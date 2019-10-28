Развод в Золотом. Что происходит на востоке Украины

Правообладатель иллюстрации Офис президента Украины Image caption Владимир Зеленский во время своего визита в Золотое вступил в спор с добровольцами

Анонсировавшийся с начала октября развод войск в населенных пунктах Золотое, Петровское и Станице Луганской на линии фронта в Донбассе сопровождается взаимными претензиями президента Зеленского и националистов.

В понедельник Национальная полиция Украины сообщила, что ветераны-добровольцы вывезли имеющееся у них оружие из Золотого. Участники акции против разведения войск заявили Би-би-си, что всего лишь перенесли его с той позиции, с которой его требовал убрать президент.

Где находится Золотое и почему это место важно?

Золотое - поселок в Луганской области Украины, он расположен на линии соприкосновения, недалеко от Попасной. Это один из трех пилотных участков фронта (станицы Луганская, Золотое и Петровское), на которых должно состояться разведение войск и вооружений, о котором договорилась трехсторонняя минская контактная группа 1 октября.

По факту из этих трех населенных пунктов разведение произошло только в Станице Луганской. В Золотом и Петровском этого пока не случилось.

Разведение войск в Золотом и Петровском было согласовано еще в 2016 году, однако реализовать его тогда не удалось: стороны конфликта обвиняют друг друга в срыве договоренностей.

Согласие Украины на "формулу Штайнмайера" и разведение войск на трех пилотных участках Россия называет условием, при котором состоится встреча в нормандском формате (Россия, Украина, Франция, Германия).

Президент Украины Владимир Зеленский говорит, что именно в ходе его переговоров с Владимиром Путиным на этой встрече возможен существенный прорыв в процессе урегулирования конфликта в Донбассе.

Что же пошло не так?

Украинская сторона заявляет, что разведение может состояться только после семи дней отсутствия обстрелов на конкретном участке фронта. Но как сообщает командование украинской операции объединенных сил, с начала месяца ни в Золотом, ни в Петровском еще ни разу не было недели тишины.

Самопровозглашенные республики обвиняют Киев в саботаже процесса разведения.

С начала месяца по всей Украине прошла серия многотысячных акций протеста под лозунгами "Нет капитуляции". Их участники выступают против согласия Украины на "формулу Штайнмайера" и разведения войск на пилотных участках. Они считают это критичной уступкой России со стороны Украины, ухудшающей положение ее военных на линии соприкосновения.

В Золотое прибыли несколько десятков добровольцев-ветеранов подразделения "Азов", а также активистов партии "Национальный корпус". Они объявили о проведении акции "Последний блокпост" и пообещали остаться на позициях украинских военных в поселке даже после разведения войск.

Участники акции утверждают, что отход украинских военных с позиций в Золотом может привести к наступлению вооруженных формирований самопровозглашенных республик и утраты Украиной этих территорий.

"Азовцы" говорят, что местные жители, занимающие проукраинскую позицию, неизбежно пострадают после ухода из поселка украинских военных.

"Сейчас позиции военных находятся перед селом. Если их сместить на километр, то позиции военных должны стать в селе. И если будут обстрелы, они уже будут не перед селом, а прямо в селе. Чего мы добьемся? Возможно, какая-то тишина установится, но если что-то пойдет не так, мы банально можем подвергнуть гражданское население опасности", - рассказал Би-би-си один из участников акции Денис Янтарь, приехавший в Золотое из Николаева.

Что делают власти Украины?

25 октября президент Украины Владимир Зеленский приехал с рабочим визитом в Луганскую область. Он провел ночь в Золотом, встретился с жителями поселка и пообщался с участниками акции "Последний блокпост", выступающими против разведения сил на этом участке линии разграничения.

Во время беседы с одним из активистов, Денисом Янтарем, который спросил его об акциях протеста, Зеленский сказал: "Я пришел тебе сказать, вы оружие отведите. Ты мне переводишь стрелки. Ты мне вообще не можешь никакие ультиматумы озвучивать... Я президент этой страны. Мне 42-й год. Я не лох какой-то. Я тебе пришел и сказал - оружие убери. Я хотел увидеть в глазах понимание. А увидел парня, который решил, что перед ним какой-то лопух стоит и переводит меня на другую тему".

Бывший командир "Азова", лидер партии "Национальный корпус" Андрей Билецкий заявил после визита Зеленского, что добровольцы не покинут Золотое: "Если вы решите эти угрозы выполнять, а у нас сейчас такие первые признаки, выбросить оттуда ветеранов, то вместо нескольких десятков человек на следующей неделе там будет тысяча. Если с тысячей не получится, там будет 10 тысяч".

После поездки президента Владимира Зеленского в Золотое Луганской области заместитель главы Национальной полиции Украины Вадим Троян заявил, что находящиеся там ветераны-добровольцы из подразделения "Азов" вывезли из населенного пункта оружие.

Правообладатель иллюстрации Офис парезидента Украины Image caption Ситуацию с разводом войск Зеленский обсудил в Золотом с ветеранами полка "Азов"

Участник акции Денис Янтарь в разговоре с Би-би-си уточнил заявление Трояна: по его словам, чтобы "погасить накал конфликта", активисты решили убрать оружие с той позиции, откуда его требовал вывезти президент, на другую позицию - "к нашим людям, которым мы доверяем его хранить".

"Оружие хранится в соответствии с действующим законодательством Украины на других позициях в Золотом - не там, откуда его просил убрать президент", - резюмировал Янтарь.

Он подчеркнул, что и травматическое, и огнестрельное оружие, которым обладают участники акции в Золотом, является легальным, а разрешения на него неоднократно проверяла полиция.

Что происходит в Золотом сейчас?

Как сообщил Би-би-си журналист киевского издания LB.ua Макс Левин, находящийся сейчас в Золотом, в поселке остаются несколько десятков "азовцев".

Он добавил, что среди участников акции "Последний блокпост" распространяются слухи о намерении власти ввести на территории Золотого некий специальный режим, запрещающий пребывание в поселке людей без местной прописки. Утром в понедельник в Золотое приехали 18 полицейских, они проверили автомобиль журналиста и уехали.

Активист Денис Янтарь заявил Би-би-си, что на протяжении последних дней в районе Золотого было неспокойно, а самые активные обстрелы наблюдались вечером накануне приезда Зеленского на позицию "азовцев".

Заместитель главы Национальной полиции Вадим Троян сообщил, что никто выгонять представителей "Национального корпуса" из Золотого не собирается. "Такой команды нету, - ответил он на вопрос журналиста Левина, планируется ли выдворение добровольцев из населенного пункта. - Я считаю, что сейчас нельзя спекулировать на каких-либо моментах, даже в простых словах "кто-то кого-то будет штурмовать". Если их будут штурмовать, уж поверьте, я один из первых напишу рапорт на увольнение. Я в жизни этого не сделаю, это чушь".

Так мир-то в итоге будет? А встреча?

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Москве следили за визитом Зеленского в Золотое: "Мы надеемся, что по мере того, как президент Украины заставит такие подразделения выполнять собственные приказы, можно будет говорить о подготовке к разведению, что является важной составной частью подготовки к проведению саммита".

Урегулирование ситуации в Донбассе было одним из главных предвыборных обещаний Владимира Зеленского. "Наша самая первая задача - прекращение огня на Донбассе… Ради того, чтобы наши герои не гибли, я готов на все. И я точно не боюсь принимать сложные решения, я готов терять свою популярность, свои рейтинги, и если будет нужно - я без сомнений готов потерять свою должность, чтобы только наступил мир. Не теряя наших территорий", - заявил он в своей инаугурационной речи.

Команда Владимира Зеленского отказалась от требований введения на всю неконтролируемую Киевом территорию Донбасса международной миротворческой миссии, на чем настаивали украинские переговорщики во время президентства Петра Порошенко.

После вступления в должность Зеленский несколько раз говорил с президентом России Владимиром Путиным по телефону. Результатом этих переговоров стал масштабный обмен пленными между Россией и Украиной по формуле "35 на 35". В результате в Киев 7 сентября вернулись 24 украинских моряка и 11 политзаключенных, включая режиссера Олега Сенцова.

Свидетельством готовности Владимира Зеленского к компромиссам, к которым была не готова предыдущая власть, стало и согласие Украины на подписание "формулы Штайнмайера", которую Петр Порошенко назвал "придуманной в Кремле и защищающей российские интересы".

Изначально именно нежелание Киева подписывать формулу в Кремле называли главным препятствием к проведению очередного саммита "нормандской четверки". Когда формула все же была подписана, с российской стороны добавилось и требование о разводе войск в Золотом. Если Зеленскому удастся убедить своих оппонентов в том, что развод войск на этом участке фронта не противоречит национальным интересам страны, и он все же случится, встреча лидеров Германии, Франции, России и Украины, возможно, все же произойдет.