля (вполне годятся сушеные белые, но если ваш карман трюфеля позволяет, то ни в чем себе не отказывайте)
- Половина чайной ложки смеси специй: кориандр, куркума, тмин, пажитник, он же шамбала, и перец чили. Чтобы со всем этим не возиться, гораздо проще купить банку с уже готовой смесью для карри
- 45 г масла
- 45 г муки
- Примерно 220 мл крепкого говяжьего бульона (берите кубик, это в хороших домах у кухарок всегда были заготовлены бульоны для того, чтобы облагородить любое блюдо, но у нас на это нет ни времени, ни места)
А дальше что?
Начните с того, что тщательно отвесьте нужное количество баранины, но так, чтобы в куске не было ни жира, ни костей, и проверните это дело через мясорубку.
Добавьте сухари, соль, перец и грибное пюре, после чего добавьте порубленные на кусочки трюфеля. Туда же отправьте и специи.
- Чисто английское меню: Уилтшир - ода свинье и пирог друидов
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Далее начинаются несколько неожиданные пляски, потому что вместо того, чтобы просто слепить эту смесь и пожарить, вам сначала надо приготовить соус бешамель из масла, муки и бульона.
Это совсем не сложно, но если вдруг вы не в курсе, сначала растопите масло на сковородке, потом засыпьте туда муку и тщательно перемешайте и даже чуть-чуть поджарьте, после чего начинайте постепенно вливать бульон, непрерывно помешивая. Как только смесь закипит, она загустеет, и все.
Как только ваш соус готов и булькает, отправьте туда смесь мяса, специй и всего остального и тщательно перемешайте, пока у вас не получится однородная масса. Переложите ее из сковородки на какую-нибудь тарелку, и пусть охлаждается. А потом отправьте смесь в холодильник, потому что в таком виде ее будет гораздо проще разделывать руками.
Поделите охлажденный результат на восемь частей, сформируйте котлеты (ну, этому никого учить не надо), обмакните во взбитое яйцо, потом в сухари и жарьте. Как только будут готовы, выкладывайте на тарелку кружочком, а в центре красиво расположите веточки петрушки.
И подавайте на стол. Не забудьте сказать, что это блюдо из королевского рациона, у народа сразу пробудится интерес.
Напоследок
Если вы хотите окончательно добить гостей и родственников, то на закуску подайте "Итонскую смесь".
Для этого просто смешайте кусочки безе, взбитые сливки и клубнику в одном флаконе, или в миске, можно и в стакане, и подавайте на стол. Сразу после викторианских котлет, потому как Итон расположен как раз напротив Виндзора!
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Успехов!